L'Union Bordeaux-Bègles assure ses arrières: Romain Buros rempile jusqu'en 2029

Romain Buros s’inscrit un peu plus dans la durée avec l’Union Bordeaux-Bègles. Arrivé en Gironde en 2018 en provenance de la Section paloise, le Béarnais s’inscrit un peu plus encore dans la durée avec le champion d’Europe. Il a en effet prolongé son contrat jusqu’en 2029, comme l’a annoncé l’UBB ce mercredi.

Devenu un titulaire de la formation girondine dès son arrivée, avec 19 titularisations pour sa première saison, Buros s’est imposé comme un cadre de son équipe, pour qui il a joué 144 fois. Sa régularité et ses performances lui ont notamment permis d’aller chercher une sélection, il y a un an lors du match fou face à la Nouvelle-Zélande (30-29).

Blessé au mollet durant la pré-saison, Romain Buros est revenu à la compétition samedi dernier, participant activement au succès de l’UBB à Castres (26-28). Une bonne nouvelle qui a donc précédé celle de ce mercredi, traduction du lien de confiance entre Bordeaux et son arrière.