Melvyn Jaminet se blesse tout seul sur une transformation à Edimbourg

Le Rugby Club Toulonnais a peut-être perdu son meilleur buteur pour quelques matchs. Dimanche en clôture de la première journée de la phase de poules de la Champions Cup, Melvyn Jaminet était titulaire avec Toulon à Édimbourg. Tout se passait plutôt bien pour lui, avec notamment à son actif un beau drop lointain sous la pluie écossaise.

Les choses ont changé pour l’ancien Toulousain au milieu de la première période après le deuxième essai personnel du régional de l’étape Ben White, qu’il a transformé. La frappe était relâchée et le ballon est bien passé entre les perches mais tout de suite Jaminet s’est accroupi, se tenant le visage. Il est sorti du terrain dans la foulée, remplacé au pied-levé par Matteo Garcia.

Des examens révèleront l’ampleur des dégâts pour cette blessure soudaine qui semble à première vue musculaire. Melvyn Jaminet a pris part à sept matchs de Top 14 depuis le début de la saison, dont six en tant que titulaire.

