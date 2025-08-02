On sait où Louis Rees-Zammit pourrait atterrir à son retour

Plusieurs clubs de Premiership cherchent à entrer en contact avec Louis Rees-Zammit (24 ans, 32 sélections), après l’annonce de son retour au rugby. L’ancien ailier gallois met fin à son aventure en NFL, commencée il y a 18 mois. Son désormais ancien club des Jacksonville Jaguars a confirmé avoir « libéré le receveur Louis Rees-Zammit », dans un communiqué.

Il avait quitté Gloucester pour intégrer le programme IPP de la NFL (championnat de football américain), avec des passages chez les Kansas City Chiefs et les Jacksonville Jaguars. Malgré l’exposition médiatique, il n’a jamais été proche de disputer un match de saison régulière. Dans la nuit, il a publié sur Instagram qu’il quittait la NFL pour revenir au rugby.

Un scénario qui rappelle celui de Christian Wade. L’ex-ailier anglais avait quitté les Wasps en 2018, avant de revenir au rugby avec le Racing 92 après avoir été libéré par les Buffalo Bills en 2022.

Même si son pari américain n’a pas abouti, Rees-Zammit avait gardé l’option de revenir et aujourd’hui, plusieurs clubs cherchent à le recruter. Alors que le championnat reprend dans un mois, selon certaines sources, Bristol est intéressé. Gloucester, où il a inscrit 42 essais en 77 matchs, pourrait aussi discuter avec lui.

D’autres clubs pourraient se positionner, notamment avec des offres modulées : salaire réduit cette saison, revalorisé ensuite. Newcastle, récemment racheté par Red Bull, dispose des moyens pour répondre à ses exigences. Il pourrait y obtenir le statut de joueur vedette.

« On devrait être fixés d’ici une semaine. »

« Je ne peux pas citer les clubs, mais j’ai reçu énormément de sollicitations, c’est incroyable. Je suis vraiment reconnaissant », a confirmé Rees-Zammit, 24 ans, à Sky Sports News. « La saison commence bientôt. Donc il faut que je trouve la bonne équipe, en fonction de l’endroit, du délai pour intégrer un groupe… Parce que tout va aller très vite. On devrait être fixés d’ici une semaine. »

Il apparait certain en revanche que LRZ répondra à toute sollicitation du nouveau staff du Pays de Galles en prévision des tests de novembre ainsi que du Tournoi des Six Nations. « Jouer pour mon pays, c’est le sommet. Et c’est quelque chose que j’aime profondément », a affirmé l’ailier international.

« J’ai pu jouer 32 fois pour le Pays de Galles en trois, quatre ans. Il faut que je retrouve une équipe. Une fois que ce sera fait, retrouver la forme, et peut-être, pour les tests de novembre, voir ce qu’il en est pour la sélection. C’est quelque chose que j’attends avec impatience. J’ai vraiment envie de rejouer pour mon pays. »

Ce retour pourrait être une bonne nouvelle pour Steve Tandy, nouveau sélectionneur gallois. L’équipe reste sur une victoire contre le Japon, après presque deux ans sans succès.