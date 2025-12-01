Édition du Nord
Select Edition
Nord Nord
Sud Sud
Mondial Mondial
Nouvelle Zélande Nouvelle Zélande
France France
41 - 17
FT
27 - 35
FT
56 - 19
FT
34 - 14
FT
24 - 21
FT
33 - 20
FT
42 - 12
FT
Aujourd'hui
14h00
Demain
12h00
Demain
12h30
Demain
12h30
Demain
12h30
Demain
12h30
Demain
12h30
Demain
14h00
Demain
14h00
Demain
14h00
Samedi
7h00
Samedi
7h00
Samedi
7h00
Samedi
9h15
Samedi
9h15
Samedi
9h15
Samedi
11h30
Samedi
11h30
Samedi
11h30
Samedi
14h00
Samedi
14h00
Samedi
14h00
Dimanche
7h00
Dimanche
7h00
Dimanche
7h00
Dimanche
9h15
Dimanche
9h15
Dimanche
9h15
Dimanche
11h30
TOP 14

O'Gara voit dans le « kung-fu fighting » de Antoine Hastoy des circonstances atténuantes

L’entraîneur irlandais de La Rochelle Ronan O’Gara (C) quitte le terrain après avoir reçu un carton rouge lors du match de Top 14 entre la Section Paloise Béarn Pyrénées (Pau) et le Stade Rochelais au stade du Hameau, à Pau, dans le sud-ouest de la France, le 30 novembre 2025. Photo Gaizka Iroz AFP via Getty Images.

Les Maritimes ont perdu très rapidement Antoine Hastoy, coupable après 34 secondes de jeu d’avoir envoyé son pied directement au bas du visage de Aaron Grandidier-Nkanang suite à un ballon haut qu’il avait récupéré, dimanche 30 novembre au soir sur la pelouse du Hameau. Ce fut le carton rouge le plus rapide de l’histoire du Top 14 et cette sanction a pesé face aux Palois, qui ont usé en début de match de leur secteur fétiche du moment, le domaine aérien, avec trois coups de pied d’Axel Desperes qui les ont lancés.

ADVERTISEMENT

C’est à cette occasion que l’arbitre Jérémy Rozier a donné son premier avertissement à l’entraîneur de La Rochelle Ronan O’Gara qui contestait la décision. Expulsé lui-même en tribune plus tard, l’Irlandais a eu le temps de ruminer mais n’a visiblement toujours pas regretté de s’être emporté, tentant de trouver des circonstances atténuantes à son joueur.

« J’imaginais beaucoup de scénarios avant le match mais un début comme ça, c’est difficile de digérer, difficile de comprendre », a-t-il évoqué, refusant de croire qu’Antoine Hastoy avait de mauvaises intentions dans ce geste. « Mais je comprends, avec un peu de recul, la logique de “kung-fu fighting”, de jouer au pied avec le crampon dans la tête d’un joueur adverse.

VIDEO

« C’est un peu difficile de croire qu’il y a une intention de faire mal à l’adversaire, mais peut-être que ça, c’est pas la règle, je sais pas. Il me dit qu’il a vu le joueur en “sang”. Donc tout est décidé par le sang. Je ne suis pas un expert, mais je trouve qu’il y a beaucoup de force sur la poitrine aussi. Donc est-ce qu’il y a des circonstances atténuantes ? Je pense oui, mais je suis le coach de l’adversaire, so, il y a beaucoup qui pensent que c’est rouge peut-être… Ce qui est évident après, c’est que ça a changé le match. C’est frustrant de prendre 50, même à 14, mais (cette performance) va bien nous servir dans l’avenir si on reste soudé dans les prochaines quatre semaines. »

Rencontre
Top 14
Pau
53 - 33
Temps complet
Stade Rochelais
Toutes les stats et les données

Lorsque O’Gara dit comprendre la « logique de “kung-fu fighting” » d’Hastoy, c’est pour lui une manière de faire face à la menace des ballons aériens dont la Section Paloise est passée maître. « On a parlé toute la semaine de la menace de Pau dans les airs, ils sont tous performants là-dessus. Donc, première impression pour Antoine, il est chez lui, il est peut-être au début du contest ; et c’est difficile de parler pour lui dans un geste comme ça », a tenté de justifier Ronan O’Gara.

