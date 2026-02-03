Melbourne, Brisbane, Sydney : suivre la France à la Coupe du Monde de Rugby 2027

Pour suivre le XV de France dans sa phase de poule à la Coupe du Monde de Rugby 2027, il va falloir aimer prendre l’avion et réserver ses billets assez tôt. Les trois matchs seront en effet dans trois villes différentes. Ça tombe bien, ce sont les villes les plus peuplées, donc les mieux desservies, mais tellement éloignées les unes des autres que la logistique devrait être une problématique à rapidement prendre en compte à la fois pour l’équipe et pour les supporters.

ADVERTISEMENT

Le premier match aura donc lieu le samedi 2 octobre contre les États-Unis, à Melbourne, au Docklands Stadium. Nul doute que c’est dans le Victoria – dont les températures estivales viennent d’avoisiner les 50° C il y a quelques jours dans l’Ouest de l’État – que le XV de France établira son premier camp de base quelques semaines auparavant.

Melbourne – Brisbane : 1 375 km

Elle n’y restera pas longtemps car une semaine plus tard, c’est à environ 1 375 km (854 miles) de Melbourne que la deuxième rencontre de la Poule E est prévue contre le Japon le samedi 9 octobre : à Brisbane.

Pour y aller, le plus simple et le plus rapide est de prendre l’avion ; vous en aurez pour moins de 2h (1h45 en moyenne) pour une moyenne de 200$ (120€). Vous préférez le train ? Il n’y a pas de train direct Melbourne-Brisbane. Il faut combiner un Melbourne-Sydney puis un Sydney-Brisbane pour le même prix, voire plus cher (entre 200$/120€ et 300$/180€). La distance est quasiment la même qu’à vol d’oiseau (environ 1 400 km), mais la durée est une éternité : autour de 26h de trajet, avec correspondance à Sydney/Central ! Ce sera quand même plus reposant que la voiture…

VIDEO

Si vous préférez la voiture, ce sera plus loin – environ 1 650-1 780 km (via la M31 puis la Pacific Highway) – mais aussi assez long : 16 à 18h de volant en continu (sans arrêt donc), souvent étalés sur 2-3 jours. Certes ce sera l’occasion de découvrir le pays – Sydney, Coffs Harbour, Byron Bay, etc. – mais ça paraîtra interminable aux conducteurs français.

Enfin, il y a l’option bus avec des compagnies comme Greyhound Australia qui opèrent la liaison Melbourne-Brisbane. Tenez-vous bien, ça vous prendra environ 37-39 h, souvent de nuit, avec un ou plusieurs arrêts. Hyper long et même plus cher que tout puisque le billet peut aller jusqu’à 400$ (240€). Ceci dit, vous serez arrivés à temps pour le deuxième match des Bleus !

Brisbane – Sydney : 750 km à vol d’oiseau

Le troisième match de poule, le dimanche 17 octobre face aux Samoa, aura lieu au Sydney Football Stadium à près de 750 km à vol d’oiseau de la capitale du Queensland. Moins loin qu’un Melbourne-Brisbane, donc, mais c’est près d’un millier de kilomètres par la route et ça prend au bas mot 10h en voiture en ne s’arrêtant pas, si ce n’est pour un arrête pipi. Pour plus de confort, songer à dormir en route.

En avion en revanche, ça prend aux alentours de 1h30, plus ou moins, en vol direct et pour 200$/120€ max. Et quand on arrive à Sydney, la ville (avec le Harbour Bridge, l’opéra et tout le reste) s’étale sur le côté gauche de l’appareil. C’est de loin le moyen le plus rapide pour un aller simple.

En train, la liaison est assurée par le XPT de NSW TrainLink entre Brisbane (station Roma Street) et Sydney (Central) sur près de 900 km et… 14h de trajet, avec un service de jour ou de nuit, selon le sens. L’intérêt est que c’est plus reposant que conduire, le paysage est sympa (la traversée de la Gold Coast, de la Clarence Valley et de Hunter Valley est toujours sympa), mais clairement plus long que l’avion et même un peu plus cher (250$/150€ max).

ADVERTISEMENT

Le bus longue distance, enfin, propose plusieurs départs par jour pour 100$ (60€) maximum. Et c’est parti pour en moyenne 17 à 20h de bus, avec quelques services plus rapides autour de 14 h.

Ça, c’est pour les matchs de poule. Car si la France passe, elle aura la chance de revenir à Melbourne jouer son huitième de finale (730 km à vol d’oiseau). Mieux, si elle va en quart de finale, encore un trajet : retour à Brisbane. Puis la demi-finale et la finale seront à Sydney où la France aura déjà pris ses habitudes, comme dans les autres villes.

Lors de l’ouverture de la billetterie le 18 février, le transport d’un stade à l’autre sera à prendre en considération.