Owen Farrell « se sent de plus en plus lui-même » au Racing 92

L’ouvreur international anglais Owen Farrell a déclaré se sentir de plus en plus à l’aise dans le collectif du Racing 92 samedi, à l’issue de la victoire de son équipe contre Toulon (22-6).

La recrue phare de l’intersaison a disputé l’intégralité de la rencontre, même s’il n’a pas marqué de points, laissant les pénalités à son partenaire Nolann Le Garrec comme depuis plusieurs matches. Sa performance a été meilleure que lors de ses premières apparitions sous le maillot ciel et blanc, mais il n’a pas été l’auteur de coups d’éclat.

« Je me sens bien. Je suis de plus en plus moi-même » au sein du Racing 92, a-t-il dit après la victoire qui permet à son équipe de se replacer dans le peloton.

« La langue est encore une barrière quelques fois mais je comprends de plus en plus ce qui se dit. J’écoute beaucoup et de nombreux joueurs parlent anglais », a-t-il détaillé dans la langue de Shakespeare en conférence de presse.

« Je dois encore améliorer mon français pour être plus rapide » dans la transmission des informations. « Mais on progresse. »

L’Anglais a également estimé que son entente avec le demi de mêlée Nolann Le Garrec « progresse chaque jour. »

« Je me sens bien avec lui en match, j’espère que c’est réciproque. Mais nous avons encore des choses à améliorer. »

Farrell a surtout rendu hommage au travail des avants pour faire la différence contre Toulon dans un match cadenassé. « Il y avait un peu de déception pendant le match, mais on l’a bien géré dans les moments décisifs. »

L’entraîneur de l’attaque Frédéric Michalak a estimé qu’il était « en train de monter » en puissance, notamment « dans le style de jeu et la façon de jouer avec panache du Racing 92. Il comprend un peu plus les annonces, la langue et la culture française. Il s’est bien adapté et sa famille aussi, ce qui est très important. »