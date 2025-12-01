O'Gara voit dans le « kung-fu fighting » de Antoine Hastoy des circonstances atténuantes

Les Maritimes ont perdu très rapidement Antoine Hastoy, coupable après 34 secondes de jeu d’avoir envoyé son pied directement au bas du visage de Aaron Grandidier-Nkanang suite à un ballon haut qu’il avait récupéré, dimanche 30 novembre au soir sur la pelouse du Hameau. Ce fut le carton rouge le plus rapide de l’histoire du Top 14 et cette sanction a pesé face aux Palois, qui ont usé en début de match de leur secteur fétiche du moment, le domaine aérien, avec trois coups de pied d’Axel Desperes qui les ont lancés.

C’est à cette occasion que l’arbitre Jérémy Rozier a donné son premier avertissement à l’entraîneur de La Rochelle Ronan O’Gara qui contestait la décision. Expulsé lui-même en tribune plus tard, l’Irlandais a eu le temps de ruminer mais n’a visiblement toujours pas regretté de s’être emporté, tentant de trouver des circonstances atténuantes à son joueur.

34 SECONDES DE JEU ET DÉJÀ UN CARTON ROUGE 😳#SPSR pic.twitter.com/Tz0ZkSEAsc — CANAL+ Rugby (@CanalplusRugby) November 30, 2025

« J’imaginais beaucoup de scénarios avant le match mais un début comme ça, c’est difficile de digérer, difficile de comprendre », a-t-il évoqué, refusant de croire qu’Antoine Hastoy avait de mauvaises intentions dans ce geste. « Mais je comprends, avec un peu de recul, la logique de “kung-fu fighting”, de jouer au pied avec le crampon dans la tête d’un joueur adverse.

« C’est un peu difficile de croire qu’il y a une intention de faire mal à l’adversaire, mais peut-être que ça, c’est pas la règle, je sais pas. Il me dit qu’il a vu le joueur en “sang”. Donc tout est décidé par le sang. Je ne suis pas un expert, mais je trouve qu’il y a beaucoup de force sur la poitrine aussi. Donc est-ce qu’il y a des circonstances atténuantes ? Je pense oui, mais je suis le coach de l’adversaire, so, il y a beaucoup qui pensent que c’est rouge peut-être… Ce qui est évident après, c’est que ça a changé le match. C’est frustrant de prendre 50, même à 14, mais (cette performance) va bien nous servir dans l’avenir si on reste soudé dans les prochaines quatre semaines. »

Lorsque O’Gara dit comprendre la « logique de “kung-fu fighting” » d’Hastoy, c’est pour lui une manière de faire face à la menace des ballons aériens dont la Section Paloise est passée maître. « On a parlé toute la semaine de la menace de Pau dans les airs, ils sont tous performants là-dessus. Donc, première impression pour Antoine, il est chez lui, il est peut-être au début du contest ; et c’est difficile de parler pour lui dans un geste comme ça », a tenté de justifier Ronan O’Gara.

« J’espère, après quelques années, que vous me connaissez un peu : si c’est “il fait exprès de kung-fu kick le mec dans la tête”, il prend rouge et six mois. Mais ça, c’est pas l’esprit. Donc, pour moi, je pense qu’il y a un peu de contest dans l’air qui déséquilibre le joueur. Ça, encore, ça crée le problème pour les gens qui travaillent plein temps dans le rugby : c’est quoi un carton rouge, c’est quoi un carton orange, c’est quoi un carton jaune ? On en est tous perdus. C’est dimanche soir, prime time, 30 secondes, boom. S’il y a quelqu’un qui fait le con, ou qui mérite un rouge – pardon, “mérite”, c’est peut-être pas un bon mot en anglais ou en français – mais si c’est quelque chose de clair et net, rouge.

« Mais je ne pense pas que c’est clair et net. C’est trop facile pour nous de nous cacher derrière ça aussi. Pau est dans une bonne dynamique, ils jouent bien au rugby en ce moment. Peut-être que ça ne change rien, mais à 15 contre 15, c’est certain, c’est un endroit en ce moment difficile pour aller chercher des points. Mais les choses que j’ai vues avec 14, je suis assez fier et je peux dormir ce soir, même avec beaucoup de regrets et de déception, mais pas avec un esprit abattu. »

Propos recueillis par Anthony Tallieu.