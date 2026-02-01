Le spectaculaire retour au premier plan de Montpellier : « On n’est pas qu’une équipe qui fait des petits tas »

Mais jusqu’où ira Montpellier ? Samedi dans son Septeo Stadium en ouverture de la 16e journée de Top 14, le MHR a maté le Stade français (44-7) pourtant troisième et en pleine confiance après sa victoire autoritaire sur le terrain de l’UBB. Un succès bonifié, net et sans bavure – comme cela avait déjà été le cas deux journées auparavant contre Bayonne (62-22) – qui confirme le come-back discret mais réel des Héraultais parmi les grands de ce championnat.

Loin d’attirer la lumière comme le Stade toulousain qui vampirise l’attention avec ses démonstrations de force répétées, Montpellier affiche néanmoins une série incroyable de neuf victoires sur ses onze derniers matchs toutes compétitions confondues (5 en Top 14, 4 en Challenge Cup). Aucun autre club français n’a fait mieux sur cette période.

À Pau (33-31) et à Toulon (30-27), où il a perdu ses deux derniers matchs, le MHR a poussé dans ses derniers retranchements deux prétendants solides à la phase finale, preuve qu’il est dur à battre et qu’il n’est surtout plus du tout la même équipe qu’au soir de la 9e journée de Top 14, début novembre, où il pointait à une inquiétante onzième place.

Des ambitions en Top 14 et en Challenge Cup

Une remontée spectaculaire réussie d’abord grâce à des fondations solides avec la meilleure défense du championnat et aussi la deuxième meilleure différence de points. L’illustration chiffrée d’une force collective appréciée à sa juste valeur par le manager Joan Caudullo samedi auprès de Midi Libre.

« C’est important de récompenser ce groupe qui est responsable de ces belles victoires. Mes joueurs font ce qu’il faut pour faire de telles performances. Aujourd’hui, on n’est pas qu’une équipe qui fait des petits tas, qui défend bien. On a réussi à être au niveau physiquement. On a les moyens de faire quelque chose de bien. »

Un groupe qui tourne bien, porté par des individualités comme le troisième ligne international anglais Billy Vunipoly, qui semble retrouver une seconde jeunesse, ou encore l’arrière ou ailier australien Tom Banks, incroyable de régularité au point de jouer tous les matchs de A à Z.

Quatrième du Top 14, le MHR entend poursuivre sa belle remontée alors que la fenêtre internationale, qui ne l’impacte pas beaucoup (seul Lenni Nouchi faisait partie des joueurs protégés ce week-end), peut lui profiter. Puis arrivera le printemps et les matchs couperet de Challenge Cup, compétition où il s’est aussi distingué en terminant meilleure équipe de la phase de poules, s’ouvrant ainsi en grand le tableau. Un beau programme en perspective pour un club qui ne devrait plus avancer très longtemps masqué dans cette deuxième partie de saison où il peut nourrir des ambitions fortes et légitimes.

