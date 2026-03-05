«On se change dans les couloirs» : ce vestiaire visiteurs de Murrayfield boudé par Galthié et d'autres avant lui

Dans un souci de ne pas dévoiler ses cartes aux adversaires, Fabien Galthié a pris l’habitude depuis quelques années déjà d’ampouler ses réponses lors des conférences de presse pour entrer le moins possible dans la stratégie et les détails. Jeudi au CNR de Marcoussis, en marge de l’annonce de la composition du XV de France pour son quatrième match du Tournoi des Six Nations, samedi en Écosse, il n’a pas été très bavard sur les éléments techniques qui ont motivé ses choix ni sur la façon dont jouera son équipe.

ADVERTISEMENT

Il a en revanche été plus affable au moment d’évoquer le contexte de ce déplacement en Écosse, une terre où les Bleus se sont souvent cassés les dents par le passé. Pour caractériser ce qui rend difficiles ces matchs à Édimbourg, Galthié a choisi de disserter sur un point plutôt inattendu : le vestiaire visiteurs de Murrayfield.

« C’est pour moi le plus petit vestiaire au monde. Ils nous obligent à nous changer dans le couloir. On a beau demander régulièrement s’ils peuvent nous donner la pièce d’à côté, qui est disponible et qui est normalement l’autre partie du vestiaire, mais on ne l’a pas. Donc, on continue à se préparer, à se changer dans le couloir pour un match international. Le vestiaire des arbitres est plus grand. Donc, ça donne le ton… On sait où on met les pieds. »

😳🤯 Fabien Galthié : “L’accueil en Ecosse est toujours difficile. Le vestiaire, il faut savoir que c’est le plus petit au monde. On doit se changer dans les couloirs. Il nous obligent à le faire.” pic.twitter.com/sR9TEsZ2sF — RMC Sport (@RMCsport) March 5, 2026

Le plan machiavélique d’un ancien sélectionneur écossais

Petit et inhospitalier à dessein. Ancien sélectionneur de l’Écosse dans les années 80 et 90, Jim Telfer y est pour quelque chose. Estimant que jouer à Murrayfield devait être un vrai désavantage pour les autres nations, il avait eu l’idée de demander la construction d’un massif pilier vert en plein milieu du fameux vestiaire visiteurs.

VIDEO

« Ce pilier n’a aucun intérêt sur le plan structurel, racontait en 2024 à RugbyPass l’arrière légendaire de l’Écosse Chris Paterson. Il est juste là pour gêner les coachs qui peuvent très difficilement regarder tous les joueurs à qui ils s’adressent en même temps avant le match ou à la mi-temps. »

Avant lui, d’autres techniciens se sont plaints de ce « traitement de faveur » à l’image de l’ancien sélectionneur anglais Clive Woodward, qui n’aimait guère les déplacements dans l’antre du rugby écossais.

Les vestiaires « confettis » du Top 14

La sortie cocasse de Fabien Galthié rappelle une petite polémique qui avait agité en 2018 les supporters du Top 14 autant qu’elle les avait fait rire. Après un match Clermont – Racing 92, les réseaux sociaux avaient tourné en dérision le côté exigu du vestiaire des joueurs de l’ASM, montré brièvement par le diffuseur Canal+ et qui paraissait bien modeste en comparaison au fastueux vestiaire des Racingmen.

Au point de faire réagir le président du club francilien de l’époque Jacky Lorenzetti, pas vraiment enclin à laisser médire sur sa Paris-La Défense Arena sans contre-attaquer.

« Allez visiter les vestiaires visiteurs des autres clubs de France, s’était-il exclamé à Rugbyrama. Je ne vais pas charger le stade Jean-Bouin, mais son vestiaire visiteurs est deux fois plus exigu que celui que nous offrons à la U Arena. Je ne vais pas parler de celui de Castres et des autres, qui sont des confettis. Le nôtre, il est entre quatre et dix fois plus spacieux, et nos adversaires sont très bien reçus. »

5 étoiles pour les uns formule 1 pour les autres bravo au manque de respect et de considération pour les visiteurs @UArena @racing92 @VilleNanterre #R92ASM pic.twitter.com/SGcKLQns6o — Irika.s (@IrikaSicurani) January 7, 2018

ADVERTISEMENT

En attendant une réponse de la fédération écossaise qui ne viendra sûrement pas, cette petite pique bon enfant de Galthié lance bien cet Écosse – France qui pourrait déjà permettre aux Bleus d’être sacrés en cas de victoire bonifiée samedi. Un titre qu’ils ne manqueraient pas de fêter après le coup de sifflet final dans l’intimité de leur petit vestiaire visiteurs de Murrayfield.