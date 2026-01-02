Les compos de la 14e journée de Top 14 en un coup d'oeil

Vous les attendez toujours avec autant impatience, les voici donc pour ce premier week-end rugby de l’année 2026 : les compositions des six premiers matchs de la 14e journée de Top 14 servies sur un plateau.

Perpignan – Toulouse (14h30)

Découvrez la composition pour cette quatorzième journée de Top14 🏉 Top14 – J14 L'USAP reçoit le Stade Toulousain

⏰ Samedi 2 janvier – 14h30?🏟️ Stade Aimé Giral

⏰ Samedi 2 janvier – 14h30 🏟️ Stade Aimé Giral 👋 Ouverture des portes à 12h30

Les Stadistes pour défier l'USAP 💪 Coup d'envoi demain à 14h30 à Aimé Giral 🔥

Lyon – Pau (16h35)

Découvrez la liste des 23 joueurs qui défendront les couleurs du LOU Rugby, ce samedi face à la Section Paloise ⚡️ 🐺 #LaForceDuLOU #LaMeute #LOUSP

Montpellier – Bayonne (16h35)

Premier match de cette année 2026 avec un déplacement à Montpellier, tous derrière nos 🔴 & ⚪ ! #rugby #Top14

Stade français – Castres (16h35)

Découvrez les 23 Parisiens alignés face à Castres, demain à 16:35 💥

Le XV pour le déplacement à Paris, présenté par la Banque Populaire Occitane 💪 #SFPCO #TeamCO

Montauban – Clermont (16h35)

Bordeaux – Racing 92 (21 heures)

Voici la composition de l'UBB pour son premier match de l'année 2026, contre le Racing 92. (Crédit image : UBB).

🎆 2026 est lancé ! Découvrez nos 23 pour demain qui défendront nos couleurs demain face à l'Union Bordeaux Bègles ! #RacingFamily

#RacingFamily pic.twitter.com/DgOM8vpepb — Racing 92 (@racing92) January 2, 2026

La Rochelle – Toulon (dimanche, 21h05)

Voici la composition du Stade rochelais pour la réception de Toulon. (Crédit image : Stade rochelais).

⚔ Rebbadj de retour à l'aile

Première pour Moreau, Sreckovic et Gil

🫡 Le Bail capitaine Notre partenaire #Kingspan vous présente les 23 🔴&⚫ pour cette quatorzième journée de Top14 ! #ParceQueToulon #SRRCT