Eddie Jones (Japon) compte sur Naoto Saito pour faire remonter des infos sur Antoine Dupont

Le XV de France est tombé dans une poule jugée « abordable », selon le qualificatif de Fabien Galthié, à la Coupe du Monde de Rugby 2027 en Australie. Avec le Japon, les États-Unis et les Samoa, les Bleus ont hérité d’une poule largement à leur portée, avant d’espérer atteindre les phases finales.

ADVERTISEMENT

Par deux fois le Japon a croisé la route de la France en Coupe du Monde : en 2003 en Australie et en 2011 en Nouvelle-Zélande. Et à chaque fois, la France a remporté son duel : 51-29 à Townsville en 2003 et 47-21 à North Harbour en 2011.

🏆 The Rugby World Cup 2027 Australia pool draw is in! ✨ Pool E 👇

🇫🇷 France

🇯🇵 Japan

🇺🇸 USA

🇼🇸 Samoa RWC 2027 – Go All Out | RP Men’s Rugby World Cup is heading to Australia and we’re going bigger than ever to welcome the world. 24 nations and territories. Seven cities. Six weeks. One cup.

Register your interest now for Pre-sale details. Register your interest RWC 2027 – Go All Out | RP Men’s Rugby World Cup is heading to Australia and we’re going bigger than ever to welcome the world. 24 nations and territories. Seven cities. Six weeks. One cup.

Register your interest now for Pre-sale details. A massive challenge awaits the Brave Blossoms — bring it on! 👊#RWC2027 pic.twitter.com/2klTXmEdYe — Japan Rugby (@JRFURugby) December 3, 2025

Interrogé sur son future adversaire, Eddie Jones, le sélectionneur du Japon, a déclaré : « La France est l’une des meilleures équipes au monde. » Lui qui avait créé la surprise avec ce qu’on a appelé “Le miracle de Brighton” en battant l’Afrique du Sud en match de poule de la Coupe du Monde de Rugby 2015, rêve sans doute de réitérer l’exploit avec une autre nation majeure du rugby.

Même si le calendrier des matchs ne sera dévoilé que le 3 février 2026, la place de cette rencontre dans cette poule E sera scrutée de près. « Mon seul ressenti se porte sur les trois matchs de poule. Ce sont les seuls qui doivent nous préoccuper. Une fois que nous connaîtrons notre premier adversaire, alors nous nous concentrerons pleinement sur ce match-là. En 2015, nous avions affronté l’Afrique du Sud d’entrée, ce qui permettait de concentrer toute notre attention sur eux », rappelle Eddie Jones.

« Mais entrer dans un match contre les Samoa en pensant à la France serait totalement imprudent. L’expérience m’a appris qu’il faut se concentrer uniquement sur le match que l’on doit disputer à l’instant T. Les joueurs ne veulent pas penser à l’échéance suivante. Voyons ce que donnera l’ordre des matchs, qui sera connu en février. »

ADVERTISEMENT

Concernant la France, le sélectionneur a déjà son idée et les deux prochaines années lui permettront de peaufiner ses plans. « La France possède un pack très puissant. Une fois dans les 22 mètres, ils jouent beaucoup autour du numéro 9 et cherchent à avancer frontalement. Il faut être capable de défendre leurs gros porteurs avec deux joueurs au soutien autour des rucks », a-t-il repéré.

Sa cible : Antoine Dupont

Mais un joueur en particulier retient son attention et pour cause. Le meilleur joueur du monde, Antoine Dupont, demi de mêlée au Stade Toulousain, tout juste remis de blessure après 266 jours d’absence, devrait être au meilleur de sa forme.

« Bien sûr, ils ont Antoine Dupont, et personne ne sait exactement comment il est revenu après sa blessure aux ligaments croisés » relève Eddie Jones. « Nous avons un joueur qui évolue avec lui à Toulouse (le demi de mêlée Naoto Saito, ndlr), ce qui nous permettra d’avoir de bonnes informations à son sujet.

« Nous avons un joueur qui évolue avec lui à Toulouse, ce qui nous permettra d’avoir de bonnes informations à son sujet… »

« Quand ils sont à leur meilleur niveau, ils comptent sept ou huit joueurs de Toulouse dans leur effectif. Leur cohésion est très forte et ils pratiquent un rugby français très physique, qui libère ensuite beaucoup de jeu et leur permet de déplacer le ballon à grande vitesse.

« Les Français disposent aussi de trois-quarts extrêmement rapides, ce qui en fait une équipe très complète. Nous devons simplement nous préparer du mieux possible, sans trop nous préoccuper de ce que font les autres équipes.

« Il faudra défendre avec énormément de rigueur et être capable de faire face à leur jeu au pied de longueur, qui est probablement le meilleur du monde. Nous allons clairement travailler pendant les deux prochaines années à nous préparer contre ce type d’équipe. »

ADVERTISEMENT