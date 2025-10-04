Édition du Nord
TOP 14

Perpignan : réunions de crise chez le président ; le staff renforcé ?

Franck Azéma, entraîneur de Perpignan, avant le match de Top 14 entre l’USAP et le Stade Français au stade Aimé-Giral, à Perpignan, le 4 octobre 2025. (Photo : Matthieu Rondel / AFP)

Samedi 4 octobre, l’Usap a concédé sa cinquième défaite consécutive en cinq matchs depuis le début de la saison – la troisième à domicile (28-11) – face au Stade Français qui restait sur dix-huit matchs sans victoire à l’extérieur en Top 14. Les Parisiens ont profité du contexte pour briser leur série et repartir de Perpignan avec le bonus offensif.

Au bout de cinq journées, Perpignan est toujours dernier provisoire et n’affiche toujours aucun point, contrairement au promu, Montauban, qui affiche deux points malgré quatre défaites, dont la dernière 84-31 à Clermont.

Face à cette situation, le président de Perpignan François Rivière va organiser dès ce dimanche 5 octobre des réunions avec son staff et ses joueurs leaders pour sortir de la situation. « Il est indispensable d’analyser clairement et surtout calmement les causes de nos difficultés, échanger avec le staff et les joueurs, et prendre les bonnes décisions », a-t-il confirmé samedi soir à l’AFP.

Le président a reconnu « se poser évidemment des questions » et a convoqué chez lui dimanche matin l’ensemble du staff. Dans l’après-midi, il échangera avec les joueurs leaders et prévoit de parler à l’ensemble des joueurs et du staff lundi.

« Ca veut dire que le message ne passe pas. Quand t’es leader, c’est à toi de mener le groupe. Aujourd’hui, force est de constater que le message que j’envoie ne passe pas. Donc oui, c’est ma responsabilité, certainement. Je ne vois pas d’autre explication… »

En conférence de presse après la défaite, le manager Franck Azema, pilier de l’USAP, a assuré vouloir endossé la responsabilité de cette situation qui plonge déjà les Catalans dans le doute – après une fin de saison tendue l’an passé.

« On n’a rien fait de bon », a-t-il concédé. « Donc oui, il y a cette frustration-là, il y a cette colère-là. Sur le terrain, on n’a pas de solution, on n’en trouve pas. On a une réaction sur la deuxième mi-temps en termes d’attitude, mais on trouve pas les solutions pour autant. Il y a trop de manques, trop de détails qui sont pas là.

« À partir de là, ça veut dire que les choses, ils les entendent pas. Quand t’es leader, c’est à toi de mener le groupe. Et aujourd’hui, force est de constater que le message que j’envoie ne passe pas. Donc ça va être de ma responsabilité, certainement. Je ne vois pas d’autre explication. On s’entraîne tous les jours, on fait ce qu’il faut, on a les conditions qu’il faut, on a l’environnement qui est parfait. En tout cas, sur le terrain, il n’y a pas de rendu. »

Ancien trois-quarts centre de l’Usap (1990-1992), Azema était revenu entraîner son club d’origine d’abord avec les espoirs (2004-2006), puis les arrières (2006-2010) avant de partir à Clermont et Toulon, puis de revenir comme entraîneur principal à partir de 2023. La mauvaise passe que traverse le club depuis la saison dernière marque-t-elle la fin d’un cycle ?

« Ca ne date pas d’aujourd’hui », reconnaît, lucide, Franck Azema. « On a attaqué le 7 septembre, donc ça fait un moment qu’on est dans cette frustration-là. Chaque année, on démarre mal, etc. Mais aujourd’hui, je ne pense pas qu’on soit amoindris. Je pense qu’on peut se battre bien plus qu’on s’est battus, et avoir d’autres armes, d’autres ressources. Mais on ne les utilise pas. On est apathiques, on est à deux de tension, on bouge pas. Et ce matin, on n’a pas pris quinze Temesta, donc il y a un problème ailleurs. »

Auprès de nos confrères de Sud Radio, François Rivière a convenu que plusieurs candidatures étaient déjà arrivées sur son téléphone portable pour venir renforcer le staff, dont celle de Nicolas Nadau, entraîneur des trois-quarts du FC Grenoble, actuellement en délicatesse avec son président.

