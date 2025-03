La réponse de Matthieu Jalibert aux doigts d'honneur

Le demi d’ouverture de l’Union Bordeaux-Bègles Matthieu Jalibert a répondu aux insultes et doigts d’honneur dont il a été la cible par une partie du public d’Aimé-Giral samedi 1er mars lors de sa sortie.

Le chrono affiche 69 minutes de jeu lorsque l’ouvreur international (26 ans, 35 sélections) quitte le terrain pour être remplacé par l’Irlandais Joey Carbery. Le score est sans équivoque et l’UBB mène 29 à 12. Jalibert n’a pas démérité en ayant passé trois transformations sur quatre plus une pénalité.

Comme depuis le début de la saison, le joueur est en forme : sur ses 14 matchs comme titulaire (82%), il en a gagné 13. Chouchou du Matmut-Atlantique, il ne l’est visiblement pas de Aimé-Giral où il est sorti sous les sifflets de certains supporters. Un contentieux l’oppose depuis 2022 aux supporters de l’USAP.

Samedi soir, une caméra du diffuseur Canal + a même capté une supportrice qui a brandi deux doigts d’honneur avec détermination, ternissant l’image déjà tristement écornée du rugby. Sur sa story Instagram, Jalibert a juste commenté : « Toujours bien reçu ici. Une belle image pour notre sport. »

Quand le public rugby « se footbalise »

Car depuis le début de la saison, la honte et le dégoût se sont invités dans les tribunes des championnats. C’était le cas lorsqu’une partie de Marcel-Deflandre a applaudi le retour d’Oscar Jegou avec le Stade Rochelais en novembre alors qu’il était toujours mis en examen pour viol en Argentine.

Dernièrement, ce sont des supporters du club de Béziers qui s’en sont pris violemment à leurs homologues de Valence-Romans en marge d’un match de Pro D2.

De tels comportements devraient être condamnés sans équivoque et entraîner la radiation de ces pseudo-supporters qui n’apportent que le déshonneur à notre sport. D’ailleurs, sur les réseaux sociaux, la femme qui exhibe ses tatouages sur les deux mains a vite ressenti le retour du bâton.

La “supportrice” se prend un retour de bâton numérique

« Leur place n’est pas dans un stade ! ridicules et honteux ! », « Laissons la profiter… l’année prochaine elle fera des doigts face à Nevers la poissonnière », « et après ils font les mecs offensés quand on dit que c’est un public de cassos et d’attardés », « Bel exemple du public de Perpi !!! Dehors et exclusion directe de cette dame », « Quand le rugby se footbalise ! Après les incidents de Béziers il serait urgent que les dirigeants fassent le ménage dans leurs tribunes. À ce rythme on ne pourra plus se déplacer à l’extérieur et venir en famille au stade. Affligeant »

« J’ai de la peine pour cette pauvre fille…..le niveau d’intelligence est a son apogée », « C’est charmant. Il a fait quoi à la terre entière ? », « Non mais vraiment, ce genre de comportement est degueulasse. J’espère que ces « supporters » se verront refuser l’entrée au stade un bon bout de temps », « Si les supporters de rugby commencent à avoir des comportements de supporters de foot, l’heure est grave », « Elle a son quart d’heure de gloire cette abrutie »…

« Une interdiction de stade pour cette personne me semble approprié », « Pourquoi pas la fusillé non plus ?? On va juste bien se foutre de sa gueule, la traiter de conasses et de cas soces ,elle aura certainement droit à un peu de cyber harcèlement aussi, faut pas se leurrer, c’est aussi ça le rugby, c’est pas que le silence de VANNES », répond cet internaute en référence à l’extrême respect des supporters bretons qui ne tolèrent même pas une mouche voler à La Rabine par respect pour les buteurs.