« J’espère, après quelques années, que vous me connaissez un peu : si c’est “il fait exprès de kung-fu kick le mec dans la tête”, il prend rouge et six mois. Mais ça, c’est pas l’esprit. Donc, pour moi, je pense qu’il y a un peu de contest dans l’air qui déséquilibre le joueur. Ça, encore, ça crée le problème pour les gens qui travaillent plein temps dans le rugby : c’est quoi un carton rouge, c’est quoi un carton orange, c’est quoi un carton jaune ? On en est tous perdus. C’est dimanche soir, prime time, 30 secondes, boom. S’il y a quelqu’un qui fait le con, ou qui mérite un rouge – pardon, “mérite”, c’est peut-être pas un bon mot en anglais ou en français – mais si c’est quelque chose de clair et net, rouge.

« Mais je ne pense pas que c’est clair et net. C’est trop facile pour nous de nous cacher derrière ça aussi. Pau est dans une bonne dynamique, ils jouent bien au rugby en ce moment. Peut-être que ça ne change rien, mais à 15 contre 15, c’est certain, c’est un endroit en ce moment difficile pour aller chercher des points. Mais les choses que j’ai vues avec 14, je suis assez fier et je peux dormir ce soir, même avec beaucoup de regrets et de déception, mais pas avec un esprit abattu. »

ADVERTISEMENT

Propos recueillis par Anthony Tallieu.

Related

Ronan O'Gara expulsé : « ça va juste continuer de nourrir la réputation que je suis un foufou »

Au Hameau, Ronan O Gara s’emporte encore contre l’arbitre et assume sa réputation de foufou sur le bord du terrain.

Read Now

Download the RugbyPass app now!

Actus, exclus, stats, matchs en direct et plus encore ! Téléchargez dès maintenant la nouvelle application RugbyPass sur l'App Store (iOS) et Google Play (Android) !

ADVERTISEMENT
Play Video
LIVE

{{item.title}}

Trending on RugbyPass

1

Un coup de maître sous condition : Sevu Reece sera perpignanais en cas de maintien de l'USAP

2

Reece avant une autre bonne nouvelle pour l'USAP ? « Petaia risque de rester »

3

Melvyn Jaminet se blesse tout seul sur une transformation à Edimbourg

4

Une retraite internationale express : Nic White déjà rappelé avec l'Australie

5

Pro D2 : Transfert avorté pour Fender, Grenoble vise Piñeiro

6

La future Nations Cup, tremplin du Zimbabwe vers 2027

7

Chiefs : le retour aux sources de Jono Gibbes

8

8 œufs chaque matin : pourquoi le trois-quarts Tavatavanawai est passé de 70 à 106 kg

Commentaires

0 Comments
Soyez le premier à commenter...

Inscrivez-vous gratuitement et dites-nous ce que vous en pensez vraiment !

Inscription gratuite
ADVERTISEMENT

Latest Long Reads

LONG READ

Mick Cleary: 'We should applaud to the rafters the news that rugby on ITV is back with a bang.'

Top-level rugby wants to grow and putting the Nations Championship on free-to-air with ITV in a bumper deal is a fillip for the sport

LONG READ

Ross Byrne: 'I've played Munster many times away. I have a very good record there'

Munster away in the Champions Cup can be daunting but Ross Byrne will lean into his Leinster experience to rally Gloucester.

LONG READ

Ellie Kildunne: Why the Women's World Cup was like a wedding and a divorce

Kildunne is one of the biggest names in the women’s game, and she has in part earned that through proving herself to be not only a consistent player but also a big-game player.

Comments on RugbyPass

D
DP 4 minutes ago
Racing 92 hooker banned for 'brutality' after shocking headbutt

Just the 5? Riiiiiight….

1 Go to comments
S
Stuart Lee 30 minutes ago
'Beatable' Boks not the most dominant team ever: Jeremy Guscott

100% agree with Guscott. The Boks will be the most dominant team only when they show that they are truly the best. This will be achieved at the next RWC. 3 peat on the cards. Imagine Rassie using the pool games like training runs. No point in winning or being 2nd in the pool just to face either of the only 2 other competent teams (All Blacks and England) early in the RWC2027. Boks to finish 3rd in Pool B then play Ireland or Scotland with a fresh pack of forwards who have been rested for 2 weeks. Bokbefok.

95 Go to comments
u
unknown 36 minutes ago
Henry Pollock beats Bok legend in Top 100 and SA fans respond in force

Kolisi, I feel, is overrated and has always been given more exposure, purely because of who he is.

With regards to Pollock - he has come in at such pace and made immediate impacts such that he, in all reality, should be given the spot he was.



...

31 Go to comments
T
TM 1 hour ago
'Beatable' Boks not the most dominant team ever: Jeremy Guscott

Keep on living in the past !…..see you in 2027 boet !

