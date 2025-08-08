Objectif : 5e place mondiale pour le Pays de Galles

Steve Tandy revient au pays… de Galles. L’ancien joueur et entraîneur des Ospreys, né à Tonmawr, quitte après six ans le poste de coach de la défense de l’Écosse pour prendre les commandes du XV du Poireau. Il devient ainsi le premier Gallois à diriger la sélection nationale depuis 2007.

Le contexte est lourd : 12e au classement mondial, le Pays de Galles sort tout juste d’une série noire de 17 défaites consécutives, interrompue le mois dernier par un succès sur le Japon, lors du dernier match de l’intérim de Matt Sherratt.

« Le privilège et l’honneur d’être le sélectionneur de ton pays, c’est immense », raconte Tandy. « Être dans les vestiaires, c’est encore mieux. J’ai une immense fierté, avec ce sentiment de famille, et c’est un grand pays de rugby. Alors, c’est un sentiment de fierté absolue et un honneur. »

🗣 “It’s an honour & a privilege to became national head coach of your home nation.” 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 First words from 🆕️ head coach Steve Tandy 🙌👏#CymruAmByth pic.twitter.com/DSk03EwtVH — Welsh Rugby Union 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 (@WelshRugbyUnion) August 7, 2025

Les dernières années ont laissé un goût mitigé. Demi-finalistes de la Coupe du monde 2019 sous Warren Gatland, vainqueurs du Tournoi 2021 avec Wayne Pivac, les Gallois n’ont pas confirmé. Le mandat de Pivac s’est effondré, et le retour de Gatland, artisan de l’âge d’or entre 2007 et 2019, n’a pas inversé la tendance. Il est parti en plein Tournoi 2025.

La WRU vise haut : réintégrer le top 5 mondial d’ici 2029. Mais ce pari se joue dans un paysage incertain, avec l’éventualité de réduire les quatre franchises à deux et un vivier moins fourni que chez les grandes nations.

« Depuis le début, ce qui me motive vraiment, c’est de vouloir être la meilleure personne et le meilleur coach possible »

Tandy garde confiance : « Je crois au talent qu’on a au Pays de Galles pour nous amener là où on veut aller. Il n’y aura pas de baguette magique ni de solution rapide, mais je crois au parcours. Au final, il faut de l’ambition. On veut avoir l’ambition d’atteindre ces objectifs, mais il y a un processus pour y arriver. On doit construire les performances étape par étape. De campagne en campagne, on doit être meilleurs et voir comment progresser avec le groupe excitant qu’on a. »

En six saisons aux Ospreys, il a soulevé le trophée du Pro12 avant de partir en 2018. Direction l’Australie pour rejoindre les NSW Waratahs, puis l’Écosse. En 2021, il a été choisi pour coacher la défense des Lions britanniques et irlandais en tournée en Afrique du Sud.

« Depuis le début, ce qui me motive vraiment, c’est de vouloir être la meilleure personne et le meilleur coach possible », poursuit-il. « Ai-je pensé un jour devenir entraîneur des Lions ? Non. Ai-je pensé entraîner les Waratahs ? Non. Mais je crois que c’est surprenant ce qui peut arriver quand on a l’état d’esprit pour progresser, tout en sachant qu’on a des angles morts et des choses à travailler. »

Il prendra ses fonctions le 1er septembre. Quatre gros rendez-vous l’attendent dès l’automne à domicile : Argentine, Japon, Nouvelle-Zélande et Afrique du Sud. Avec Dave Reddin, directeur de la performance, il dessinera son staff à partir d’« une page blanche », après la mission assurée au Japon par Gethin Jenkins (défense), Danny Wilson (avants), Adam Jones (mêlée), Rhys Thomas (adjoint avants) et Leigh Halfpenny (jeu au pied).