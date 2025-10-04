Mignoni (Toulon) confiant pour la prolongation de Serin, très confiant pour celle de White

Le manager du Rugby Club Toulonnais Pierre Mignoni s’est montré confiant samedi sur les prolongations de ses demis de mêlée Baptiste Serin et Ben White, sujets de rumeurs de transferts en raison de l’expiration de leur contrat en fin de saison.

« Baptiste est très sollicité. J’ai le sentiment qu’il veut rester dans ce club malgré les sollicitations des autres clubs et des autres championnats. C’est à lui de décider ce qu’il veut faire mais j’ai l’impression qu’il a envie de rester ici et c’est plutôt sur la bonne voie » a déclaré l’entraîneur varois en conférence de presse après la victoire contre Pau.

White « devrait pouvoir prolonger rapidement »

L’avenir de l’international français (31 ans et 46 sélections) fait l’objet de nombreuses spéculations, allant d’un retour à son club formateur, l’Union Bordeaux-Bègles, un départ à Montpellier, et jusqu’à un contrat pour l’hypothétique compétition R360. Samedi matin, L’Équipe évoquait un contrat de trois ans sur la Rade comme en bonne voie.

« On est en passe de trouver une très bonne option avec Ben White, il devrait pouvoir prolonger rapidement » a également indiqué Mignoni à propos du demi de mêlée écossais, sans cacher son mécontentement à propos des rumeurs de transferts de nombreux joueurs.

C’est notamment le cas du centre international italien Tommaso Menoncello (Trévise), un temps annoncé au RCT et que L’Équipe et le Midi Olympique donnent plutôt en partance vers Toulouse.