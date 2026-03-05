Le retour du « phénix » Ollivon : « On a besoin de Charles samedi »

Comme le veut la légende, le « phénix » renait toujours de ses cendres. Cette image, attribuée à Charles Ollivon par l’adjoint de Fabien Galthié Laurent Sempéré durant le Tournoi des Six Nations, lui colle bien à la peau. L’oiseau de feu du RCT, souvent gêné dans son envol par de lourdes blessures, dont la dernière en 2025 (rupture des ligaments croisés), revient toujours en force, que ce soit en club ou en sélection.

Il n’était pas parti bien loin durant ce Tournoi. Titulaire en deuxième ligne et très bon contre l’Irlande et le pays de Galles, Ollivon, tout comme son binôme non moins performant Mickaël Guillard, avait fait un petit tour sur le banc pour le troisième match contre l’Italie. Pas une sanction, mais une façon habile pour Fabien Galthié de faire vivre l’incroyable émulation dans ce secteur, particulièrement avec le duo Toulousain Flament-Meafou. Pour le quatrième match en Écosse, Ollivon et Guillard reviennent dans le XV de départ.

Une forte émulation en deuxième ligne

« On a été très satisfaits de l’association Thibaud Flament-Emmanuel Meafou contre l’Italie, tout comme on a été très satisfaits de l’association Charles Ollivon-Mickaël Guillard lors des deux premiers matchs et également de leur apport en tant que finisseurs contre l’Italie, a déclaré Fabien Galthié jeudi à Marcoussis en marge de l’annonce de la composition. En deuxième ligne, la compétition et l’émulation les tire vers le haut. Les choix ont été faits en fonction de la performance et de l’émulation interne et il faut que cela continue comme ça. »

Le sélectionneur a eu un mot un peu plus appuyé jeudi au CNR sur le polyvalent avant de Toulon, troisième ligne de métier reconverti avec succès au poste de 4 chez les Bleus. « On a besoin de Charles samedi. Il est titulaire, cela veut dire beaucoup de choses pour nous. Il a fait des performances de très haut niveau depuis le début du Tournoi. Notre équipe aura besoin d’un grand Charles samedi. »

Aérien, coureur, Ollivon est aussi un redoutable finisseur, lui l’avant le plus prolifique de l’histoire du XV de France qui a inscrit ses 18e et 19e essai avec les Bleus depuis le début du Tournoi et compte bien poursuivre sur sa lancée dans la brume de Murrayfield.