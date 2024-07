Les performances de la France malgré les scandales

La France parviendra-t-elle samedi 13 juillet à signer la 40e victoire de son histoire contre Los Pumas ? Auquel cas, ce serait également la 40e du sélectionneur Fabien Galthié depuis qu’il est en charge des Bleus.

Si les tricolores devaient confirmer leur victoire du match aller de la semaine précédente (28-13) à Mendoza, ils complèteraient une série de six succès de rang contre l’Argentine qui fera ce 13 juillet son retour sur la scène internationale pour la deuxième fois seulement depuis la médaille de bronze perdue lors de la Coupe du Monde de Rugby 2023.

Les évènements extra-sportifs – propos racistes de Melvyn Jaminet et accusations d’agression sexuelle à l’encontre de Hugo Auradou et Oscar Jegou – ont jeté un voile désagréable et désolant sur cette tournée qui était censée lancer une nouvelle génération de joueurs. Il n’en reste pas moins vrai que les deux matchs disputés jusqu’à présent ont été à la hauteur des attentes sur le plan de la performance.

A Mendoza ce 6 juillet, la France remportait haut la main son duel sur l’Argentine de Felipe Contepomi alors qu’elle avait aligné moins de 100 sélections dans son XV de départ dont un peu moins de la moitié était cumulée par le seul capitaine Baptiste Serin (45), reconduit avec son brassard sur cette rencontre du 13.

Avec le trois-quarts centre débutant Antoine Frisch (45e) et l’ailier Théo Attissogbe (66e), Serin (35e) avait passé la ligne pour marquer un essai tandis que le demi d’ouverture Antoine Hastoy passait dix points entre pénalités et transformations (une pénalité de Jaminet en plus).

Ce troisième match de la tournée en Amérique du Sud verra deux changements dans le XV de départ avec notamment le grand retour du troisième-ligne de La Rochelle Judicaël Cancoriet (28 ans, 4 sélections), forfait sur le premier test à cause d’une angine (et remplacé par Lenni Nouchi, lui-même reconduit) qui revient pour la première fois depuis plus de six ans. Lui qui n’a jamais connu la victoire sous le maillot des Bleus avait vécu sa dernière sélection contre la Nouvelle-Zélande le 9 juin 2018 (52-11).

Le troisième-ligne Mickaël Guillard connaîtra sa deuxième sélection (il était remplaçant sur le premier test) tandis que quatre débutants se trouvent sur le banc : les troisième-lignes Romain Briatte et Killian Tixeront, le demi de mêlée Baptiste Jauneau et le demi d’ouverture Léo Berdeu (homme du match contre l’Uruguay pour son 100% au pied).

Ainsi sur cette tournée, seuls le pilier droit Régis Montagne – rappelé en urgence pour remplacer numériquement l’expulsion de Jaminet – et le trois-quarts centre d’origine fidjienne de 19 ans Simeli Daunivucu – qui était présenté comme la nouvelle pépite du XV de France – n’auront disputé aucun match.

Face à face 5 dernières rencontres 1 Victoires 0 Nuls 4 Victoires Moyenne de points marqués 15 25 Le premier essai gagne 60% L'équipe recevante gagne 60%

Suite à la victoire 43-28 de France Développement contre l’Uruguay mercredi 10 à Montevideo (qui ne comptait pas comme un test officiel), la France a désormais remporté ses quatre derniers matchs à l’extérieur depuis la défaite face à l’Irlande à Dublin en février 2023.

Néanmoins, malgré ces bons résultats, la France n’aura pas les moyens – avant la fenêtre internationale de novembre – de prétendre remonter à la troisième place du classement mondial car elle ne gagnerait que 0,70 point au classement en cas de victoire.

Les Français sont donc assurés de conclure leur tournée en Amérique du Sud à la 4e place mondiale, sauf si l’Argentine remporte la victoire et si l’Angleterre de Steve Borthwick met un terme à trente ans d’invincibilité des All Blacks à l’Eden Park.

