« Parce que André » : le dernier au revoir poignant de Mayol à André Herrero

Mayol a dit adieu à son « Grand ». Avant le coup d’envoi de Toulon – Lyon, match d’ouverture de la 9e journée de Top 14, un vibrant hommage a été rendu à André Herrero, légende du club varois disparu le 24 octobre dernier à l’âge de 87 ans. Avant l’entrée des joueurs, des images de l’ancien joueur, capitaine, entraîneur et président du RCT dans sa flamboyante jeunesse ont été projetées sur les écrans géants du stade, au son grave des cloches qui rendait l’atmosphère solennelle.

À la sortie du couloir, se tenait debout, le regard fier et digne au moment d’accueillir l’entrée des joueurs sur le terrain, Daniel, frère d’André et autre légende toulonnaise, son fidèle bandeau rouge autour de la tête.

Un Pilou Pilou en l’honneur d’André Herrero

Puis la speaker du stade a rappelé qui était le « Grand » et la trace indélébile qu’il a laissé dans le club varois. « Il restera à jamais un symbole de courage, de droiture et d’amour du maillot rouge et noir » a t-elle notamment souligné.

Parce que comme André Herrero, le Pilou Pilou est une institution qui fait la fierté de Mayol, son emblématique conteur Cédric Abellon n’y a pas dérogé mais l’a adapté à la circonstance en le concluant par un puissant « Parce que André ». De quoi donner un supplément d’âme aux joueurs du RCT, qui se sont lancés dans la partie grâce à trois essais d’avants dans la première période que n’aurait certainement pas renié le « Grand ».