L’USAP, un impact médiatique… à 16 millions d’euros

La ferveur du peuple catalan n’est plus à prouver. Qu’ils se fassent remarquer en bien ou en mal, les supporters sont plus que jamais derrière leur club de l’USAP. Et c’est précisément cette ferveur que les dirigeants du club de Perpignan ont souhaité mettre en avant sur le nouveau maillot extérieur avec les couleurs sang et or, tandis que le traditionnel maillot bleu horizon (issu de la Grande Guerre) domicile sera présenté à la mi-août.

« L’idée c’est de rendre hommage à ces drapeaux catalans qui flottent dans les tribunes », a expliqué Bruno Rolland, le directeur général du club, lors de la présentation vendredi 1er août. « C’est un hommage au drapeau et surtout aux supporters qui sont présents toujours à domicile comme à l’extérieur. A l’USAP, on dit parfois que tu ne portes pas un maillot mais plutôt un drapeau. »

Mis en vente à 90€, il promet de s’arracher rapidement. Selon les données recueillies, il s’en écoule chaque année entre 4 000 et 5 000 exemplaires et celui-ci ne devrait pas faire exception. « L’USAP est dans le top 5 des clubs de rugby français qui vendent le plus de maillots », a confirmé Lionel Pérez, distributeur pour Adidas en France. Devant Perpignan : Toulouse, Bordeaux et La Rochelle.

Alors que le merchandising de l’USAP ramène près d’1,5 million d’euros de chiffre d’affaires chaque année, la vente des maillots (le maillot domicile est le plus vendu) en représente une bonne partie. Et même si pour la saison, c’est une société de service funéraire qui est devenu le sponsor principal du maillot…

Selon les données communiquées par le club, l’USAP se distingue par sa notoriété à défaut de ses performances – rappelons que le club a été sauvé in-extremis en Top 14 la saison dernière en remportant son barrage d’accession contre Grenoble, 13-11.

Ainsi, ce sont 219 861 spectateurs (record historique battu) qui ont été accueillis l’an passé à Aimé-Giral (environ 14 500 places), jouant à guichets fermés à chaque rencontre de Top 14. « Un cabinet spécialisé mesure à 16 millions d’euros l’impact médiatique de l’USAP, tous médias confondus », a avancé Bruno Rolland à nos confrères de L’Indépendant.

Une bonne opération lorsque l’on sait que le budget de l’USAP la saison dernière était de 22,4 millions d’euros, soit l’un des plus petits budgets du Top 14, juste devant le promu : 19,6 millions d’euros pour Vannes la saison passée ; près de 13 millions pour Montauban cette année.

