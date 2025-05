Owen Farrell incertain pour les Lions ?

Les espoirs d’Owen Farrell de figurer dans la sélection des Lions britanniques et irlandais, qui sera annoncée cette semaine, ont pris un sérieux coup dimanche au stade de Gerland, où il a dû quitter le terrain prématurément lors de la défaite du Racing 92 face à Lyon en demi-finale de Challenge Cup.

Au lendemain de la prestation décevante de l’Irlandais Sam Prendergast face à Northampton en demi-finale de Champions Cup, qui pourrait lui coûter une place dans le groupe d’Andy Farrell, ce match du Racing apparaissait comme une occasion idéale pour Owen de marquer des points en vue d’une quatrième tournée avec les Lions.

À l’inverse, Fin Smith, qui lui faisait face au poste d’ouvreur, a sans doute fait un grand pas vers la sélection avec sa performanceà l’Aviva Stadium. Derrière Finn Russell, dont la présence semble acquise, une place reste à pourvoir, et Farrell comptait bien s’y positionner.

Aligné au poste de premier centre et capitaine de l’équipe, le joueur aux 112 sélections avec l’Angleterre n’a tenu que 18 minutes avant de sortir sur protocole commotion.

An early exit ❌

Owen Farrell was forced off in the 19th minute of Racing 92’s #ChallengeCupRugby semi-final after he sustained a head injury.

Racing 92 trail 10-8 at the break of their clash with Lyon. pic.twitter.com/rUgCW3xSbG

— Rugby on TNT Sports (@rugbyontnt) May 4, 2025