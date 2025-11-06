Les All Blacks qui iront défendre leur invincibilité de 120 ans à Murrayfield
Privée de deux cadres, la Nouvelle-Zélande s’avance vers Murrayfield avec un XV remanié mais toujours animé par un objectif clair : préserver une invincibilité vieille de 120 ans face à l’Écosse, samedi 8 novembre 2025.
Touchés face à l’Irlande la semaine passée à Chicago, Scott Barrett (entaille à la jambe, douze points de suture) et Jordie Barrett (entorse de la cheville) sont contraints au forfait après le test remporté 26-13 contre l’Irlande samedi dernier à Chicago (Etats-Unis). Deux absences qui obligent le staff des All Blacks à revoir ses plans.
À la place du capitaine, Josh Lord enchaînera une deuxième titularisation après avoir convaincu à Chicago. Au centre, Leicester Fainga’anuku connaîtra sa première titularisation en sélection nationale, décalé au poste de numéro 13. Quinn Tupaea glisse en premier centre.
Autre changement notable : Wallace Sititi, révélation de la saison 2024, retrouve le maillot floqué du numéro 6. Simon Parker, pourtant sans pépin physique, sort totalement du groupe.
Sur le banc, Sam Darry s’apprête à disputer son premier test de l’année. Du’Plessis Kirifi et Billy Proctor font également leur apparition après avoir manqué le rendez-vous contre l’Irlande. Un banc pensé pour tenir le choc dans un test qui s’annonce rugueux, face à une Écosse ambitieuse et bien préparée.
Pour le reste, Scott Robertson a choisi la stabilité. Ardie Savea portera le brassard de capitaine, tandis que Beauden Barrett récupère les responsabilités de vice-capitaine laissées par son frère Jordie. L’équilibre est maintenu, les repères sont conservés.
Conscient du contexte, Robertson a tenu à rappeler la portée historique de cette rencontre : « Nous sommes honorés de participer au centenaire du rugby à Murrayfield. Ce sera une occasion particulière. Nous avons une histoire forte avec l’Écosse. Et nos derniers affrontements ont été serrés. On a sélectionné la meilleure équipe possible pour répondre au défi qu’ils vont nous poser. »
Les All Blacks n’ont jamais perdu contre l’Écosse depuis le tout premier affrontement en 1905. Samedi 8 novembre, ce sera la 20e fois que la Nouvelle-Zélande affronte l’Écosse sur la pelouse de Murrayfield, où deux matchs se sont soldés par un nul.
Les deux équipes ne se sont croisées qu’à deux reprises au cours des dix dernières années, la dernière confrontation remontant à 2022. Les trois derniers duels ont été particulièrement serrés, avec des victoires néo-zélandaises par huit, cinq et huit points d’écart.
L’équipe de Nouvelle-Zélande (contre l’Écosse)
- Ethan de Groot, 38 sélections
- Codie Taylor, 104 sélections (vice-capitaine)
- Fletcher Newell, 32 sélections
- Josh Lord, 9 sélections
- Fabian Holland, 10 sélections
- Wallace Sititi, 16 sélections
- Ardie Savea, 104 sélections (capitaine)
- Peter Lakai, 6 sélections
- Cam Roigard, 15 sélections
- Beauden Barrett, 142 sélections (vice-capitaine)
- Caleb Clarke, 31 sélections
- Quinn Tupaea, 22 sélections
- Leicester Fainga’anuku, 9 sélections
- Leroy Carter, 4 sélections
- Will Jordan, 51 sélections
Remplaçants :
16. Samisoni Taukei’aho, 40 sélections
17. Tamaiti Williams, 24 sélections
18. Pasilio Tosi, 13 sélections
19. Sam Darry, 6 sélections
20. Du’Plessis Kirifi, 6 sélections
21. Cortez Ratima, 19 sélections
22. Billy Proctor, 9 sélections
23. Damian McKenzie, 71 sélections
