Édition du Nord
Select Edition
Nord Nord
Sud Sud
Mondial Mondial
Nouvelle Zélande Nouvelle Zélande
France France
36 - 14
FT
10 - 36
FT
U20
19 - 16
FT
U20
18 - 15
FT
48 - 7
FT
50 - 21
FT
U20
HSBC SVNS 2026
Perth
Rugby World Cup

Melbourne, Brisbane, Sydney : suivre la France à la Coupe du Monde de Rugby 2027

Les premiers billets pour la Coupe du Monde de Rugby 2027 seront mis en vente à partir du 18 février 2026.

Pour suivre le XV de France dans sa phase de poule à la Coupe du Monde de Rugby 2027, il va falloir aimer prendre l’avion et réserver ses billets assez tôt. Les trois matchs seront en effet dans trois villes différentes. Ça tombe bien, ce sont les villes les plus peuplées, donc les mieux desservies, mais tellement éloignées les unes des autres que la logistique devrait être une problématique à rapidement prendre en compte à la fois pour l’équipe et pour les supporters.

ADVERTISEMENT

Le premier match aura donc lieu le samedi 2 octobre contre les États-Unis, à Melbourne, au Docklands Stadium. Nul doute que c’est dans le Victoria – dont les températures estivales viennent d’avoisiner les 50° C il y a quelques jours dans l’Ouest de l’État – que le XV de France établira son premier camp de base quelques semaines auparavant.

Melbourne – Brisbane : 1 375 km

Elle n’y restera pas longtemps car une semaine plus tard, c’est à environ 1 375 km (854 miles) de Melbourne que la deuxième rencontre de la Poule E est prévue contre le Japon le samedi 9 octobre : à Brisbane.

Pour y aller, le plus simple et le plus rapide est de prendre l’avion ; vous en aurez pour moins de 2h (1h45 en moyenne) pour une moyenne de 200$ (120€). Vous préférez le train ? Il n’y a pas de train direct Melbourne-Brisbane. Il faut combiner un Melbourne-Sydney puis un Sydney-Brisbane pour le même prix, voire plus cher (entre 200$/120€ et 300$/180€). La distance est quasiment la même qu’à vol d’oiseau (environ 1 400 km), mais la durée est une éternité : autour de 26h de trajet, avec correspondance à Sydney/Central ! Ce sera quand même plus reposant que la voiture…

VIDEO

Si vous préférez la voiture, ce sera plus loin – environ 1 650-1 780 km (via la M31 puis la Pacific Highway) – mais aussi assez long : 16 à 18h de volant en continu (sans arrêt donc), souvent étalés sur 2-3 jours. Certes ce sera l’occasion de découvrir le pays – Sydney, Coffs Harbour, Byron Bay, etc. – mais ça paraîtra interminable aux conducteurs français.

Enfin, il y a l’option bus avec des compagnies comme Greyhound Australia qui opèrent la liaison Melbourne-Brisbane. Tenez-vous bien, ça vous prendra environ 37-39 h, souvent de nuit, avec un ou plusieurs arrêts. Hyper long et même plus cher que tout puisque le billet peut aller jusqu’à 400$ (240€). Ceci dit, vous serez arrivés à temps pour le deuxième match des Bleus !

Brisbane – Sydney : 750 km à vol d’oiseau

Le troisième match de poule, le dimanche 17 octobre face aux Samoa, aura lieu au Sydney Football Stadium à près de 750 km à vol d’oiseau de la capitale du Queensland. Moins loin qu’un Melbourne-Brisbane, donc, mais c’est près d’un millier de kilomètres par la route et ça prend au bas mot 10h en voiture en ne s’arrêtant pas, si ce n’est pour un arrête pipi. Pour plus de confort, songer à dormir en route.

En avion en revanche, ça prend aux alentours de 1h30, plus ou moins, en vol direct et pour 200$/120€ max. Et quand on arrive à Sydney, la ville (avec le Harbour Bridge, l’opéra et tout le reste) s’étale sur le côté gauche de l’appareil. C’est de loin le moyen le plus rapide pour un aller simple.

En train, la liaison est assurée par le XPT de NSW TrainLink entre Brisbane (station Roma Street) et Sydney (Central) sur près de 900 km et… 14h de trajet, avec un service de jour ou de nuit, selon le sens. L’intérêt est que c’est plus reposant que conduire, le paysage est sympa (la traversée de la Gold Coast, de la Clarence Valley et de Hunter Valley est toujours sympa), mais clairement plus long que l’avion et même un peu plus cher (250$/150€ max).

