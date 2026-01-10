Édition du Nord
Challenge Cup

Lyon va faire connaissance avec la nouvelle pépite des Springboks U20, Batho Hlekani

Calvisano, Italie – 9 juillet 2025 : Bathobele Hlekani (au centre sur la photo), joueur de l’Afrique du Sud, lors d’un arrêt de jeu pendant le match du Championnat du monde U20 entre l’Afrique du Sud et l’Écosse au Stadio San Michele. (Photo : Timothy Rogers / Getty Images)

Lyon va faire la connaissance de la nouvelle pépite des Lions, ce samedi 10 janvier. Le Junior Springbok Batho Hlekani, tout juste arrivé, intègre le groupe pour la 3e journée de Challenge Cup face au LOU, à Ellis Park. Le troisième ligne, recruté aux Sharks, n’a rejoint l’entraînement que la semaine dernière, mais le head coach Ivan van Rooyen n’a pas hésité longtemps à le convoquer.

Avec son gabarit de 1,94 m pour 115 kg, Hlekani (20 ans) représente un joli coup sur le marché pour la franchise de Johannesburg. Utilisé en troisième ligne mais aussi en deuxième ligne lors du Championnat du Monde des U20 U20 2025 avec l’Afrique du Sud, le joueur né à Gqeberha est annoncé sur le banc et se prépare à une première sortie sous ses nouvelles couleurs. Les deux équipes restent, pour l’instant, sans victoire après deux journées dans cette Challenge Cup.

Rencontre
Challenge Cup
Lions
42 - 33
Temps complet
Lyon
Toutes les stats et les données

Il semble que ce soit la prudence qui ait convaincu le staff de garder le joueur sous le coude pour le faire entrer en cours de jeu. « Le truc difficile avec les équipes françaises, c’est que vous ne savez jamais quelle équipe vous allez affronter », explique l’entraîneur adjoint Julian Redelinghuys. « Que ce soit à domicile ou à l’extérieur, vous ne pouvez jamais être sûr de qui va être sélectionné. Ils sont très bons quand ils prennent de l’élan au début, associé à un très bon jeu au pied. »

Le technicien détaille davantage : « Les Français sont intelligents sur le moment où ils montent en pression, et ils restent prudents dans leur propre moitié de terrain jusqu’à ce qu’ils sentent qu’ils peuvent attaquer. Pour nous, nous savons que nous devons être vigilants. » Un rappel clair : la conquête et la discipline défensive seront des axes majeurs pour les Lions face à Lyon.

Les compos de la 3e journée de Champions Cup en un coup d'œil

La Champions Cup revient ce week-end avec la troisième et avant-dernière journée de la phase de poules, avec comme momentum l'affiche de samedi entre le Leinster et La Rochelle.

