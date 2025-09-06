Les All Blacks restent maîtres chez eux : 51 matchs sans défaite à l'Eden Park

Les Néo-Zélandais prolongent ainsi leur incroyable série à domicile : 51 matchs sans défaite dans leur antre d’Auckland, invincibles depuis 1994 et une défaite face à la France.
Sous une pluie battante, les Néo-Zélandais ont mieux démarré la partie, capables de superbes inspirations comme ce jeu au pied parfaitement exécuté de Beauden Barrett à destination d’Emoni Narawa, qui a glissé sous son vis-à-vis en réceptionnant le ballon et s’en est allé aplatir dans l’en-but des Boks.
Après un superbe 50-22 de Beauden Barrett suivi d’une belle combinaison en fond d’alignement, l’arrière Will Jordan a creusé l’écart (14-0, 17e).
Mais l’Afrique du Sud, peu inspirée dans le premier acte, a enclenché la marche avant au retour des vestiaires, s’appuyant sur un pack dominateur pour revenir sur les talons des All Blacks.
Tout en puissance, le talonneur Malcolm Marx a réduit l’écart (17-10, 62e), mais les Néo-Zélandais ont profité d’un carton jaune adressé à Kwagga Smith pour reprendre le large grâce à Quinn Tupaea (24-10, 67e).
L’essai tardif de filou de Cobus Reinach a fait courir un frisson dans les travées de l’Eden Park, les Sud-Africains mettant alors tout en oeuvre pour repartir avec les deux points du nul.
La fin de match s’est jouée sur un fil, le ballon passant d’un camp à l’autre jusqu’à un dernier contre-ruck décisif des hommes en noir, synonyme de victoire.
Avec dix points, la Nouvelle-Zélande prend les commandes du classement devant l’Australie (9 points), victorieuse un peu plus tôt de l’Argentine (28-24). L’Afrique du Sud, de son côté, reste scotchée à la dernière place avec cinq unités, à égalité avec les Pumas.