Officiel : Newcastle devient Newcastle Red Bulls

Newcastle Rugby Ltd a ouvert un nouveau chapitre de son histoire en confirmant son rachat par le géant mondial des boissons énergétiques, Red Bull.

Comme l’avait révélé RugbyPass en mai, le club de Premiership sera désormais connu sous le nom de Newcastle Red Bulls. Avant cette opération, Newcastle avait sollicité un soutien financier auprès de CVC Capital Partners (propriétaire du Tournoi des Six Nations) et des autres clubs pour pouvoir disputer la saison.

C’est finalement la troisième marque de boisson la plus reconnue au monde (derrière Coca-Cola et Pepsi), qui a réussi à entrer en négociations exclusives avec le club et a concrétisé la reprise.

Newcastle Rugby Ltd are pleased to announce that Red Bull has taken full ownership of the club. The newly-named Newcastle Red Bulls will proudly remain at Kingston Park and will build for sporting success with a commitment to developing local rugby talent through a strengthened… pic.twitter.com/GKZKTpCEv1 — Newcastle Falcons (@FalconsRugby) August 12, 2025

Alors que Red Bull est plus réputé pour son soutien aux sports de l’extrême – plongeon, BMX, ski, voltige aérienne, skateboard… – comme en foot et en sports auto (en tout 900 athlètes, artistes et équipes), cette incursion dans le monde du rugby est une nouvelle discipline qui devrait fournir des images spectaculaires dont la marque de boissons énergisantes raffole. Si le club n’a pas prévu de déménager (il reste à Kingston Park), il entend développer encore plus son centre de formation.

« Ensemble, nous voulons élever le rugby à un niveau supérieur et offrir des moments inoubliables à nos supporters. Nous sommes ravis d’avoir acquis Newcastle Red Bulls et impatients de permettre au club d’exprimer tout son potentiel compétitif », a affirmé Oliver Mintzlaff, PDG de Red Bull Corporate Projects and Investments.

La Premiership relancée

« Le rachat de Newcastle par Red Bull est un moment marquant pour notre sport et une forte validation de notre vision et de notre stratégie pour l’avenir de la Gallagher Premiership, a déclaré le patron de la Premiership, Simon Massie-Taylor.

« Nous sommes très enthousiastes face à l’ambition de Red Bull pour le club, qui inclut le développement du vivier de joueurs dans le nord-est et l’élargissement de la base de supporters. Leur expérience mondiale dans le sport, de la performance de haut niveau au marketing de classe mondiale, apportera une valeur énorme non seulement à Newcastle mais à l’ensemble de la Gallagher Premiership.

Massie-Taylor rappelle que cet investissement intervient après une période positive pour le rugby anglais qui a vu les supporters revenir en nombre dans les stades, accompagnée d’accords de diffusion intéressants sur le plan financier et de la visibilité avec TNT Sports, d’accords avec le partenaire titre Gallagher et d’autres partenaires commerciaux.

« Red Bull partage notre ambition de relever les standards et nous avons hâte de travailler ensemble pour faire de la Premiership une compétition de rugby de référence mondiale et aimée à travers le globe », a poursuivi Simon Massie-Taylor.

Red Bull est disponible dans plus de 178 pays à travers le monde, avec plus de 12 milliards de canettes consommées rien qu’en 2024.