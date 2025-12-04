Le petit coup de pression d'Erasmus avant la sortie du calendrier de la RWC 2027

Évoquant la Coupe du Monde de Rugby 2027 en Australie, Rassie Erasmus, sélectionneur des doubles champions du monde en titre sud-africains, a expliqué jeudi être plus « inquiet » des distances à effectuer entre les différents stades et de la météo que d’un potentiel quart de finale contre la Nouvelle-Zélande.

« Ce qui me préoccupe le plus, ce sont les déplacements et l’endroit où nous serons basés. Beaucoup de choses ne sont pas encore fixées. Notre directeur général, Charles Wessels, travaille dessus », a-t-il évoqué en conférence de presse jeudi 4 décembre, au lendemain du tirage au sort des poules de la Coupe du Monde de Rugby 2027.

L’Afrique du Sud se retrouve dans la poule de l’Italie, de la Géorgie et de la Roumanie, sans que l’on sache encore où ni quand les matchs de poule seront joués à partir du 1er octobre 2027.

Ce propos semble d’autant plus étonnant que chacun sait que l’Australie est un grand pays, qui plus est qui peut afficher de fortes températures (c’est une nouveauté pour personne) et que les Springboks ont l’habitude d’y faire des déplacements, ne serait-ce que pour le Rugby Championship, de même qu’en Argentine et en Nouvelle-Zélande.

La sortie d’Erasmus peut donc s’apparenter à un moyen de pression sur les organisateurs, qui sont actuellement en train de concocter le calendrier des matchs qui ne sera dévoilé que le 3 février 2026, en prenant soin de grouper les matchs d’une même poule dans un même secteur géographique pour le bien-être aussi bien des joueurs que des supporters.

« Si vous jouez un match à Perth puis que vous devez voler jusqu’à Sydney, par exemple, ce sera physiquement très éprouvant. C’est probablement là que se situe la vraie difficulté du tirage. Il faudra que nos joueurs soient prêts à encaisser », affirme-t-il.

ADVERTISEMENT

Un quart de finale monstrueux

Mais au vu du nouveau format de la compétition, étendue à 24 équipes, la pression se fait aussi sur le plan sportif. Car il se pourrait que, dès les quarts de finale, un des favoris soit éliminé. Dans le cas d’Erasmus, c’est un quart de finale monstrueux qui se profile entre les Springboks, quatre fois champions du monde, et les All Blacks, couronnés trois fois, si les deux équipes terminent premières de leur groupe respectif et franchissent les huitièmes de finale.

« J’ai déjà participé à quatre Coupes du monde avec cette équipe, mais je n’ai encore jamais connu cette configuration. Désormais, on peut être éliminé dès ce stade-là », constate-t-il. « C’est probablement une bonne chose pour les nations de niveau intermédiaire, qui auront une chance supplémentaire de poursuivre leur aventure. Si c’est bénéfique pour le rugby, alors cela met aussi davantage de pression sur toutes les équipes engagées. »

« Avant, il y avait un gros match de poule, puis les quarts, les demies et la finale. Désormais, la Coupe du monde enchaîne quasiment cinq matchs très difficiles. C’est presque plus éprouvant que le Rugby Championship ! »

Interrogé de son côté en Nouvelle-Zélande, le sélectionneur des All Blacks, Scott « Razor » Robertson, a estimé, lui, que si ses joueurs devaient rencontrer les Boks en quart de finale au Mondial australien, ce serait « juste une nouvelle occasion de se donner à fond ».

« En Coupe du monde, il faut bien rencontrer des équipes en forme pour gagner, alors si ça doit être en quart de finale, eh bien ce sera le tirage au sort, et il faudra juste l’accepter », a-t-il ajouté.

Une certitude : All Blacks et Springboks se connaîtront par cœur à l’heure de cet éventuel choc en quart de finale au Mondial australien (1er octobre – 13 novembre), après s’être affrontés deux fois en 2025, en Nouvelle-Zélande, et quatre fois en 2026, dans le cadre d’une tournée des hommes en noir en Afrique du Sud, du 7 août au 12 septembre prochains.

Lors de cette tournée, baptisée « The greatest rivalry » (La plus grande des rivalités, NDLR), les All Blacks joueront huit matchs contre des provinces ou équipes sud-africaines, et quatre test matchs contre les Springboks. Jamais une telle tournée n’avait réuni les deux formations dominantes du rugby mondial depuis trente ans.