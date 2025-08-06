En voilà une qui va attendre l’annonce de la composition du XV de France féminin pour affronter l’Angleterre samedi à Mont-de-Marsan (21h15) avec une certaine sérénité. Depuis la confirmation de sa présence dans la liste des 32 élues pour partir à la Coupe du monde, qui n’était guère un sujet eu égard à sa présence quasi-systématique sur les feuilles de match des Bleues depuis le Tournoi des 6 Nations 2022, Alexandra n’a que peu de doutes sur son rôle en sélection ces deux prochaines semaines.

La taulière au poste de demi de mêlée Pauline Bourdon-Sansus ayant été suspendue deux matchs suite à des propos virulents contre l’arbitrage de la dernière finale d’Elite 1 entre Toulouse et Bordeaux, elle ne pourra pas jouer le test à balles réelles contre les Anglaises, pas plus que le premier match de poules des Françaises à la Coupe du monde, contre l’Italie (23 août, 21h15 heure française). Alexandra Chambon demeure ainsi la seule 9 de métier à disposition du staff tricolore pour ces deux rencontres et devrait donc, sauf grosse surprise ou catastrophe, démarrer les deux.

“On est conscients qu’on peut potentiellement s’exposer sur les deux prochains matchs mais notre polyvalence derrière va nous permettre d’équilibrer nos lignes” assurait ainsi David Ortiz lors de l’annonce de sa liste finale. De fait, la Toulousaine Lina Queyroi, habituellement numéro 10, sera le back-up de la future joueuse de l’ASM Romagnat.

🏆 ?? ????? ??? ?? ???????? qui participeront à la Coupe du Monde en Angleterre ! Rendez-vous le 23 août pour leur premier match face à l’Italie à Exeter ! * ???? ?????? 👋 @rugbyworldcup | #RWC2025 pic.twitter.com/eI2s6iJdzU — France Rugby (@FranceRugby) August 2, 2025

“Un match en équipe de France se prépare de la même façon, qu’on soit titulaire ou remplaçante”

À 25 ans, voilà donc Alexandra Chambon a priori propulsée titulaire dans cette période charnière où l’équipe de France doit lancer de la meilleure des manières une Coupe du monde qu’elle prépare depuis 3 ans. Une responsabilité mais pas de quoi bouleverser non plus la Savoyarde, déjà dans le groupe France au Mondial 2022.

“Je considère qu’un match en équipe de France se prépare de la même façon, qu’on soit titulaire ou remplaçante. Je n’ai pas de pression supplémentaire. Pauline n’est pas là mais elle est toujours dans le groupe, bien présente et c’est une cadre de l’équipe. Son absence est importante mais on doit être capable de tenir le rang quand des filles ne sont pas là ou blessées. Cela vaut pour n’importe quel poste.”

Le sien est toutefois – comme celui d’ouvreur – un peu plus stratégique que les autres et il est certain que le duo Ortiz-Mignot va croiser les doigts pour éviter un scenario catastrophe tel une blessure rapide et importante samedi à Mont-de-Marsan. Place-t-il pour autant sa demi de mêlée dans du coton la semaine à Marcoussis ? Pas à en croire la principale intéressée.

“Je suis dans la fleur de l’âge, je suis en forme et il n’y a pas de problème de ce côté-là. Si cela devenait nécessaire, cela se ferait sûrement mais ce n’est pas le cas et il n’y a pas de gestion particulière me concernant”. Un moment que l’habituelle doublure de Pauline Bourdon-Sansus va donc savourer sans calculs, elle qui n’a été titulaire en équipe de France que deux fois ces deux dernières années.