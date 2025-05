Le LOU bat logiquement le Racing et file en finale

Le LOU a logiquement battu le Racing 92 (29-15) pour se qualifier pour la finale de Challenge Cup.

Les premières minutes ont été particulièrement équilibrées. La première offensive a été à mettre au crédit du Racing 92 avant que le LOU ne s’offre une possession dans le camp adverse, sous l’impulsion d’un Léo Berdeu en cannes.

Après dix minutes passées dans leur camp sans trouver d’avancée face à la bonne défense du Racing, les Lyonnais ont tenté d’allumer la première mèche sur une pénalité lointaine de Léo Berdeu mais le ballon est passé à côté.

Dans un match où les entrées dans les 22 adverses se faisaient rares de part et d’autre, les joueurs du LOU ont tenté d’enflammer le match d’abord sur une tentative de petit par-dessus de Couilloud dans le camp du Racing après plusieurs franchissements et passes au soutien, puis sur une remontée de balle de 60 mètres finalement conclue à l’entrée des 22 à la 18e minute.

C’est également à ce moment-là qu’Owen Farrell, titularisé au centre, a été sorti, visiblement pour des raisons tactiques et non médicales. Si les intentions offensives ont été plus nettes du côté du LOU, c’est le Racing 92 qui a ouvert la marque sur une pénalité de Tristan Tedder à la 22e minute, même si les Lyonnais ont égalisé dans la foulée.

Le premier essai a été inscrit par le Lyonnais Vincent Rattez. L’action avait été lancée par une touche dans les 22 du Racing, côté droit. Le ballon a navigué et, après un bon travail de Baptiste Couilloud sur l’aile gauche qui a vu un bon 2-contre-1 en sortie de ruck, ce dernier a servi Maraku en bout de ligne qui a pu revenir intérieur sur Rattez, bien au soutien comme tous les Lyonnais depuis le début de match.

Patiemment, le Racing 92 a construit son retour dans le match pendant de longues phases de jeu en balayant le terrain et en créant des points de fixation pour fatiguer la défense lyonnaise. Fickou a d’abord été plaqué en touche juste avant d’aplatir, puis Maraku a été averti et les Franciliens ont profité de leur supériorité numérique pour enfoncer la défense et aller à l’essai sur un maul.

À la pause, le LOU menait 10-8 après une première partie de rencontre jouée sur un faux rythme.

Au micro de BeIn Sports, Vincent Rattez déclarait : « On arrive à tenir le ballon, on savait que dans les fermés il y aurait des occasions, on les a bien jouées mais rien n’est fait. » Quant à Gaël Fickou, il confiait : « Il faut qu’on tienne le ballon chez eux et qu’on y reste tout en défendant fort pour exploiter les contre-attaques. »

Au retour des vestiaires, Léo Berdeu a très vite trouvé un 50-22 pour mettre la défense du Racing 92 en difficulté en sortie de pénaltouche. Sur le maul, les Lyonnais pensaient aplatir mais les Racingmen ont tenu. Le LOU n’a pas réussi à aller à l’essai sur cette action et a inscrit trois nouveaux points par la botte de Berdeu.

Lyon semblait être mieux revenu dans le match et Couilloud a trouvé un nouveau 50-22 à la 48e minute. La pénaltouche a, cette fois, payé puisque Beka Saginadze a inscrit le deuxième essai du LOU, en force, à force de persévérance. Après de multiples séquences proches de la ligne, les Lyonnais ont fini par forcer le verrou.

Alors que Lyon menait 20-8, le Racing est revenu dans le match. Tuisova, dans ses 40 mètres, a bien fixé pour servir Tedder qui a senti le coup, tapé derrière le premier rideau pour offrir un trois contre un à ses trois-quarts bien conclu par Kleo Labarbe au soutien intérieur sur l’aile gauche.

Le LOU n’a pas paniqué et a conservé la maîtrise du jeu dans la foulée. Les Lyonnais ont réussi à contenir le Racing 92 dans son camp et capitalisé en inscrivant six points sur pénalité.

À la 72e minute, Vinaya Habosi a reçu un carton jaune du côté d’un Racing 92 en difficulté face à l’activité lyonnaise. Léo Berdeu ne s’est pas fait prier et a rajouté trois points au compteur.

En infériorité numérique, le Racing 92 a poursuivi sur le rythme lent affiché tout au long d’une deuxième période où, à part sur un éclair, ils ont semblé impuissants. Coincés dans leur camp, les Racingmen n’ont jamais trouvé la force de créer l’étincelle et sont restés sur un jeu stéréotypé.

Au terme d’un match maîtrisé, les Lyonnais l’ont emporté 29-15 et se sont offert le droit d’aller disputer une finale de Challenge Cup contre Bath pour tenter de récupérer le trophée remporté en 2022.

Nolann Le Garrec alternait entre déception et lucidité à l’issue de la rencontre sur BeIn Sports : « On n’a jamais réussi à mettre la main sur le ballon. Sans jouer chez eux, c’est compliqué, on a beaucoup subi et on n’avait pas l’énergie nécessaire pour aller chercher les points à la fin. On n’avait pas les ressources pour aller chercher mieux. Je ne suis pas sûr que l’on puisse parler de bonne campagne. Il nous a manqué beaucoup de choses. »

Cameron Woki a ajouté : « On a manqué d’attitude collective. On n’a pas fait les efforts nécessaires pour gagner et coller au score. Je suis quand même fier de l’équipe, ce n’est pas une année facile et c’est dur tous les jours. Cela n’a pas été ça aujourd’hui, c’est à nous de retourner au travail. »