ADVERTISEMENT

Le bus longue distance, enfin, propose plusieurs départs par jour pour 100$ (60€) maximum. Et c’est parti pour en moyenne 17 à 20h de bus, avec quelques services plus rapides autour de 14 h.

Ça, c’est pour les matchs de poule. Car si la France passe, elle aura la chance de revenir à Melbourne jouer son huitième de finale (730 km à vol d’oiseau). Mieux, si elle va en quart de finale, encore un trajet : retour à Brisbane. Puis la demi-finale et la finale seront à Sydney où la France aura déjà pris ses habitudes, comme dans les autres villes.

Lors de l’ouverture de la billetterie le 18 février, le transport d’un stade à l’autre sera à prendre en considération.

Related

Le calendrier des matchs de la Coupe du Monde de Rugby 2027 a été dévoilé

Découvrez le calendrier du XV de France pour la Coupe du monde 2027 en Australie.

Read Now

Créez votre compte de billetterie et débloquez dès maintenant l'accès à la prévente pour la Coupe du Monde de Rugby 2027 !

ADVERTISEMENT
Play Video
LIVE

{{item.title}}

Trending on RugbyPass

1

Transferts : Billy Searle, Bayonne en embuscade

2

France 7 démarre fort au tournoi de Perth

3

Ce sentiment amer que Matthieu Jalibert ne voulait pas ressentir après France - Irlande

4

La liste des blessés après la victoire de la France sur l'Irlande

5

L’hommage mérité à Mickaël Guillard, homme du match contre l'Irlande

6

Andy Farrell après la défaite de l'Irlande : « on ne veut pas être une équipe qui réagit »

7

Six Nations 2026 : toutes les stats de la victoire de la France face à l'Irlande

8

Moins de 20 choses à savoir sur Cédric Laborde, nouveau manager des U20

1

Commentaires

0 Comments
Soyez le premier à commenter...

Inscrivez-vous gratuitement et dites-nous ce que vous en pensez vraiment !

Inscription gratuite
ADVERTISEMENT

Latest Long Reads

LONG READ

How new-look France trumped same old Ireland in Six Nations opener

Fabien Galthie's Bordeaux-infused attack and renewed aerial focus exposed pressing issues Andy Farrell has yet to solve.

279
LONG READ

Three Ireland players with huge World Cup questions to answer after Paris pummelling

Ireland weren't expected to beat France but the manner of their defeat was alarming and serious questions now need to be asked in selection

9
LONG READ

Calum MacRae: 'Tommaso Menoncello is the best athlete I've coached but Finn Russell will be the difference'

Benetton's Scottish coach runs an analytical eye over the Six Nations clash in Rome, and the differences between rugby in Italy and Scotland.

Comments on RugbyPass

G
Gtr33 10 minutes ago
Jorja Miller scores birthday double as NZ book spot in SVNS Perth decider

Where can we watch the final

1 Go to comments
N
NW 21 minutes ago
Three Ireland players with huge World Cup questions to answer after Paris pummelling

It the same after every Lions tour. Ireland had more players on tour in Australia so they are the ones that suffer the most. The Lions is a concept that is disastrous for National Rugby in the professional era as players get injured, tired and their season prep is completely disrupted.

It is notable that the players who weren’t on tour looked the better players on the team.



...

9 Go to comments
S
SB 23 minutes ago
Finger of blame pointed at South African in Ireland loss to France

Another click bait type headline.

3 Go to comments
S
Schalk Van Schalkwyk 37 minutes ago
Finger of blame pointed at South African in Ireland loss to France

It’s because they can’t shout the referee onto their side anymore

3 Go to comments
P
PMcD 46 minutes ago
England stars run riot as Wales dismantled in Six Nations opener

I was slightly disappointed with England’s play today. They started well, got control of the game and then lost momentum after about 30 mins.

Stats were pretty poor, defence was average and whilst they played well for the first 30 mins, they lost momentum for large parts of that game.



...

16 Go to comments
P
PMcD 49 minutes ago
England stars run riot as Wales dismantled in Six Nations opener

I don’t think I have ever seen a player with such an innate ability to be in the right place at the right time as Pollock.

