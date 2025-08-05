Les Superfan Pass pour Australie 2027 écoulés en quelques minutes

Il n’aura fallu que quelques dizaines de minutes pour que les 2 027 Superfan Pass pour l’Australie 2027 trouvent preneurs. Ouverts à la vente à 14h, heure de Sydney, ce mardi 5 août, ces précieux sésames se sont tous envolés en moins d’une heure. Une première vague de billets qui donne le ton : la Coupe du Monde de Rugby 2027 en Australie s’annonce comme un rendez-vous immanquable.

Les heureux détenteurs de ces Pass ont désormais un net avantage par rapport aux autres puisqu’ils garantissent un accès privilégié – avant tout le monde donc – pour la billetterie, lorsque celle-ci ouvrira en début d’année prochaine. Ainsi, ces 2 027 Superfans pourront acquérir jusqu’à quatre places par rencontre avec un maximum de 52 billets sur l’ensemble de la compétition – y compris le match d’ouverture et la finale.

Les Superfan Pass étaient proposés à 750 $AUD chaque (420 €) et limités à un par personne. A noter que les billets pour les matchs ne sont pas inclus dans le prix du Superfan Pass et doivent être achetés séparément lors de la vente exclusive des Superfan Pass en février 2026.

« Nous étions heureux de lancer la semaine dernière les Superfan Pass, une nouveauté enthousiasmante et une première pour une Coupe du monde de rugby, pensée directement en réponse à ce que les fans nous réclament depuis longtemps : le besoin de garanties et l’envie de se préparer à fond pour le tournoi », a commenté Chris Stanley, le directeur de Australie 2027. « Mais on ne s’attendait clairement pas à un tel engouement ! Voir tous les Pass partir en moins d’une heure montre à quel point les fans sont impatients de vivre la plus grande Coupe du monde jamais organisée et cette célébration unique du rugby en Australie. »

Pour celles et ceux qui n’ont pas pu en profiter, la suite arrive vite. En février 2026, une prévente ouvrira, donnant accès à des billets pour les 52 rencontres. Mais attention : il faudra s’être inscrit avant la fin janvier 2026 sur le site rugbyworldcup.com/2027 pour pouvoir y participer.

Un million de billets seront proposés à moins de 100 dollars australiens (56 €), avec des tarifs enfants démarrant à 20 dollars (11,3 €).

