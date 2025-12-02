Les nouvelles fonctions de Gaëlle Mignot au MHR

Son profil LinkedIn n’est pas encore à jour (du moins au 2 décembre 2025). Mais la désormais ex-sélectionneuse entraîneure du XV de France féminin est revenue dans son club de Montpellier pour assurer de nouvelles missions.

Propulsée à la tête des Bleues en binôme avec David Ortiz en décembre 2022 au départ du sélectionneur Thomas Darracq dont ils étaient les adjoints, Gaëlle Mignot (38 ans) ne devait être en poste que jusqu’à la Coupe du Monde de Rugby féminine 2025 où la France a terminé à une décevante 4e place.

ADVERTISEMENT

🇫🇷 Nous sommes heureux d’annoncer la nomination de ????????? ?????? au poste d’entraîneur–sélectionneur du #XVdeFrance Féminin. 🖊️ À l’issue d’un processus de recrutement clair et transparent, mené par un comité dédié et validé ce jour par notre Bureau stratégique,… pic.twitter.com/kR3ufPXVPO — France Rugby (@FranceRugby) November 26, 2025

Si elle voulait être renouvelée, elle devait candidater au même titre que d’autres prétendants. En lançant un processus de recrutement, la Fédération française de rugby (FFR) a reçu une trentaine de lettres d’intérêt avant de limiter son choix à six. Dans la short-list, c’est François Ratier, ancien sélectionneur du XV féminin du Canada (2013-2017) et actuel entraîneur des Lionnes du Stade Bordelais (depuis 2023), qui a été retenu.

« J’avais envie de me challenger, de présenter un projet, de continuer à grandir », a confié Gaëlle Mignot à nos confrères de L’Équipe. « Dans ma vision des choses, il y avait une possibilité de continuité. (…) On sent que les filles sont en train de grandir, que l’écosystème du rugby féminin évolue dans le bon sens. Ça donne envie de continuer, bien sûr.

« Mais je comprends aussi la volonté de passer à autre chose, de voir si en changeant les personnes, ça peut être meilleur. Je comprends tout à fait le choix de la Fédération. Il n’y a pas de soucis, ça fait partie du jeu. J’ai eu ma chance, on n’a pas réussi malheureusement et c’est comme ça. »

VIDEO

Retour auprès des garçons

Désormais, l’ancienne talonneure des Bleues aux 70 sélections (2010-2018) est retournée dans son ancien club, le Montpellier RC, là où elle a débuté pro en 2007. Après une saison à Richmond pour mettre fin à sa carrière de joueuse (2017-2018), l’ancienne capitaine du XV de France féminin (2014-2017) était revenue dans l’Hérault, devenant la première « entraineuse » à officier auprès d’une équipe Espoirs en France, aux côtés de Joan Caudullo, devenu depuis l’entraîneur chef du MHR.

Lundi 1er décembre 2025, Gaëlle Mignot a officiellement repris des fonctions au MHR pour une mission dont les contours restent à écrire. Néanmoins, elle sera chargée d’intervenir ponctuellement auprès du groupe professionnel et mettre l’accent sur le développement individualisé des jeunes du centre de formation afin de former un maximum de joueurs capables d’évoluer au plus haut niveau et d’intégrer l’équipe première.

En accompagnant les futurs talents masculins du club, la « Migne » se lance dans un nouveau défi. « J’avais cette envie de revenir avec les garçons. J’ai besoin d’avoir des challenges, de me mettre un peu dans le dur et en difficulté », admet-elle. « Je n’ai pas réussi cette Coupe du monde. J’en ai été peinée, c’est sûr. Je me suis vraiment remise en cause. Maintenant pour moi, c’est l’opportunité de rebondir sur autre chose et de voir de quoi je suis capable. »