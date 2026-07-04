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FT
U20
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FT
U20
26 - 29
FT
U20
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Demain
2h40
Demain
5h10
Demain
8h10
Demain
10h40
Demain
14h10
Dimanche
9h00
U20
Dimanche
9h00
U20
Dimanche
11h30
U20
Dimanche
11h30
U20
Lundi
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Nations Championship

Les Pumas débordés par l'Écosse malgré un bon départ

L'Écosse débute son parcours dans le Nations Championship par une victoire éclatante face à l'Argentine
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L’Écosse a effacé les traces de novembre et lancé sa Nations Championship avec force, en s’imposant 47-38 sur la pelouse de l’Argentine à Cordoba. Le souvenir de l’avance dilapidée à l’automne, 21-0 envolé à domicile face aux Pumas, planait encore, mais cette fois, les Écossais ont répondu avec maîtrise.

Rencontre
Nations Championship
Argentina
38 - 47
Temps complet
Scotland
Toutes les stats et les données

Malmenés d’entrée, puis au retour des vestiaires, ils ont su absorber les temps faibles avant de dérouler, inscrivant sept essais à l’Estadio Mario Alberto Kempes. Un succès net face à une nation mieux classée (5e), et un signal envoyé avant le déplacement à Pretoria, où les attend l’Afrique du Sud. L’équipe de Gregor Townsend (7e mondial) compte désormais quatre victoires en six tests cette année.

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L’Argentine marque la première mais est vite distancée

L’Argentine a donc frappé la première. Dès la 7e minute, Joaquin Oviedo a percé au cœur d’un maul suivant une touche, Tomas Albornoz transformant sans trembler. L’Écosse a vacillé, d’autant que Tom Jordan, titularisé à l’ouverture en l’absence de Finn Russell, a quitté la pelouse pour un protocole commotion, suivi de la sortie du pilier Elliot Millar Mills. Le remplaçant Zander Fagerson a été lancé dès la 13e minute.

Synthèse du match

1
Coups de pied de pénalité
0
5
Essais
7
5
Transformations
6
0
Drops
0
134
Courses avec ballon
140
6
Franchissements
10
8
Turnovers perdus
13
7
Turnovers gagnés
9

La réaction a été immédiate et structurée. À la 18e minute, sur leur première visite dans les 22 mètres adverses, Rory Hutchinson a délivré une passe longue et précise, Sione Tuipulotu concluant sans difficulté. Fergus Burke, entré pendant l’absence de Jordan, a ajouté la transformation. Cinq minutes plus tard, l’Écosse passait devant. Kyle Rowe a percé côté gauche, Ben White a prolongé, et Pierre Schoeman a aplati pour sa 50e sélection. Jordan, revenu après son HIA, a manqué la transformation.

Albornoz a ramené les siens à deux points à la 34e minute avec une pénalité lointaine. Mais dans la foulée, Hutchinson a trouvé l’ouverture à gauche après un travail remarquable de Tuipulotu, Jordan transformant pour porter le score à 19-10 à la pause.

À quatorze, les Écossais ont pourtant repris la main

Au retour, les Pumas ont repris avec intensité. Deux minutes ont suffi à Rodrigo Isgro pour exploiter un jeu au pied d’Albornoz et marquer. L’Écosse n’a pas vacillé. Gregor Brown a franchi près de la ligne à la 52e minute, puis Scott Cummings a célébré sa 50e cape d’un essai après une séquence initiée par Rowe et White. Jordan a transformé les deux actions et l’écart a enflé.

Etat de forme de l'équipe

5 derniers matchs

Team Logo
38 - 47
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27 - 23
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24 - 33
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28 - 52
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27 - 29
Team Logo
Team Logo
38 - 47
Team Logo
Team Logo
43 - 21
Team Logo
Team Logo
50 - 40
Team Logo
Team Logo
23 - 26
Team Logo
Team Logo
31 - 20
Team Logo
2
Victoires
4
2
Série
1
22
Essais marqués
25
18
Différence de points
11
3/5
Premier essai
2/5
3/5
Premiers points
2/5
2/5
Course aux 10 points
2/5

L’Argentine a répondu à la 65e minute par Tomas Rapetti, dans un moment où Jamie Dobie payait les fautes répétées des siens d’un carton jaune. Réduits à quatorze, les Écossais ont pourtant repris la main. Le néophyte Gregor Hiddleston a conclu un maul porté, tandis que Joaquin Moro écopait à son tour d’un carton jaune.

Kyle Rowe a inscrit un nouvel essai à la 73e minute tandis que les dernières réalisations de Lucio Cinti et Agustin Moyano ont seulement adouci l’addition.

