L'incroyable sacrifice de Bundee Aki pour jouer avec les Lions

Le rugby est-il à placer au-dessus de tout ? Et bien, parfois, le choix est difficile, comme l’illustre cette incroyable histoire qu’a livrée Bundee Aki au lendemain de la tournée des Lions Britanniques et Irlandais.

Auteur d’un essai contre l’Argentine en ouverture, le trois-quarts centre irlandais a joué contre les Reds, les Brumbies, a été remplaçant contre l’Australie à Brisbane (23 minutes), puis titulaire à Melbourne et à Sydney. Bref, il n’a pas chômé. Et à la maison, son épouse Kayla non plus. Car Bundee Aki a révélé qu’il avait manqué la naissance de son cinquième enfant, Aine, alors qu’il était parti en Australie…

« J’ai envie de profiter de ma coupure, de passer du temps en famille. Ça fait huit semaines que je ne les ai pas vus. Et j’ai un bébé tout juste né que je n’ai pas encore rencontré », a-t-il admis avant de rendre hommage à sa femme. « Tout le mérite lui revient. C’est une battante, une femme incroyable. Si vous connaissiez toute l’histoire, c’est même assez dingue à raconter. »

« Elle m’appelle en visio. Et là je me dis : “Merde, qu’est-ce qui se passe ?” Et là, je vois le bébé à l’écran. »

Justement, Aki ne s’est pas fait prier pour raconter comment une telle situation avait pu arriver. On est le 19 juillet dernier. Aki est à Brisbane, prêt à défier les Wallabies pour le premier test de la tournée. Son épouse, elle, se trouve en Nouvelle-Zélande, leur pays d’origine.

« C’était une sacrée journée », raconte le papa de 35 ans avec émotion. « J’étais à l’hôtel, je savais qu’on était un peu en retard sur le terme. Elle m’appelle et me dit : “La poche des eaux n’a pas encore rompu, mais j’ai des contractions, je vais à l’hôpital.” Je lui dis : “OK, normal.”

« Elle part à l’hôpital, nous on se prépare pour la réunion d’avant-match, et là elle me rappelle et me dit qu’elle est en route. Je lui dis : “OK, fais attention.”

« Cinq minutes plus tard, elle m’envoie une photo : la poche des eaux a rompu. Je lui demande si elle est presque arrivée. L’hôpital est encore à 30 ou 40 minutes, alors je lui dis : “Tu vas gérer, ta mère est avec toi.”

« Dix minutes après, elle m’appelle en visio. Et là je me dis : “Merde, qu’est-ce qui se passe ?” Et là, je vois le bébé à l’écran. Elle a accouché dans la voiture, sur le chemin. Les deux vont bien. Franchement, journée parfaite. »

Quelques heures plus tard, Bundee Aki rentrait comme remplaçant lors de la victoire 27-19 au Suncorp Stadium de Brisbane face aux Wallabies. « Je savais que c’était un bon signe, un bon juju. J’étais sûr qu’on allait avoir une bonne journée. »

Même si c’était sa deuxième tournée avec les Lions (après l’expédition en Afrique du Sud en 2021), celle-ci restera comme unique. « Peu de gars peuvent dire qu’ils ont fait deux tournées ou qu’ils ont gagné une série », sourit-il.

« Franchement, j’ai pas assez de mots pour parler de ce groupe, de cette équipe, du staff. C’est l’une des tournées les plus kiffantes que j’ai faites. C’était top. Une tournée des Lions, c’est tous les quatre ans. Venir en Australie, être la première équipe à gagner deux séries d’affilée contre eux, ça compte. »