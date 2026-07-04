Les Pumas débordés par l'Écosse malgré un bon départ

L’Écosse a effacé les traces de novembre et lancé sa Nations Championship avec force, en s’imposant 47-38 sur la pelouse de l’Argentine à Cordoba. Le souvenir de l’avance dilapidée à l’automne, 21-0 envolé à domicile face aux Pumas, planait encore, mais cette fois, les Écossais ont répondu avec maîtrise.
Rencontre
Nations Championship
Argentina
38 - 47
Temps complet
Scotland
Toutes les stats et les données
Malmenés d’entrée, puis au retour des vestiaires, ils ont su absorber les temps faibles avant de dérouler, inscrivant sept essais à l’Estadio Mario Alberto Kempes. Un succès net face à une nation mieux classée (5e), et un signal envoyé avant le déplacement à Pretoria, où les attend l’Afrique du Sud. L’équipe de Gregor Townsend (7e mondial) compte désormais quatre victoires en six tests cette année.
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L’Argentine marque la première mais est vite distancée
L’Argentine a donc frappé la première. Dès la 7e minute, Joaquin Oviedo a percé au cœur d’un maul suivant une touche, Tomas Albornoz transformant sans trembler. L’Écosse a vacillé, d’autant que Tom Jordan, titularisé à l’ouverture en l’absence de Finn Russell, a quitté la pelouse pour un protocole commotion, suivi de la sortie du pilier Elliot Millar Mills. Le remplaçant Zander Fagerson a été lancé dès la 13e minute.
Synthèse du match
1
Coups de pied de pénalité
0
5
Essais
7
5
Transformations
6
0
Drops
0
134
Courses avec ballon
140
6
Franchissements
10
8
Turnovers perdus
13
7
Turnovers gagnés
9
La réaction a été immédiate et structurée. À la 18e minute, sur leur première visite dans les 22 mètres adverses, Rory Hutchinson a délivré une passe longue et précise, Sione Tuipulotu concluant sans difficulté. Fergus Burke, entré pendant l’absence de Jordan, a ajouté la transformation. Cinq minutes plus tard, l’Écosse passait devant. Kyle Rowe a percé côté gauche, Ben White a prolongé, et Pierre Schoeman a aplati pour sa 50e sélection. Jordan, revenu après son HIA, a manqué la transformation.
Albornoz a ramené les siens à deux points à la 34e minute avec une pénalité lointaine. Mais dans la foulée, Hutchinson a trouvé l’ouverture à gauche après un travail remarquable de Tuipulotu, Jordan transformant pour porter le score à 19-10 à la pause.
À quatorze, les Écossais ont pourtant repris la main
Au retour, les Pumas ont repris avec intensité. Deux minutes ont suffi à Rodrigo Isgro pour exploiter un jeu au pied d’Albornoz et marquer. L’Écosse n’a pas vacillé. Gregor Brown a franchi près de la ligne à la 52e minute, puis Scott Cummings a célébré sa 50e cape d’un essai après une séquence initiée par Rowe et White. Jordan a transformé les deux actions et l’écart a enflé.
L’Argentine a répondu à la 65e minute par Tomas Rapetti, dans un moment où Jamie Dobie payait les fautes répétées des siens d’un carton jaune. Réduits à quatorze, les Écossais ont pourtant repris la main. Le néophyte Gregor Hiddleston a conclu un maul porté, tandis que Joaquin Moro écopait à son tour d’un carton jaune.
Kyle Rowe a inscrit un nouvel essai à la 73e minute tandis que les dernières réalisations de Lucio Cinti et Agustin Moyano ont seulement adouci l’addition.
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