Les Tonga de Ben Tameifuna qualifiés pour la Coupe du Monde de Rugby 2027

Les Tonga du pilier de l’UBB Ben Tameifuna (34 ans, 40 sélections) sont qualifiés ! Grâce à la victoire des Fidji 29-15 sur les Samoa dans l’Asahi Super Dry Pacific Nations Cup samedi 6 septembre, par ricochet les Tonga ont validé leur billet pour les demi-finales et deviennent ainsi la deuxième nation du Pacifique, après les Fidji, à décrocher leur qualification directe pour la Coupe du Monde de Rugby 2027.

Le bon départ des Tonga dans la Pacific Nations Cup, ponctué par un succès net 30-16 contre les Samoa à Nuku’alofa le 23 août, leur a suffi pour terminer deuxièmes de la poule A et rejoindre les tenants du titre fidjiens en demi-finales.

Cette compétition est doublement stratégique car elle sacre un champion régional, mais surtout elle distribue des tickets pour le grand rendez-vous planétaire. Les trois meilleures équipes non encore qualifiées valident directement leur place pour 2027. Avec cette performance, les Tonga deviennent la 19e nation officiellement qualifiée.

Pour la dixième fois de leur histoire, ils participeront donc à une Coupe du monde, n’ayant manqué que l’édition de 1991. Mais l’ambition est claire : franchir pour la première fois le cap des phases de poule.

En ligne de mire : le tirage au sort des poules

Place désormais aux demi-finales de la Pacific Nations Cup, prévues à Denver (Colorado) le week-end prochain. Les joueurs de Toutai Kefu y affronteront le vainqueur de la poule B (Japon, Canada ou États-Unis), avec l’envie d’aller plus loin que la simple qualification.

Classés 17e au classement mondial World Rugby, les Ikale Tahi regardent aussi vers l’horizon : le tirage au sort de la Coupe du monde en décembre prochain, qui déterminera leurs futurs adversaires.

L’Australie, terre d’accueil du Mondial 2027 (1er octobre – 13 novembre), promet un tournoi inédit avec 24 équipes, six poules et, pour la première fois, des huitièmes de finale. Une nouvelle ère s’ouvre pour le rugby mondial, et les Tonga y seront bien présents.

Dix-neuf nations sont d'ores et déjà qualifiées : la France, la Nouvelle-Zélande, l'Italie, l'Irlande, l'Afrique du Sud, l'Écosse, le pays de Galles, les Fidji, l'Australie, l'Angleterre, l'Argentine, le Japon, la Géorgie, l'Espagne, le Portugal, la Roumanie, Hong Kong, le Zimbabwe et les Tonga.