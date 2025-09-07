Mission première place accomplie avec classe pour les Bleues

Du beau travail ! Les joueuses de l’équipe de France et leur staff avaient annoncé toute la semaine leur volonté d’envoyer un message dimanche à Northampton contre l’Afrique du Sud, refusant tout calcul sur une hypothétique demi-finale. Elles ont tenu parole avec panache. Loin de subir la puissance des Women Springboks, elles ont mis la main sur la rencontre d’entrée de jeu et n’ont laissé aucun espoir à leurs adversaires, qu’elles ont puni avec neuf essais marqués et un seul encaissé (57-10).

Emilie Boulard, récompensée de sa prestation XXL la semaine dernière contre le Brésil (84-5), a poursuivi sur sa lancée en inscrivant le premier essai de la partie (8e) et le premier de la seconde période, toujours en coin (42e). La première ligne tricolore a également brillé. Outre l’essai d’Agathe Gérin suite à une touche jouée vite par Marine Ménager (37e), c’est en mêlée fermée qu’elle s’est régalée, mettant au supplice son homologue sud-africain.

Déjà le bonus offensif pour les Bleues !!! Score : 24-3#RWC2025 pic.twitter.com/BQRhXfCGTC — Rugby World Cup FR 🇫🇷 (@RugbyWorldCupFR) September 7, 2025

Escudero au four et au moulin

Elle mettait aussi la numéro 8 Charlotte Escudero dans des conditions parfaites pour placer des gros départs en sortie de mêlée et celle-ci ne s’en est pas privé. La toulousaine a été de cette façon à l’origine du deuxième essai français, signé Gabrielle Vernier (19e) et du deuxième de Boulard, en plus d’avoir elle-même marqué en enfonçant la numéro 9 adverse (26e). Ajoutez à cela pas moins de 26 plaquages et on n’est pas loin du 10 sur 10 pour la troisième ligne française.

Jamais deux sans trois 🙌 Ce coup-ci c’est Charlotte Escudero à la conclusion ! Score : 19-3#RWC2025 pic.twitter.com/u7a58txMCr — Rugby World Cup FR 🇫🇷 (@RugbyWorldCupFR) September 7, 2025

La victoire sécurisée très tôt dans la partie, le duo de sélectionneur a pu gérer son effectif en sortie sa première ligne rapidement en seconde période (51e), sa deuxième ligne un peu plus tard (56e) et même Pauline Bourdon-Sansus (63e), qui n’a pas ménagé ses efforts depuis deux matchs.

Des changements qui n’ont pas entamé la volonté des Bleues de rester sérieuse en défense et de faire gonfler un peu plus le score à l’image du deuxième essai personnel du jour de Joanna Grisez à 5 minutes de la fin après une accélération foudroyante. L’illustration d’une équipe qui monte en puissance et s’avance vers les matchs à éliminations directe avec confiance et appétit.

