Northampton avec Pollock pour recevoir Castres privé de son Bleu Staniforth

Henry Pollock, qui n’a eu que peu d’expériences positives dans sa jeune carrière face à une équipe française, sera titulaire vendredi avec Northampton pour le huitième de finale de Champions Cup qui attend son club contre Castres (21 heures).
Face au finaliste de la dernière édition, le CO sera privé de son massif deuxième ligne Tom Staniforth – appelé par Fabien Galthié dans le groupe France durant le dernier Tournoi des Six Nations sans obtenir de première sélection – absent pour des raisons personnelles.
Jérémy Fernandez est aligné à la mêlée, en compagnie de l’ouvreur Enzo Hervé, pour un duel avec le numéro 10 français des Saints, Anthony Belleau, qui remplace l’international anglais Fin Smith, alors que son compère Alex Mitchell, habituel demi de mêlée, est lui aussi forfait.
Le manager castrais Xavier Sadourny comptera sur des valeurs sûres, comme sa paire de centres composée de Jack Goodhue et Vilimoni Botitu, son arrière Théo Chabouni, ou une solide troisième ligne avec le capitaine Baptiste Delaporte, le Canadien Tyler Ardron, et le Samoan Abraham Papali’i.
Les trois hommes auront fort à faire, opposés à un Henry Pollock aussi fort que facétieux, tandis que la ligne de trois-quarts anglaise aura fière allure, avec l’ailier du XV de la Rose Tommy Freeman (25 ans, 27 sélections), le capitaine positionné à l’arrière George Furbank (29 ans, 14 sél.) ou encore le centre Fraser Dingwall, titulaire avec l’Angleterre lors des trois premières journée du Tournoi. Une ligne arrière expérimentée au niveau international qu’on pourrait comparer à celle de l’UBB et sa fameuse « Patrouille de France ».
Huitièmes en Top 14, les Castrais ont récemment montré des lacunes dans leur jeu, et auront face à eux une formation en tête du championnat anglais contre qui ils ont perdu en phase de groupes (38-8) et en quart de finale (51-16) la saison dernière.
« J’espère que ça va nous permettre d’élever le niveau, c’est un match à élimination directe et j’espère qu’on verra un peu d’envie et d’excitation dans les yeux des mecs, et un peu ce goût du sang dans la bouche », a lancé Baptiste Delaporte en conférence de presse mardi.
Le XV de départ de Northampton : Furbank (cap.) – Freeman, Litchfield, Dingwall, Ramm – (o) Belleau, (m) McParland – Pollock, Chick, Kemeny – van der Mescht, Lockett – Green, Wright, Fischetti.
Les remplaçants : Langdon, Kundiona, Prowse, Munga, Pearson, Weimann, Hutchinson.
Le XV de départ de Castres : Chabouni – Ambadiang, Botitu, Goodhue, Karawalevu – (o) Hervé, (m) Fernandez – Ardron, Papali’i, Delaporte (cap.) – Vanverberghe, Ducat – Corato, Durand, Walcker
