La Nouvelle-Zélande en patronne pour éviter les Bleues en quart

Ce n’était pas peut-être pas la machine à écraser anglaise mais la Nouvelle-Zélande a tout de même rempli son contrat. Dimanche à Brighton, les Black Ferns se sont débarrassées de l’Irlande avec une marge confortable (40-0), construisant leur succès patiemment.

Particulièrement hermétiques en défense au point de ne pas lâcher le moindre point aux Britanniques, les partenaires de Portia Woodman-Wickliffe ont inscrit six essais dans cette partie dont trois pour la très jeune ailière Sorensen McGee (37e, 58e, 79e). Si la logique est respectée, les Neo-Zélandaises affronteront l’Afrique du Sud en quart, tandis que les Irlandaises croiseront l’équipe de France.

La défense du titre continue 🏆 Les Black Ferns terminent la phase de poules invaincues 💪#RWC2025 pic.twitter.com/WFuZslhrRY — Rugby World Cup FR 🇫🇷 (@RugbyWorldCupFR) September 7, 2025

L’Irlande réduite à l’impuissance

L’Irlande restait avant ce match sur un succès retentissant face à la Nouvelle-Zélande, il y a un an lors du WXV (27-29). Mais ce n’était clairement pas le même match dimanche. Le XV du Trèfle féminin a beaucoup tenté mais n’a fait que se casser les dents face à une équipe très sûre de sa force sur le plan défensif, qui a assumé de laisser le ballon à l’adversaire pour mieux lui tordre le bras dans l’épreuve du bras de fer.

Dans le dernier quart d’heure, alors que la victoire était déjà acquise pour les Black Ferns, les Irlandaises ont admirablement continué d’attaquer pour sauver l’honneur. Pendant près de 10 minutes, elles ont investi les 22 mètres des Maoris. Elles furent même tout près d’y arriver, sur un ballon porté coffré dans l’en-but (73e). Mais rien n’est passé et les Neo-Zélandaises ont fini d’écœurer leurs adversaires, inscrivant deux essais de plus dans les cinq dernières minutes.