His ability to read games and be in the right place at the right time is a unique gift.



...

16 Go to comments
D
DP 50 minutes ago
Finger of blame pointed at South African in Ireland loss to France

🤣

3 Go to comments
P
PMcD 52 minutes ago
England stars run riot as Wales dismantled in Six Nations opener

Fiji would easily take Wales by a good 20-30 points. They are a much better team than you sare giving them credit for.

16 Go to comments
P
PMcD 54 minutes ago
England stars run riot as Wales dismantled in Six Nations opener

Not really, IRE & SCO will be harder to beat at HOME and ITA is a banana skin waiting to happen, if you send a rotated side there (most will) they have the ability to do what they did yesterday and are getting better each cycle.

16 Go to comments
P
PMcD 1 hour ago
How new-look France trumped same old Ireland in Six Nations opener

I was out with friends last night (one of them is a devoted SCO fan) and I asked them if they thought Townsend should go, which they said no and didn’t understand the media frenzy.

I then said, he’s taken you as far as he can, underwhelms on the big stage and this will be the last chance with the change of player qualification in a while and after digesting it, they also then agreed that Franco Smith might be the right solution.



...

279 Go to comments
P
PMcD 1 hour ago
How new-look France trumped same old Ireland in Six Nations opener

That would be a pretty cool lifetime memory.

279 Go to comments
P
PMcD 1 hour ago
How new-look France trumped same old Ireland in Six Nations opener

I think the IRE line up will be very different from what they initially planned. He needs a good performance from that team to get them back on track.

279 Go to comments
P
PMcD 1 hour ago
How new-look France trumped same old Ireland in Six Nations opener

That win will give them a huge boost in confidence but a little bit more composure in their play and they would have made that a much more comfortable finish.

They finally have the fitness for the full 80 mins and as for that scrum, they took Scotland apart.



...

279 Go to comments
P
PMcD 1 hour ago
How new-look France trumped same old Ireland in Six Nations opener

He used to be incredibly quick but it was his change of pace and how quickly he could turn, whilst running flat out which kept defenders guessing and he also had a pretty good chip kicking game.

He may be as fast in a straight line but be doesn’t have that jinking run or the same noticable change in direction. There is less deception about his play and whilst he appears more robust (used to go down with injuries all the time at Gloucester), there isn’t the same excitement around his plays.



...

279 Go to comments
P
PMcD 1 hour ago
How new-look France trumped same old Ireland in Six Nations opener

It was always going to be a tough game for Wales but I actually thought they had quite a lot to build on from the 2nd half.

It’s going to take a while to rebuild but I think they have the foundations for a decent front 5, that was the perfect game for Reffell when he returns and they should be competitive, whilst you rebuild the backs.



...

279 Go to comments
N
NB 1 hour ago
How new-look France trumped same old Ireland in Six Nations opener

It’s strange - once you contemplate leaving it acquires a momentum of its own! We’ve heard the Red Bull rumours and now it’s happening by itself!

279 Go to comments
B
BC1812 1 hour ago
With Ellie Kildunne in her way, what can England do with Emma Sing?

There were batsmen/wicketkeepers before Gilchrist but he did change the mould a bit with his attacking intent.

I think the Red Roses are stacked with wing potential but as yet unproven at international level, Millie David is rapid and has surprising strength. We also need some more proven options at scrum half, I think a potential Lions spot will be Mo Hunt’s well deserved swansong. I enjoy watching the PWR to assess the potential candidates in every position.



...

6 Go to comments
N
NB 1 hour ago
How new-look France trumped same old Ireland in Six Nations opener

Funnily enough I spent a few hours at a meeting last week talking to a mate whose peak golfing experience was playing the 17th at Sawgrass, two holes ahead of Rory. He went in the water with his first, but holed in two on the retry!

279 Go to comments
N
NB 1 hour ago
How new-look France trumped same old Ireland in Six Nations opener

Jamie is really a centre who can play full-back. He is good at both, but right now Ire priority is a second palymaker to take some birden off the 10. If Keenan and Hansen were available you wd see an immediate uplift in performance.

279 Go to comments
N
NB 1 hour ago
How new-look France trumped same old Ireland in Six Nations opener

That has suddenly become a much more critical game!

279 Go to comments
Close
ADVERTISEMENT