Pau en manque de réalisme à Toulon : « maintenant, il faut claquer et scorer »

Co-leader du Top 14 avant cette journée, la Section paloise est redescendue à la 4e place du classement provisoire après sa défaite au stade Mayol face au RCT (33-17) lors de la cinquième journée de Top 14 samedi 4 octobre. Ce deuxième revers à l’extérieur après celui à Clermont l’oblige à quitter le podium, tandis que Toulon, de son côté, remonte à la deuxième place avec 14 points après avoir décroché son premier bonus offensif de la saison.

Pau repart sans le moindre point. Privé de rencontre au stade Mayol il y a deux semaines à cause des intempéries, le RCT s’est rattrapé en offrant une pluie d’essais à son public, surtout en seconde période.

« On prend cinq points… et j’ai envie de rester positif même si on aurait pu le perdre sur la fin », nuançait l’entraîneur Pierre Mignoni en conférence de presse d’après-match. « Il faut qu’on contrôle un peu plus le jeu par moments sur nos annonces, qu’on soit beaucoup plus clairs pour aider nos avants. Dès qu’on a enchaîné et qu’on a été précis sur ce qu’on faisait, on les a mis en difficulté. »

Toulon Pau Toutes les stats et les données

Avec 12 entrées dans les 22 pour seulement deux essais inscrits, la Section a cruellement manqué de réalisme. Beaucoup d’occasions et peu de réalisations. « La leçon, elle est simple et évidente : zéro point pour nous et cinq pour l’adversaire », regrettait de son côté l’entraîneur palois, Sébastien Piqueronies.

« Et ça me rend triste, parce qu’aujourd’hui, la débauche d’énergie de mes hommes est très intéressante. L’état d’esprit aussi est très intéressant. Le jeu nous procure encore beaucoup d’opportunités, mais il y a une équipe qui les concrétise, qui les met, et l’autre qui les met pas.

« On rentre souvent en zone de marque. On n’est pas assez précis, pas assez tueurs, pas assez cliniques pour transformer ça en points. Aujourd’hui, je suis satisfait de l’état d’esprit de mes hommes, satisfait aussi de la profondeur de notre fond de jeu, parce qu’il nous permet d’être dangereux. Mais maintenant, il faut claquer et scorer. »

Les Varois ont pourtant mis du temps à entrer dans leur match. C’est le champion olympique de rugby à sept Rayan Rebbadj qui a ouvert le score après un premier quart d’heure poussif (16e). Malgré cet essai libérateur, les Toulonnais ont peiné à poser leur jeu dans le premier acte. Le troisième ligne Esteban Abadie a bien doublé la mise avant la demi-heure, mais les approximations ont empêché le RCT de creuser l’écart.

Au retour des vestiaires, les hommes de Pierre Mignoni ont changé de rythme. Profitant d’une supériorité numérique après le carton jaune de Tumua Manu, ils ont inscrit deux essais coup sur coup, par le centre Antoine Frisch (41e) puis le deuxième ligne anglais David Ribbans (45e).

Le troisième ligne argentin Facundo Isa a réduit l’écart pour Pau (53e), mais les Béarnais, dépassés, n’ont pas pu rivaliser face à des Toulonnais emmenés par un Ma’a Nonu une nouvelle fois décisif (56e).

« En seconde période, on voulait continuer sur ce qu’on avait tenté de faire mais où on avait manqué un peu de patience, de continuité. On savait qu’on était capables de les mettre sous pression, mais ça s’est un peu retourné contre nous », regrettait Mignoni.

« Les Toulonnais ont été consistants dans les plaquages, dans les plaquages à deux. On savait qu’ils attaquaient haut, qu’ils plaquaient haut, qu’ils étaient redoutables dans cette zone. Ils nous ont posé beaucoup de problèmes. Et je crois qu’aujourd’hui, cette équipe nous a tout simplement ralentis les ballons dans cette zone à merveille », saluait Piqueronies.

Grâce à cette troisième victoire de la saison, la deuxième à Mayol, Toulon se rapproche du podium et rejoint Toulouse, avant le déplacement des champions en titre à Bayonne dimanche.