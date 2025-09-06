Les All Blacks restent maîtres chez eux : 51 matchs sans défaite à l'Eden Park

Les All Blacks ont dominé l’Afrique du Sud 24-17 samedi 6 septembre à l’Eden Park au terme d’un combat d’une rare intensité, s’emparant de la première place du Rugby Championship après trois journées.

La Nouvelle-Zélande et l’Afrique du Sud ont déjà été battues respectivement par l’Argentine et l’Australie dans cette édition 2025. Après deux journées, chaque équipe comptait une victoire et une défaite, mais l’avantage revenait aux All Blacks grâce aux bonus qui leur permettaient de dominer provisoirement le classement.

Pour Scott Robertson et ses hommes, l’enjeu était donc majeur : une défaite à Eden Park aurait replonger la Nouvelle-Zélande dans le doute, comme en 2024 lorsque deux revers face aux Springboks avaient coûté leur titre. Cette fois, l’histoire ne s’est pas répétée.

Dans le doute, comme leurs adversaires du jour, après des derniers mois difficiles, les Néo-Zélandais ont réussi à sauvegarder l’essentiel à Auckland, où ils n’ont plus perdu depuis juillet 1994, face à la France. Et l’opération est tout aussi bonne sur le plan comptable. Les Blacks de Scott Robertson, à qui ce succès offre un bol d’air précieux, s’emparent du fauteuil de leader du Rugby Championship, à mi-chemin.

Il dessine aussi une superbe 100e sélection au troisième ligne Ardie Savea, auteur d’un grattage salvateur en toute fin de match, alors que l’étreinte sud-africaine se resserrait pour aller arracher un match nul.

Les Néo-Zélandais prolongent ainsi leur incroyable série à domicile : 51 matchs sans défaite dans leur antre d'Auckland, invincibles depuis 1994 et une défaite face à la France. Sous une pluie battante, les Néo-Zélandais ont mieux démarré la partie, capables de superbes inspirations comme ce jeu au pied parfaitement exécuté de Beauden Barrett à destination d'Emoni Narawa, qui a glissé sous son vis-à-vis en réceptionnant le ballon et s'en est allé aplatir dans l'en-but des Boks. Après un superbe 50-22 de Beauden Barrett suivi d'une belle combinaison en fond d'alignement, l'arrière Will Jordan a creusé l'écart (14-0, 17e). Mais l'Afrique du Sud, peu inspirée dans le premier acte, a enclenché la marche avant au retour des vestiaires, s'appuyant sur un pack dominateur pour revenir sur les talons des All Blacks. Graphique d'évolution des points New Zealand gagne +7 Temps passé en tête 81 Minutes passées en tête 0 100% % du match passés en tête 0% 22% Possession sur les 10 dernières minutes 78% 0 Points sur les 10 dernières minutes 7 Tout en puissance, le talonneur Malcolm Marx a réduit l'écart (17-10, 62e), mais les Néo-Zélandais ont profité d'un carton jaune adressé à Kwagga Smith pour reprendre le large grâce à Quinn Tupaea (24-10, 67e). L'essai tardif de filou de Cobus Reinach a fait courir un frisson dans les travées de l'Eden Park, les Sud-Africains mettant alors tout en oeuvre pour repartir avec les deux points du nul. La fin de match s'est jouée sur un fil, le ballon passant d'un camp à l'autre jusqu'à un dernier contre-ruck décisif des hommes en noir, synonyme de victoire. Avec dix points, la Nouvelle-Zélande prend les commandes du classement devant l'Australie (9 points), victorieuse un peu plus tôt de l'Argentine (28-24). L'Afrique du Sud, de son côté, reste scotchée à la dernière place avec cinq unités, à égalité avec les Pumas. Rugby Championship P W L D PF PA PD BP T BP-7 BP Total 1 New Zealand 3 2 1 0 10 2 Australia 3 2 1 0 9 3 South Africa 3 1 2 0 5 4 Argentina 3 1 2 0 5