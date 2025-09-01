Les Bleues s'offrent un pic d'audience à 2,8M de téléspectateurs

La qualification de la France pour les quarts de finale de la Coupe du Monde de Rugby féminine contre le Brésil a été suivi dimanche 31 août après-midi par 2,4 millions de téléspectateurs sur France 2.

La chaîne – qui avait récupéré les droits de diffusion de cette rencontre, ainsi que de la prochaine contre l’Afrique du Sud, auprès de TF1 – a même enregistré un pic à 2,8 millions lors de ce match qui a vu l’une des plus larges victoires des Bleues : 84-5.

Globalement, la rencontre a rassemblé 18,5% de part d’audience en moyenne. Ce n’est pas aussi bien que le match d’ouverture contre l’Italie qui avait séduit 3,2 millions de téléspectateurs une semaine avant sur TF1. Mais c’est aussi bien que la finale du Tournoi des Six Nations féminin contre l’Angleterre diffusé sur France TV qui avait attiré 2,1 millions de personnes devant leur écran.

#Audiences @francetvsport @RugbyWorldCupFR 🏉 Beaux scores hier devant la très large victoire du #XVdeFrance sur #France2 ! 📈 2,4M tvsp & 18,5% PdA en moy | Pic à 2,8M ▶️ Prochain RDV des Bleues : 🇫🇷 France vs Afrique du Sud 🇿🇦, dim 7/09 à 17h35 sur https://t.co/JqV7mXAoWY pic.twitter.com/XnB9y6mEBi — France TV Pro (@francetvpro) September 1, 2025