95 Go to comments
H
Hammer Head 1 hour ago
How England are building the foundations for World Cup success in 2027

Painful

280 Go to comments
J
J Marc 1 hour ago
'It’s a bittersweet time': Crusaders confirm Sevu Reece's departure

If a few balls arrive to them….

4 Go to comments
S
SJ 1 hour ago
'You've got more context now': Eben Etzebeth speaks out with 404-word message

Absolutely!

46 Go to comments
N
NB 1 hour ago
How England are building the foundations for World Cup success in 2027

It is pretty obvious you have to be right all the time, and you cannot bear it when things do not go your way.

You start attacking the man not the ball.



...

280 Go to comments
T
TR0011 2 hours ago
Top 100 Men's Rugby Players 2025 | Best Rugby Player in the World | RugbyPass

This is good stuff, appreciate RP building this out, spent hours on it already! - also how’d you get a stat for every player?

25 Go to comments
N
Nickers 2 hours ago
'You've got more context now': Eben Etzebeth speaks out with 404-word message

Remember the time Sexton came down from the stands in a game he was not playing in to abuse the referee? - he was conveniently given a 3 week suspension so that he would be available for all of Ireland’s World Cup fixtures when the maximum is 52 weeks. I wonder how they decided 3 matches was enough?

Remember Owen Farrell receiving his SECOND head to shoulder ban of 2023 in August, and 5th of his career, and 6 Nations rescinding the clear and obvious red card so that it didn’t interfere with poor Owen’s world cup prep, and only after a legal challenge form World Rugby was it even acknowledged that he has once again clattered someone in the head? And they then made up a new rule so they could reduce his ban to only 4 weeks when he should have been looking at 12 weeks, so that he would be available for the world cup? And that doesn’t include multiple shoulders to the head he was only penalised for where any other player would get an immediate yellow or red. There was 2 in 2 weeks against NZ and SA one year.



...

46 Go to comments
H
Hammer Head 2 hours ago
'You've got more context now': Eben Etzebeth speaks out with 404-word message

I’m very close to upgrading it to a 1620 word apology out of sheer boredom.

46 Go to comments
W
Wayneo 2 hours ago
The five players who can swing the Springboks tour in the All Blacks' favour

So far for the Lions in the URC, he has got 10 mins vs Zebre and 6 vs the Bulls.

36 Go to comments
H
Hammer Head 2 hours ago
'You've got more context now': Eben Etzebeth speaks out with 404-word message

Aside from Eben’s case. You said there was no excuse for eye gouging. WR has set a precedent that retaliation is fine for grabbing testicles. I assume eye gouging must be okay in that case too?

46 Go to comments
E
Eric Elwood 2 hours ago
'You've got more context now': Eben Etzebeth speaks out with 404-word message

Sexton and Farrell have received bans foe their (relatively minor) infractions. Not sure what you are implying with them.

46 Go to comments
E
Eric Elwood 2 hours ago
'You've got more context now': Eben Etzebeth speaks out with 404-word message

I didn’t see him claim that and no evidence of it exists. Etzebeth claimed he was in danger of being “rag dolled”.

No excuse for eye gouging under any circumstances including retaliation.



...

46 Go to comments
N
Nickers 2 hours ago
'You've got more context now': Eben Etzebeth speaks out with 404-word message

It is so obvious from every video and image that he repeatedly and deliberately went for his eyes.

Translation:



...

46 Go to comments
K
Koro Teeps 2 hours ago
Jason Holland confirms Super Rugby move after All Blacks exit

And NDAs

10 Go to comments
H
Hammer Head 2 hours ago
'You've got more context now': Eben Etzebeth speaks out with 404-word message

I don’t buy it for one minute. He’s a failure in my eyes. He can’t even dislodge an eyeball with his thumb. So much for being strong.

46 Go to comments
H
Hammer Head 2 hours ago
'You've got more context now': Eben Etzebeth speaks out with 404-word message

What if someone grabs your testicles? Can you eye gouge then?

46 Go to comments
f
fl 2 hours ago
How England are building the foundations for World Cup success in 2027

You didn’t defend Earl’s selection against all comers. You didn’t defend it in conversation with me. I don’t need to ask PMcD because I have read your comments.

I wasn’t campaigning for Fin Smith at the start of the 6N. You’re lying! But Fin Smith did deserve the shirt by the end of the 6N. Marcus Smith never did.



...

280 Go to comments
Close
ADVERTISEMENT