"On se pourrit le match toutes seules " : le discours musclée de Marine Ménager pendant France - Angleterre

Marine Ménager n’en a pas gardé sous le pied lors du test-match de samedi à Mont-de-Marsan entre la France et l’Angleterre (6-40). En sa qualité de co-capitaine, elle a essayé de montrer l’exemple en plaquant de l’Anglaise à tours de bras pour enrayer comme elle le pouvait les vagues anglaises.

Sa générosité n’a toutefois pas suffi. Battues devant, obligées de faire des fautes et dans l’incapacité de contrecarrer les ballons portés adverses, les Bleues ont encore perdu face à leur bête noire, alignant une seizième défaite de suite face à elle.

“On ne se respecte pas !”

Au-delà de son activité défensive, Marine Ménager s’est également distinguée par une prise de parole incisive juste avant la mi-temps. Ses partenaires venaient d’encaisser un troisième essai sur ballon porté. Une situation qui a eu le don d’énerver la montpelliéraine, pas vraiment dans la diplomatie pour remobiliser ses troupes lors d’un moment capté par le diffuseur France 4.

“Pourquoi on prend des ballons portés de m**** ? Parce qu’on ne se respecte pas ! On ne respecte pas ce qu’on s’est dit. La prochaine qui met les mains (pour gratter les ballons dans les rucks, ndlr), je m’en f***, Sylvain (Mirande, entraîneur adjoint) va la sortir. On est en train de se pourrir le match toutes seules.” Un peu avant cela, Marine Ménager avait demandé de façon un peu moins virulente à ses coéquipières d’être plus concernées sur les plaquages et les duels pour éviter de se faire transpercer.

Malheureusement pour elle, ses tentatives de remobilisation musclées n’ont pas vraiment été suivies d’effet en seconde période puisque les Françaises ont encaissé trois nouveaux essais. Au final, le constat est cruel même si les filles du XV de France n’avaient, à leur décharge, plus jouer de match officiel depuis mai et la fin de la saison d’Élite 1. Elles savent du moins les axes qui leur restent à travailler avant le 23 août et leur premier match de poules en Coupe du monde face à l’Italie.