« Il est probable que l’on sache s’entourer de compétences complémentaires »

« Il est probable que l’on sache s’entourer de compétences complémentaires », a-t-il confirmé, tout en renouvelant sa confiance à Granck Azema. « A chaque fois qu’on essaie de changer des staffs en cours d’année, c’est pas pour autant que les choses vont mieux après. Moi, je pense vraiment que Franck Azéma est quelqu’un en qui j’ai toute confiance, il le sait.

« La seule chose, c’est qu’il faut aussi ne pas se voiler la face. Il faut voir les problèmes qu’on a sur l’attaque et cette façon dont l’état d’esprit se délite. Il y a quinze jours, face au Racing, on mène 10 à 0, ils reviennent à 10-10, et à partir de là, il n’y a plus d’équipe, on perd le match. Donc oui, il y a de vrais sujets : de leadership, de coaching mental, et aussi d’attaque, de cohérence dans notre attaque.

« Peut-être qu’il faut mieux structurer certaines choses… La touche, par exemple, qui allait mieux depuis le début de l’année et qui, aujourd’hui, a rebaissé. Il faut qu’on reprenne chaque secteur, qu’on voie point par point ce qu’il faut renforcer pour solidifier le groupe. Mais on va s’en sortir. J’ai vécu tellement de difficultés dans ma vie que c’est pas celle-là qui va m’arrêter. Mais il faut vraiment qu’on s’accroche. »

Comments on RugbyPass

F
Francisco Roldan 4 hours ago
'If the Boks' beauty doesn't get you, its Bomb Squad beast certainly will'

Hi Nick, Very convincing article. Due to work, I only managed to watch RSAvARG #Rd2 yesterday. South Africa’s physical power remains a resource almost unreachable for most teams in the world — clearly still beyond Los Pumas’ current scope.

Still, I see in Argentina a far more ambitious team, with a broader and steadier mental framework than in the past. That maturity allowed them to build momentum and consistency even without dominating possession.



...

215 Go to comments
P
PMcD 5 hours ago
Leicester Fainga'anuku's best All Blacks bet remains on wing

Totally agree but in the modern International game, lack of gain-line success is even more damaging than poor distribution (you will probably go backwards) and I think that was proven with the selection of Proctor (who has better distribution) but struggled to make gainline.

The good news is that Razor has the players, he just needs a coach to find the right combination and gameplan for the attack.



...

4 Go to comments
D
DarstedlyDan 5 hours ago
Leicester Fainga'anuku's best All Blacks bet remains on wing

Yep - the primary role of a centre is not kicking. It’s not in the top 4 or 5, especially when you have a 2nd 5 like Barrett. Don’t agree with the pod on this one.

For the ABs, who’ve struggled all season for gainline success in the midfield, to then put their best gainline winner somewhere else, would be odd. The only reason that would make sense is if they don’t back his defence or distribution.



...

4 Go to comments
J
JR 7 hours ago
Brazil vs Paraguay | Paraguay vs Brazil | Internationals Live

Both teams will try to get the last ticket for the occasion to play the qualification to rwc2o27

1 Go to comments
P
PMcD 7 hours ago
Leicester Fainga'anuku's best All Blacks bet remains on wing

Actually . . . . As an England fan, I think it would be better if you left him outside the squad of 23 again this Autumn. 🤣🤣

4 Go to comments
P
PMcD 7 hours ago
Leicester Fainga'anuku's best All Blacks bet remains on wing

What a bunch of tosh.

LF with Jordi Barrett would give you the triple threat they are talking about but when you are that good a carrier, why would you ever kick the ball away??



...

4 Go to comments
H
Hammer Head 7 hours ago
Watch: Why fans believe Dylan Pledger ‘should be in the All Blacks’

I’m not sure - what do you guys call them? Two and three quarter eighths?

7 Go to comments
H
Henrik 9 hours ago
Richie Mo’unga explains ‘main reason’ for New Zealand homecoming

what do you mean “have no legal right”?

NZR run the ABs, and they may choose whomever they wish to field ….



...

