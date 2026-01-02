Les compos de la 14e journée de Top 14 en un coup d'oeil
Vous les attendez toujours avec autant impatience, les voici donc pour ce premier week-end rugby de l’année 2026 : les compositions des six premiers matchs de la 14e journée de Top 14 servies sur un plateau.
Perpignan – Toulouse (14h30)
🥁?? ?????
Découvrez la composition pour cette quatorzième journée de Top14 offerte par notre partenaire David Giralt Iad France 🔥
🏉 Top14 – J14?💊 L’USAP reçoit le Stade Toulousain
⏰ Samedi 2 janvier – 14h30?🏟️ Stade Aimé Giral
👋 Ouverture des portes à 12h30
On… pic.twitter.com/ykO6tiwRdT
— USAP (@usap_officiel) January 2, 2026
Les Stadistes pour défier l’USAP 💪
Coup d’envoi demain à 14h30 à Aimé Giral 🔥 pic.twitter.com/GrNHgVRjkxVIDEO
— Stade Toulousain (@StadeToulousain) January 2, 2026
Lyon – Pau (16h35)
?? ????? ⚔️ présentée par Staffmatch
Découvrez la liste des 23 joueurs qui défendront les couleurs du LOU Rugby, ce samedi face à la Section Paloise ⚡️
🐺 ??? ????? ?????? ?????? ?? ???? ????? ??????? !#LaForceDuLOU#LaMeute#LOUSP pic.twitter.com/btTbISbmpj
— LOU Rugby (@LeLOURugby) January 2, 2026
📋 ?? ?????
🔥 Voici nos 23 ???? ?? ????? qui affronteront Lyon samedi après-midi à Gerland ! #LOUSP #TOP14 #HonhaSection pic.twitter.com/7tTjtEYFQG
— Section Paloise Béarn Pyrénées (@SectionPaloise) January 2, 2026
Montpellier – Bayonne (16h35)
?? ????? ??s ??s??s 💙
Découvrez les cistes alignés pour l’affiche de demain : MHR vs Bayonne 👇
📅Samedi 3 janvier
🕓16h35
🏟️Septeo Stadium
📺Canal+#teamMHR #cistes #Top14 pic.twitter.com/oxms6HIUsy
— Montpellier Rugby (@MHR_officiel) January 2, 2026
??????????? ??? 👊
Premier match de cette année 2026 avec un déplacement à Montpellier, tous derrière nos ???? & ????? !
???? ?????? 🩵🤍#rugby #Top14 pic.twitter.com/SK2bajgO0O
— Aviron Bayonnais (@avironrugbypro) January 2, 2026
Stade français – Castres (16h35)
La ????? 🌸
Découvrez les 23 Parisiens alignés face à Castres, demain à 16:35 💥 pic.twitter.com/S0tKezJfgY
— Stade Français Paris (@SFParisRugby) January 2, 2026
Le XV pour le déplacement à Paris, présenté par la Banque Populaire Occitane 💪#SFPCO #TeamCO pic.twitter.com/FQvTQdvHFw
— Castres Olympique (@CastresRugby) January 2, 2026
Montauban – Clermont (16h35)
?? ?????’ ♟️
Découvrez la compo de nos ????&???? pour cette J14 de @top14rugby contre l’ASM Clermont 🟢⚫!
Votre Allez Sapiac #14 est en ligne 🗞️ !https://t.co/6GvkBPYwk8#AllezSapiac #GreenArmy #USMASM pic.twitter.com/RYq72ccHSx
— USM Sapiac (@UsmSapiacRugby) January 2, 2026
?? ????? 💛💙
Captain Plummer à Sapiac 💥
📍Samedi à 16h35 à Montauban #J14 @top14rugby
👉 plus d’infos https://t.co/h0w1yDUDVx#USMASM 🌋 | #YellowArmy pic.twitter.com/iCbdJLw62y
— ASM Rugby (@ASMOfficiel) January 2, 2026
Bordeaux – Racing 92 (21 heures)
🎆 ???? est lancé !
Avec @Staffmatch découvrez nos ?? ???? ?? ????? qui défendront nos couleurs demain face à l’Union Bordeaux Bègles !
#RacingFamily pic.twitter.com/DgOM8vpepb
— Racing 92 (@racing92) January 2, 2026
La Rochelle – Toulon (dimanche, 21h05)
⚔ ?? ????? ⚔
🔙Rebbadj de retour à l’aile
🆕Première pour Moreau, Sreckovic et Gil
🫡 Le Bail capitaine
Notre partenaire #Kingspan vous présente les 2️⃣3️⃣ 🔴&⚫ pour cette quatorzième journée de Top14 ! #ParceQueToulon #SRRCT pic.twitter.com/cfP3SxUpXd
— RCT – Rugby Club Toulonnais (@RCTofficiel) January 3, 2026
Actus, exclus, stats, matchs en direct et plus encore ! Téléchargez dès maintenant la nouvelle application RugbyPass sur l'App Store (iOS) et Google Play (Android) !