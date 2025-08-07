Neisen et Deshaye titulaires : la composition des Bleues pour le warm up contre l'Angleterre

Elle était attendue, la voici ! David Ortiz et Gaëlle Mignot ont communiqué ce jeudi leur composition d’équipe pour le France – Angleterre de samedi au stade des frères André et Guy Boniface à Mont-de-Marsan (21h10), seul test-match de l’été avant le grand départ à la Coupe du monde. Une formation qui ressemble à une équipe-type, emmenée par la capitaine Manae Feleu et sa première lieutenante Marine Ménager.

Cette dernière sera associée à Carla Neisen au centre, qui fait un retour fracassant avec le XV tricolore, après 3 ans d’absence. La capitaine de France 7 portera bien le numéro 12, une position qu’elle travaille depuis le début de la préparation physique comme elle l’a confié dans l’entretien qu’elle a accordé à RugbyPass cette semaine.

🔥 La ????? des Bleues pour affronter l’Angleterre ! Rendez-vous à Mont-de-Marsan, le samedi 9 août à 21h10 pour vivre ce Crunch 👊 🎟️ Réserve ta place 👉 https://t.co/iLMQjxdsWj 📺 En direct sur France 4 pic.twitter.com/6AEJ0PVhLZ — France Rugby (@FranceRugby) August 7, 2025

Une charnière Chambon – Arbez

On notera également la présence de la pilier du Stade bordelais Annaëlle Deshaye, qui avait manqué le dernier Tournoi des 6 Nations à cause d’une grave blessure au genou. Sans surprise, Alexandra Chambon, seule demi de mêlée de métier disponible du groupe en l’absence de Pauline Bourdon, suspendue, va aussi démarrer la rencontre. Elle formera avec la Toulousaine Carla Arbez la charnière du XV de France pour ce dernier rendez-vous avant le Mondial.

Un peu plus tôt dans la journée, le sélectionneur neo-zélandais de l’Angleterre John Mitchell a aussi dévoilé sa composition d’équipe, procédant à 11 changements par rapport à celle qui a écrasé l’Espagne samedi dernier (97-7). Marlie Packer suspendue, c’est la flanker de Gloucester Zoe Aldcroft qui hérite du capitanat pour ce “Crunch”.

Your #RedRoses to face France 🌹 John Mitchell has named his team for our final #RWC2025 warm-up game 👇@O2 | #WearTheRose — Red Roses (@RedRosesRugby) August 7, 2025

Le XV de départ de la France : Bourgeois, Grisez, Ménager, Neisen, Arbey – (o) Arbez, (m) Chambon – Champon, T. Feleu, Escudera – Fall Raclot, M. Feleu – Bernadou, Bigot, Deshaye.

Le banc : Riffonneau, Brosseau, Khalfaoui, Ikahehegi, Maka, Cissokho, Queyroi, Tuy.

Le XV de départ de l’Angleterre : Kildunne – Dow, Jones, Heard, Breach – (o) Harrison, (m) Hunt – Kabeya, Matthews, Aldcroft (cap.) – Ward, Talling – Muir, Cokayne, Botterman.

Les remplaçantes : Atkin-Davies, Clifford, Bern, Galligan, Feaunati, Packer, Rowland, Sing

