Perpignan, Clermont, Castres... ces clubs qui doivent très vite se réveiller

Quatre journées ont passé depuis la reprise du Top 14 et 3 clubs ne sont pas au rendez-vous où on les attendait. Clermont, Castres et Perpignan sont en effet en retard sur leur tableau de marche et vivotent en queue de peloton.

La situation la plus dramatique est pour l’Usap, qui n’a toujours aucun point après quatre journées et se retrouve derrière le promu Montauban, que tout le monde du rugby voit redescendre en fin de saison. Défaits à domicile lors de la 1ère journée contre Bayonne pour la première fois en 45 ans, les Perpignanais ont aussi perdu contre le Racing 92, des incidents avec les spectateurs leur ayant valu, en plus, une sanction de la Ligue nationale de rugby.

Élément favorable pour les Catalans : ils reçoivent le Stade français, qui n’a plus gagné depuis 18 matches à l’extérieur. Des Soldats roses qui réalisent, eux, un début d’exercice plus conforme à leur rang et n’ont pas été loin de faire tomber Lyon lors de leur dernier déplacement.

Les Catalans ne sont pas les seuls à être sous pression. Présents lors de la phase finale la saison passée, Clermont (12e, 5 points) et Castres (11e, 7 points) ont déjà grillé un joker avec une défaite à domicile lors de la 1ère journée.

Première en vue pour Hervé avec Castres

Clermont reçoit Montauban, qui a encaissé 71 points à Bordeaux lors de son dernier déplacement et semble concentrer ses forces sur les matches à domicile, avec notamment un nul contre Montpellier (22-22). Les hommes de Christophe Urios visent les cinq points et une plus grande régularité dans leur jeu.

De son côté, Castres, après une lourde défaite contre Toulouse, reçoit un Racing 92 en grande forme avec trois victoires consécutives. « La clé est simplement de rester calme, de rester connecté et d’avoir confiance dans le fait que ce que nous avons fait va porter ses fruits », a assuré à l’AFP le deuxième ligne castrais Tom Staniforth.

Fortement touché par les blessures, le CO a pu compter sur l’arrivée de l’ouvreur de Toulon Enzo Hervé comme joker médical. « Il s’est entraîné (…) tout le monde, dont lui, fait des efforts incroyables pour qu’il puisse trouver une maison, intégrer l’équipe, apprendre les systèmes », salue Staniforth.

Enzo Hervé est un demi d’ouverture JIFF de 26 ans, explosif et doté d’une solide expérience au haut niveau. En provenance du RC Toulon (prêt), il sera Olympien jusqu’à la fin de saison. — Castres Olympique (@CastresRugby) September 30, 2025

L’UBB au rebond

Également en bas du classement, Montpellier (10e, 8 points), qui n’a pas su confirmer à Montauban son succès de prestige contre Toulouse, va avoir un vrai test avec la réception de La Rochelle qui offre un beau visage depuis la reprise du Top 14. Une défaite éloignerait les Montpelliérains un peu plus du Top 6, l’objectif affiché au début de saison.

La pression est un peu moins forte sur l’Union Bordeaux-Bègles (8e, 9 points) mais les résultats à l’extérieur du finaliste des deux derniers championnats inquiètent leur coach Yannick Bru. La performance de son équipe, encore dépeuplée par les absences (Tameifuna, Lucu, Moefana…) sera attendue notamment sur la conquête face à Lyon, troisième (13 points), une unité derrière le duo de tête Toulouse et Pau. La saison passée, le LOU avait surpris en s’imposant à Chaban-Delmas.

« Je ne pense pas que l’équipe manque d’envie, disait Bru après la lourde défaite à Paris contre le Stade français. Je crois qu’on avait fait, bizarrement, une bonne semaine de travail. Comme je dis souvent, on gagne ensemble, on rigole ensemble et on perd ensemble. »

Dans cette journée où les équipes à domicile sont globalement attendues, on compte deux exceptions : Toulon, 9e mais avec un match en moins à domicile contre La Rochelle, reçoit Pau, 2e, dans une belle affiche pour le haut de tableau du début du championnat.

Invaincu à domicile en championnat depuis un an et demi, Bayonne (5e, 12 points) reçoit Toulouse en clôture de la journée, après avoir battu Toulon à la dernière seconde le week-end dernier, déjà à Jean-Dauger.

