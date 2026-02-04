Les chiffres fous du Tournoi des Six Nations avant l’édition 2026

À l’heure où le Tournoi des Six Nations 2026 s’ouvre par un choc majuscule entre le XV de France et l’Irlande au Stade de France, plusieurs records historiques peuvent être approchés, voire battus. Entre Grands Chelems, séries de victoires, cartons offensifs et performances individuelles légendaires, la compétition s’inscrit dans plus d’un siècle de statistiques et d’exploits.

Né à la fin du XIXe siècle entre les quatre nations britanniques, les Home Nations, le Tournoi s’ouvre pour la première fois à la France en 1910. Exclue à partir de 1932, elle est réintégrée en 1947, avant que l’Italie ne vienne compléter le format actuel à six équipes en 2000. Cette longue histoire a façonné une hiérarchie, mais aussi une galerie de records que chaque génération tente de faire tomber.

Les Grands Chelems et les titres

Palmarès des Grands Chelems

13 : Angleterre (1913, 1914, 1921, 1923, 1924, 1928, 1957, 1980, 1991, 1992, 1995, 2003, 2016)

12 : pays de Galles (1908, 1909, 1911, 1950, 1952, 1971, 1976, 1978, 2005, 2008, 2012, 2019)

10 : France (1968, 1977, 1981, 1987, 1997, 1998, 2002, 2004, 2010, 2022)

4 : Irlande (1948, 2009, 2018, 2023)

3 : Écosse (1925, 1984, 1990)

0 : Italie

Nombre de titres non partagés (entre parenthèses, la dernière couronne)

29 : Angleterre (2020)

28 : pays de Galles (2021)

19 : France (2025)

16 : Irlande (2024)

14 : Écosse (1999)

0 : Italie

Les records collectifs

Cartons offensifs sur une édition

Plus grand nombre d’essais dans un Tournoi : 108 (2025)

Plus grand nombre de points marqués en une édition : 229 (Angleterre, 2001)

Plus grand nombre de points encaissés en une édition : 239 (Italie, 2021)

Plus grand nombre d’essais marqués en une édition : 30 (France, 2025)

Plus grand nombre d’essais encaissés en une édition : 34 (Italie, 2021)

Plus grande différence de points sur un Tournoi : +149 (Angleterre, 2001)

Matchs de tous les extrêmes

Plus large victoire : +57 (Angleterre–Italie : 80-23, 2001)

Plus grand nombre de points dans un match : 103 (Angleterre–Italie : 80-23, 2001)

Plus grand nombre de points par une équipe dans un match : 80 (Angleterre contre l’Italie, 2001)

Plus grand nombre d’essais dans un match : 14 (Italie–France, 2025)

Plus grand nombre d’essais par une équipe dans un match : 11 (France en Italie, 2025)

Plus grand nombre de points marqués par une équipe perdante : 35 (France contre le pays de Galles, 2001, et France en Angleterre, 2015)

Match nul le plus prolifique : 38-38 (Angleterre–Écosse, 2019)

Match le plus long : 99 minutes et 55 secondes (France–pays de Galles, 2017)

Les légendes des points et des essais

Les points

Plus grand nombre de points dans le Tournoi : 566 (Jonathan Sexton / Irlande)

Plus grand nombre de points en une édition : 89 (Jonny Wilkinson / Angleterre, 2001)

Plus grand nombre de points en un match : 35 (Jonny Wilkinson / Angleterre, contre l’Italie : 80-23, 2001)

Les essais

Plus grand nombre d’essais dans le Tournoi : 26 (Brian O’Driscoll / Irlande)

Plus grand nombre d’essais en une édition : 8 (Louis Bielle-Biarrey / France, 2025, Cyril Lowe / Angleterre, 1914, et Ian Smith / Écosse, 1925)

Plus grand nombre d’essais en un match : 5 (George Lindsay / Écosse, Écosse–pays de Galles, 1887)

Très rares sont les joueurs à avoir inscrit au moins un essai à chaque match d’un Tournoi des Six Nations. Ils ne sont que trois :

Louis Bielle-Biarrey (France, 2025)

Tommy Freeman (Angleterre, 2025)

Philippe Bernat-Salles (France, 2001)

Pénalités, transformations, drops

Pénalités

Plus grand nombre de pénalités dans le Tournoi : 109 (Ronan O’Gara / Irlande)

Plus grand nombre de pénalités en une édition : 19 (Leigh Halfpenny / pays de Galles, 2013)

Plus grand nombre de pénalités en un match : 7, co-record détenu par Simon Hodgkinson (Angleterre, 1991 contre le Pays de Galles) Rob Andrew (Angleterre, 1995 contre l’Écosse) Jonny Wilkinson (Angleterre, 1999 contre la France) Neil Jenkins (pays de Galles, 2000 contre l’Italie) Gérald Merceron (France, 2002 contre l’Italie) Leigh Halfpenny (pays de Galles, 2013 contre l’Écosse) Maxime Machenaud (France, 2016 contre l’Angleterre)



Transformations

Plus grand nombre de transformations dans le Tournoi : 89 (Jonny Wilkinson / Angleterre)

Plus grand nombre de transformations en une édition : 24 (Jonny Wilkinson / Angleterre, 2001)

Plus grand nombre de transformations en un match : 9 (Jonny Wilkinson / Angleterre, 2001 contre l’Italie, et Paddy Jackson / Irlande, 2017 contre l’Italie)

Drops

Plus grand nombre de drops dans le Tournoi : 11 (Jonny Wilkinson / Angleterre)

Plus grand nombre de drops en une édition : 5, co-record détenu par Guy Camberabero (France, 1967) Diego Dominguez (Italie, 2000) Neil Jenkins (pays de Galles, 2001) Jonny Wilkinson (Angleterre, 2003) Dan Parks (Écosse, 2010)

Plus grand nombre de drops en un match : 3, co-record détenu par Pierre Albaladejo (France, 1960 contre l’Irlande) Jean-Patrick Lescarboura (France, 1985 contre l’Angleterre) Diego Dominguez (Italie, 2000 contre l’Écosse) Neil Jenkins (pays de Galles, 2001 contre l’Écosse)



Longévité, précocité et records insolites

Plus grand nombre de matches disputés dans le Tournoi : 69 (Sergio Parisse / Italie)

Plus jeune marqueur d’essai : Francis Hewitt (Irlande), à 17 ans et 157 jours (pays de Galles–Irlande, 1924)

Plus vieux marqueur d’essai : Rory Best (Irlande), à 36 ans et 207 jours (Irlande–France, 2019)