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Commentaires

0 Comments
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Comments on RugbyPass

G
GRB13 3 minutes ago
Rare world rankings opportunity opens up for Springboks

That is pretty much the scraps you get when you are no.1. It is such a stupid system.

5 Go to comments
T
Tom 9 minutes ago
Sione Tuipulotu admits to last man standing 'reality check' ahead of Boks Test

Sounds like you were in an emotionally abusive relationship.

3 Go to comments
H
Henrik 29 minutes ago
Sione Tuipulotu admits to last man standing 'reality check' ahead of Boks Test

I once had a Korean girlfriend who thought me: If you have nothing to say, keep quiet …. confucian wisdom vs social media world - I prefer the first

3 Go to comments
P
PL 30 minutes ago
'Rugby's old, muscular truth has survived its new, cerebral jargon'

Cant do it alone.

14 Go to comments
P
PL 32 minutes ago
'Rugby's old, muscular truth has survived its new, cerebral jargon'

No 2 in the world and climbing is Mediocrity? I think the mindset to be the best is still cranking.

14 Go to comments
u
unknown 38 minutes ago
The best XV of Gallagher PREM signings ahead of the 2026/2027 season

Also dawi lake seton awignright and jac Morgan all moving over to English Orem teams 😀

4 Go to comments
u
unknown 39 minutes ago
The best XV of Gallagher PREM signings ahead of the 2026/2027 season

Love this I couldn’t believe some of these signings

4 Go to comments
H
Henrik 39 minutes ago
Jamie George: 'I’ve genuinely never seen anything like it'

I am more than happy for Noah to get his first England cap, as I am for Segner becoming an AB (or the Tchituka brothers becoming Boks ….)

however how do you want to “expand the game” (as World Rugby verbally intends to do ….) if the best players a Tier 2 or 3 nation has, get picked by Tier 1 nations? …. Rugby will remain a competition between 10-12 nations for generations to come this way …. that’s one thing (and maybe the ONLY thing) football is doing better



...

5 Go to comments
T
Tom 41 minutes ago
Jake White: The brutal truth that could decide the 2027 World Cup

Its ok, they're mostly illiterate anyway.

49 Go to comments
H
Henrik 54 minutes ago
Jake White: The brutal truth that could decide the 2027 World Cup

the good thing about the Nations Championship (and here World Rugby has got it right for once) is, that it basically is just a frame for the July and November tests already in place …. I wonder however, if the finals will be of much interest (apart the grand final)

on the negative side, the NC is not expanding the game outside of the Top12 nations, rather case-hardening the gap



...

49 Go to comments
U
Utiku Old Boy 1 hour ago
Rising star No.10 among seven offseason departures for Highlanders

He is one I think is a really big loss. Can’t say I blame him as he never got much of a shot at 6 with the Landers. Still young enough to expand his opportunities. Canes play Delaney at lock a lot too and I think he has a better shot at International at six as well.

3 Go to comments
L
LondonAllBlack 1 hour ago
Dave Rennie adresses the four All Blacks to miss selection in both opening Tests

I just don't believe he has any value to add in test match rugny other than being a player coach. He had a very below par Super Rugby season. Father Time will expose him - if not already.

31 Go to comments
L
LondonAllBlack 1 hour ago
What Borthwick must do if he wants to save his job – Andy Goode

I think Borthwick has lost the change room!

12 Go to comments
H
Henrik 1 hour ago
What Borthwick must do if he wants to save his job – Andy Goode

the sword of damocles which pundits and England fanbase seem to put on Borthwick is a bit ridiculous …. if there were any better coach available, the RFU should hire him and sack Borthers, regardless of the result against Fiji … if there is no better option around, then it’s futile to rant and rave

12 Go to comments
H
Hammer Head 1 hour ago
Jake White: The brutal truth that could decide the 2027 World Cup

👍

49 Go to comments
H
Hammer Head 1 hour ago
New TMO hub could be just what the doctor ordered – Andy Goode

Must be.

58 Go to comments
B
Ben Smith 1 hour ago
Jake White: The brutal truth that could decide the 2027 World Cup

It’s not a movie. It's a cultural landmark.

Who you gonna call?



...

49 Go to comments
H
Henrik 1 hour ago
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winning should be enough …. the winning-in-style-requirement is more of a Kiwi thing

12 Go to comments
B
Ben Smith 1 hour ago
Jake White: The brutal truth that could decide the 2027 World Cup

Have you not been reading my posts? We're going to equal the perfection of 57-0.

Momentum.



...

49 Go to comments
B
Ben Smith 1 hour ago
Jake White: The brutal truth that could decide the 2027 World Cup

That's never held you back!

I've never supported England in any sporting event but I know it would feel horrible…



...

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