21 Go to comments
R
RugCs 10 hours ago
Richie Mo’unga explains ‘main reason’ for New Zealand homecoming

It’s sad that Mounga has to take a massive pay cut just to play for his country in the World Cup. NZ Rugby have no shame, they do not own the game and have no legal right (that is only in developed countries with laws protecting citizens rights) to prevent players from representing their country just because they work overseas.

21 Go to comments
R
RugCs 10 hours ago
Richie Mo’unga explains ‘main reason’ for New Zealand homecoming

It’s true though.

21 Go to comments
D
DS 10 hours ago
Why are a section of the French rugby public engaging in 'Dupont bashing'?

As an analogy, you might want to go over to PlanetF1 and see the BS aimed at Lewis Hamilton. I actually quite enjoy winding up the jealous, deranged, Lewis-haters for their pathetic comments, normally by admonishing them for not thanking the site by helping to reduce their psychologist fees. Ooh, that really gets them going! Obviously, as an opponent supporter I have to fundamentally hate Du Pont, but naturally agree he's a major positive influence on the game, thanks to his (ggrrr, ggrrr sound of gnashing teeth) amazing talents.

9 Go to comments
P
PoppaRick 10 hours ago
Why George Bower said 'damn' when called up to the All Blacks

Love it, good work Bro, bloody legend!!

2 Go to comments
J
JW 11 hours ago
Flavour of the month selections for the All Blacks are not viable long-term

The exactly the opposite, all he did was try and ‘show up’, and not enough actual work he, as the leader of the loosies, should have put his hand up to do himself.

Exactly, he’s doing the same thing for the All Blacks and theyre missing out bigtime on the player they need at 7. He’s been consistent at not delivering what Moana or the All Blacks need, well said. You can spin that off as a positive as well (which you are doing), but I’m just saying the performances of both teams are worse for a) not having a 7, and therefor b) Ardie not putting his hand up stepping into that role. The team would be a lot better with him and Cane still.



...

164 Go to comments
T
Tk 11 hours ago
Watch: Why fans believe Dylan Pledger ‘should be in the All Blacks’

Much more likely to actually get game time in ABXV Vs ABs.

7 Go to comments
J
JW 11 hours ago
Flavour of the month selections for the All Blacks are not viable long-term

He’s pretty consistent I’d say, just maybe a tad below Tamaiti. I thought about it some more, and he’s actually want I want from the leader off the field - the least nicest or softest of the guys is how I’d describe his attitude - not on the field. I’d be happy with him starting and getting 50 (so Tamaiti gets a good 30, or 35 even sometimes) though.

On that point also, they should have different game day captains, or field leaders. Separate the two problems and then you’ve actually got no problem!



...

164 Go to comments
J
JW 11 hours ago
Flavour of the month selections for the All Blacks are not viable long-term

He’s off to the Tahs of course. He didn’t sound like a player interested in that sort of thing (drafted to a random team), I’m sure it would have been Blues or Saders starter or maybe backup he’d have taken in NZ if offered. Wouldn’t be surprised if he has people in Sydney.

164 Go to comments
J
JW 12 hours ago
Watch: Why fans believe Dylan Pledger ‘should be in the All Blacks’

What’s Pead’s stats, is he like a loose forward half?

7 Go to comments
J
JW 12 hours ago
Watch: Why fans believe Dylan Pledger ‘should be in the All Blacks’

Awesome match, they need to give NPC more exposure than SR.

Flipping the RC into 6Ns March period is a good idea to run it parrall with Super Rugby instead. Start the NPC season earlier so that All Blacks come in after a month and continue in it for the next two months then depart North after the final.



...

7 Go to comments
J
JW 12 hours ago
The four NPC performers of the week ahead of quarter-finals

Only for a year isn’t it. Tasman just had a local product come back from Japan to make his debut as well.

3 Go to comments
H
HC 12 hours ago
Why are a section of the French rugby public engaging in 'Dupont bashing'?

People here in France cry because he dared to earn money and be successful outside of rugby. All they want is for Dupont to stay small and humble boy from a little farm. And how dare he have a GF that is a celebrity and not a simple Toulouse girl. Classic french socialist mindset. It has nothing to do with him not playing. It started already with the Olympics and LVMH contract.

9 Go to comments