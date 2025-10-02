Le retour en sélection de Leicester Fainga’anuku avec les All Blacks

La dernière journée du Rugby Championship approche, et avec elle la dernière opportunité de voir les All Blacks en action avant la tournée de novembre (qui débutera pour eux à Chicago le 1er novembre face à l’Irlande). Ce samedi 4 octobre à Perth, la Nouvelle-Zélande joue son titre face à l’Australie avec un groupe remodelé.

Plusieurs absences obligées – Ethan de Groot (commotion), Tyrel Lomax (pouce), Beauden Barrett (épaule) et Caleb Clarke (cheville), Ollie Norris (dos), Emoni Narawa (fracture des côtes), Timoci Tavatavanawai (fracture du radius) – ouvrent la porte à Tamaiti Williams, Fletcher Newell, Damian McKenzie et Leicester Fainga’anuku, tout juste libéré de Toulon et titulaire pour la première fois depuis la Coupe du Monde de Rugby 2023.

Your team for the final round of the Rugby Championship 😤 Will Jordan to bring up 50 Tests 🙌🏾 pic.twitter.com/yIOyBQRxK9 — All Blacks (@AllBlacks) October 2, 2025

Le capitaine Scott Barrett reprend sa place en deuxième ligne. Fabian Holland sort du groupe, Tuopo Vaa’i conserve son rôle de titulaire et Patrick Tuipulotu continue d’apporter son impact en sortie de banc. Deux choix liés à la forme du moment marquent ce XV : la première titularisation de Peter Lakai en numéro 8, reléguant Wallace Sititi sur le banc, et l’arrivée de Quinn Tupaea au centre à la place de Billy Proctor.

Sur le banc, George Bower et Pasilio Tosi font leur retour après un temps de jeu limité en 2025. Rieko Ioane et Ruben Love complètent la liste.

Scott Robertson a insisté sur la combativité des Australiens : « Nous avons vu à Auckland à quel point les Wallabies étaient compétitifs et déterminés, ils se sont accrochés jusqu’au bout. Nous nous attendons à un nouveau gros combat samedi. Nous avons choisi un groupe pour aller au contact face à une équipe australienne de qualité. »

Pour le sélectionneur, tout reste ouvert : « Tout est en jeu dans ce Rugby Championship, le plus équilibré que nous ayons jamais connu. Nous sommes là pour finir la compétition avec une performance dont nous pourrons être fiers. »

Vainqueurs de justesse face aux Wallabies la semaine précédente, le All Blacks ont conservé la Bledisloe Cup chez eux. mais sur le terrain de Perth, où l’Australie disputera le match d’ouverture de la Coupe du Monde de Rugby dans exactement deux ans, le combat s’annonce difficile, d’autant que le bilan est à l’équilibre sur les deux tests disputés à l’Optus Stadium : victoire des Wallabies en 2019 (47-26), puis succès des All Blacks en 2021 (38-21).

Ce sera le 180e test entre ces deux nations voisines, avec 126 victoires pour les All Blacks – la plus longue rivalité entre deux nations du rugby international – mais aussi le 161e test de Bledisloe Cup entre les deux équipes.

Will Jordan disputera samedi son 50e test match. Sa première sélection remonte à 2020 contre l’Australie à Brisbane. En 49 tests, il a inscrit 43 essais.

L’équipe de Nouvelle-Zélande (pour affronter l’Australie à Perth)

Tamaiti Williams (22) Codie Taylor (102) Fletcher Newell (30) Scott Barrett (85) – Capitaine Tupou Vaa’i (45) Simon Parker (4) Ardie Savea (102) Peter Lakai (4) Cam Roigard (13) Damian McKenzie (69) Leicester Fainga’anuku (7) Jordie Barrett (76) – Vice-capitaine Quinn Tupaea (20) Leroy Carter (2) Will Jordan (49)

Remplaçants

16. Samisoni Taukei’aho (38)

17. George Bower (23)

18. Pasilio Tosi (11)

19. Patrick Tuipulotu (55)

20. Wallace Sititi (14)

21. Cortez Ratima (17)

22. Rieko Ioane (86)

23. Ruben Love (3)