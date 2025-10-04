Grenoble (Pro D2) : « Cette défaite, c'est du gâchis »

Vrai leader de la Pro D2 ces deux dernières saisons, mais malchanceux quand il s’agit de monter en Top 14, le FC Grenoble a du mal à se ressaisir. La saute d’humeur de Nicolas Nadau, entraîneur des trois-quarts depuis mis à pied, en plein match la semaine précédente a ravivé les tensions, mis à jour les dissensions et de vieux conflits, créant une crise interne dont chacun, le président en premier, voudrait tourner la page.

Le club comptait bien sur ce dernier match du premier bloc de la saison face à Provence Rugby vendredi 3 octobre pour tenter de passer à autre chose avant un petit break. Mais une défaite, certes serrée, a conclu tristement une semaine compliquée.

« Il ne faut pas se chercher d’excuses. On avait la possibilité de régler les choses sur le terrain. On ne va pas se cacher derrière tout ça », enrageait Patrick Pezery, le co-entraîneur du FC Grenoble, hâte « de retrouver son binôme (Nadau) ; c’est quelqu’un avec qui on bosse depuis trois ans ».

Après une première période sans emphase, mais clinique où les Isérois mènent 20-11 (avec un carton orange contre l’Aixois Zafra à la 26e), la seconde va mal débuter (un orange pour Hardwick) et Provence Rugby va en profiter pour remonter, notamment grâce à deux pénalités de Thomas Salles, jusqu’à arracher la victoire d’un point.

Comme pour en rajouter, Grenoble a mis fin à son invincibilité au Stade des Alpes qui durait depuis 25 rencontres. « Cette défaite, c’est du gâchis », analysait à chaud Pezery. « L’indiscipline nous coûte assez cher, le match bascule là-dessus, notamment. Ces derniers temps, on avait quand même pas mal corrigé le tir. »

Après trois défaites et trois victoires, Grenoble pointe à la 9e place du général.