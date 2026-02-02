Édition du Nord
Rugby World Cup

Le calendrier des matchs de la Coupe du Monde de Rugby 2027 a été dévoilé

SYDNEY, AUSTRALIE - 3 février 2026 : John Eales, Joseph-Aukuso Sua'ali'i et des porte-drapeaux lors d’un événement médiatique de la Coupe du Monde de Rugby sur le Harbour Bridge de Sydney. (Photo : Mark Kolbe - World Rugby/World Rugby via Getty Images)

La Coupe du Monde masculine de rugby 2027 s’ouvrira par une affiche a priori déséquilibrée entre l’Australie, le pays hôte, et Hongkong, le 1er octobre à Perth, tandis que la France débutera le lendemain contre les Etats-Unis, a annoncé lundi World Rugby.

VIDEO

Pour le match d’ouverture de ce 11e Mondial masculin, les Wallabies bénéficieront d’une entame en douceur contre Hongkong, plus faible ou presque des 24 équipes qualifiées (23e au classement mondial) et dont ce sera la première participation. Le choc de cette poule A, entre l’Australie et la Nouvelle-Zélande, aura lieu lors de la deuxième journée.

La France commencera elle sa quête d’un premier titre mondial contre les Etats-Unis à Melbourne le 2 octobre, avant de se rendre à Brisbane pour défier le Japon (9 octobre), puis au Sydney Football Stadium, pour affronter les Samoa le 17 octobre, dans un groupe E très abordable.

Pour cette première édition à 24 équipes, contre 20 depuis 1999, les équipes sont réparties dans six poules de quatre équipes, d’où seront qualifiés les deux premiers de chaque groupe et les quatre meilleurs troisièmes. Les 16 équipes ainsi qualifiées disputeront des huitièmes de finale, autre nouveauté de cette édition.

Rugby World Cup 2027 Match Schedule
En terminant première de son groupe la France retournerait à Melbourne pour son huitième de finale le 23 octobre, puis repartirait à Brisbane en quarts le 30 octobre avant de jouer une éventuelle demi-finale puis une potentielle finale à Sydney, au Stadium Australia cette fois, le stade olympique des JO-2000.

Les doubles champions du monde en titre sud-africains entreront en lice le 3 octobre contre l’Italie à Adelaïde, alors que les All Blacks eux débuteront leur tournoi contre le Chili le 2 octobre à Perth.

Temps forts du calendrier des rencontres

  • 24 équipes, 52 matchs, 19 journées, 7 villes et 8 sites
  • Match d’ouverture : Australie – Hongkong – 1er octobre 2027, Perth Stadium
  • Finale : 13 novembre, Stadium Australia, Sydney | Wangal
  • Super Sunday (17 octobre) : pour la première fois, cinq matchs seront disputés en une seule journée pour clôturer en beauté la phase de poules : Italie – Géorgie, Irlande – Uruguay, Écosse – Portugal, France – Samoa, Afrique du Sud – Roumanie.
  • Le suspense des matchs à élimination directe :  Brisbane, Melbourne, Perth et Sydney accueilleront les premiers huitièmes de finale jamais tenus, suivis des quarts de finale à Brisbane et Sydney, puis des demi-finales, de la petite finale et de la finale de la RWC au Stadium Australia de Sydney le samedi 13 novembre.

Les matches de phase de groupes du XV de France:

  • Samedi 2 otobre: France – Etats-Unis, à Melbourne (Docklands Stadium)
  • Samedi 9 octobre: France Japon, à Brisbane (Brisbane Stadium)
  • Dimanche 17 octobre: France Samoa, à Sydney (Sydney football Stadium)

