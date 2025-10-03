L’essai casquette argentin après l’erreur de Cheslin Kolbe était-il valable ?

Samedi 27 septembre 2025 – une belle boulette de Cheslin Kolbe sur un renvoi d’en-but a offert un essai casquette incroyable et totalement inattendu à l’Argentine. L’action se passe lors de la cinquième journée du Rugby Championship au Kings Park Stadium de Durban, en Afrique du Sud. A la 35e minute, le score est très serré ; l’Afrique du Sud ne mène que de deux points, 11-9.

Une touche à lancer argentin permet à Santiago Carreras de taper en direction de l’en-but des Springboks. Sans soutien, impossible que les Pumas ne marquent un essai. En couverture, l’ailier Cheslin Kolbe file dans l’en-but et aplati lui-même le ballon pour tuer toute velléité des Argentins qui remontent. C’est alors que va se produire un évènement rare… que même les caméras n’ont pas capté sur le moment, tant l’action a pris tout le monde de court.

Depuis son en-but, Kolbe renvoie tranquillement le ballon qui atterrit juste après la ligne, face aux poteaux. Se trouvant justement là, Chocobares a la présence d’esprit de s’en saisir et de l’aplatir. L’action a surpris tout le monde et le TMO est appelé à la rescousse : l’essai, aussi bizarre qu’il semble, est-il valable ?

This was an absolute brain explosion by Cheslin Kolbe…#SAvARGpic.twitter.com/DiWmG67xw6 — Tight Five Rugby (@TightFive_Rugby) September 27, 2025

« Il cherchait visiblement à transmettre à son coéquipier Sasha Feinberg-Mngomezulu, mais son coup de pied n’a pas franchi les cinq mètres. L’Argentine a récupéré et marqué », indique l’ancien international Ugo Monye.

Interrogé dans son émission Whistle Watch, l’ancien arbitre international Nigel Owens rappelle la règle : « le ballon doit aller au-delà de la ligne des cinq mètres. S’il n’y va pas, on applique l’avantage.

« Tout ce qui se passe sur cette action est conforme au règlement. Le ballon a bien été aplati, donc la suite logique, c’est un renvoi d’en-but. La seule vraie question qui se pose, c’est de savoir si Kolbe effectue réellement ce renvoi ou s’il voulait juste donner le ballon à un coéquipier pour qu’il le fasse à sa place. C’est le seul point discutable.

« Si on estime qu’il a simplement tapé le ballon vers un partenaire pour qu’il exécute le renvoi, alors l’arbitre peut intervenir et dire : non, on reprend, c’est bien un renvoi d’en-but. Mais comme Kolbe a tapé en drop, tout le monde l’a interprété comme le renvoi officiel – sauf peut-être ses propres coéquipiers. Le ballon n’ayant pas franchi les cinq mètres, l’avantage s’applique et l’Argentine marque, ce qui est parfaitement justifié.

Chaos in South Africa 🤯 Nigel Owens breaks down this wild moment from Durban on this week’s episode of #WhistleWatch presented by @emirates 🏉 You can watch the full episode on YouTube now 📺 — World Rugby (@WorldRugby) October 2, 2025

En conférence de presse, le sélectionneur Rassie Erasmus n’avait pas éludé le sujet : « Il n’a pas essayé de taper un renvoi court. Il voulait juste donner le ballon à celui qui devait taper le renvoi. Mais c’est un essai valable. Il a tapé en drop, ils étaient à cinq mètres et ils l’ont récupéré. C’était une petite bourde. »

Menés 11-16 juste après, ça n’a pas empêché les Springboks de l’emporter 67-30. « Il (Kolbe, ndlr) a fait beaucoup d’autres choses formidables dans ce match », a néanmoins rappelé Rassie Erasmus. « Je crois que j’ai moi-même fait des choses stupides quand je jouais, tout le monde en a fait. Mais il faut aussi se souvenir de tout ce qu’il apporte. On peut lui pardonner ça – sept points de perdus, il le sait sûrement. »

L’ailier a d’ailleurs marqué en seconde période, dans un festival offensif des Boks avec dix essais inscrits, qui les propulse en tête du Rugby Championship, un point devant la Nouvelle-Zélande avant le choc décisif à Londres.

