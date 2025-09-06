Le pilier français Sami Mavinga signe en Allemagne

C’est un joli coup que vient de réaliser Frankfurt 1880. Le champion d’Allemagne – depuis cinq saisons – a convaincu Sami Mavinga, pilier droit français de 32 ans, de poser ses valises en Bundesliga après une saison passée en Premiership sous le maillot des Ealing Trailfinders.

Le parcours de Mavinga, qui trouve ses racines en Angola, parle de lui-même. Il a découvert le très haut niveau avec le LOU où il a été formé avant de poursuivre en Angleterre avec les Newcastle Falcons, puis de revenir goûter au Top 14 avec le Stade Français puis Perpignan.

Ses clubs successifs : S.O. Givors Rugby 2 Vallées (2004-2006), Lyon Olympique Universitaire Rugby (2006-2017), Newcastle Falcons (2017-2019), Stade Français Paris Rugby (2019-2021), Union Sportive Arlequins Perpignanais (2021-2022), US Carcassonne (2022-2023), Ealing Trailfinders (2023-2024). Et maintenant, l’Allemagne !

« La carrière rugby de Sami a commencé d’une manière bien particulière », raconte le club teuton pour présenter avec fierté sa nouvelle recrue. « À l’école primaire, son instituteur, M. Frety, grand passionné de rugby, avait remarqué sa puissance et son énergie. En plein cours, il l’a défié sur une mêlée en un contre un. Ce jour-là a marqué le début d’une relation décisive : M. Frety est devenu son mentor, l’a initié au rugby et a contribué à faire de lui le joueur et l’homme qu’il est aujourd’hui.

« Aujourd’hui, Sami apporte son expérience, sa force et sa passion au SC 1880. Le club s’impatiente déjà de le voir fouler la pelouse cette saison. »

Frankfurt 1880 lance sa saison ce samedi 6 septembre.

ADVERTISEMENT