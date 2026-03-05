L'Écosse sans van der Merwe mais avec Kinghorn pour recevoir le XV de France

Il y aura bien un duel d’arrières toulousains samedi à Murrayfield. Revenu dans le XV de départ écossais au pays de Galles après deux matchs au frigo, Blair Kinghorn va enchaîner avec le numéro 15 écossais dans le dos contre le XV de France, numéro qu’il partagera avec son coéquipier en club Thomas Ramos, désigné de son côté comme l’arrière des Bleus.

Cette opportunité donnée à Kinghorn, Duane van der Merwe ne l’a pas eu. Boudé en Italie et contre l’Angleterre, le meilleur marqueur d’essais de l’histoire de l’Écosse avait retrouvé une place de titulaire pour le troisième match à Cardiff mais sort de nouveau de la feuille de match de Gregor Townsend. Ce dernier lui a préféré l’ailier d’Edimbourg Darcy Graham, remplaçant sur les trois premiers matchs et marqueur d’essai au Principality Stadium.

Le sélectionneur écossais a par ailleurs décidé de remodeler son paquet d’avants avec une première ligne toute neuve, et le deuxième ligne Max Williamson qui cède sa place à Gregor Brown, qui occupait la position de flanker lors contre les Gallois. Un replacement qui favorise l’intégration de Jack Dempsey en numéro 8 tandis que Matt Fagerson glisse sur le côté fermé de la troisième ligne.

Le XV de départ écossais : Kinghorn – Graham, Jones, Tuipulotu (cap.), Steyn – (o) Russell, (m) White – Darge, Dempsey, M. Fagerson – Cummins, Brown – Rae, Turner, Shoeman.

Les remplaçants : Ashman, Sutherland, Z. Fagerson, Gilchrist, Douglas, Bayliss, Horne, Jordan.