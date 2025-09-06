Le Canada de retour à la Coupe du Monde de Rugby, en Australie en 2027

Le Canada est de retour à la Coupe du Monde de Rugby ! Vainqueurs des États-Unis à Calgary (34-20) lors de la première journée, puis battus au Japon (57-15), les Canadiens terminent deuxièmes de leur poule et décrochent leur billet pour les demi-finales de la Pacific Nations Cup 2025. Mais, peut-être plus important encore, cette place leur ouvre aussi la porte de la Coupe du Monde de Rugby 2027, organisée en Australie.

L’annonce est tombée après le succès du Japon contre les Américains (47-21) : même sans jouer, le Canada rejoint ainsi les Fidji, les Tonga et le Japon, devenant ainsi la 21e nation qualifiée pour le Mondial australien. Une qualification directe qui s’explique par le format de ce tournoi : en plus du titre régional, il attribue trois places qualificatives aux meilleures équipes non déjà qualifiées.

CANADA HAVE QUALIFIED FOR THE 2027 MEN’S RUGBY WORLD CUP! 🇨🇦🏆 *** LE CANADA S’EST QUALIFIÉ POUR LA COUPE DU MONDE DE RUGBY MASCULIN 2027 ! 🇨🇦🏆#RugbyCA | #OneSquad pic.twitter.com/QfTAYzkMDg — Rugby Canada (@RugbyCanada) September 7, 2025

Le Canada renoue ainsi avec son histoire. Présents à toutes les éditions de la Coupe du Monde de Rugby masculine, à l’exception de 2023 en France, les Canadiens retrouveront l’Australie avec un objectif clair : rallier de nouveau les phases finales, comme en 1991, leur meilleur souvenir mondial.

Après les Tonga et l’Uruguay, le Canada est la troisième nation à se qualifier pour Australie 2027 ce week-end et les regards se portent déjà vers décembre prochain, date du tirage au sort de la Coupe du monde 2027. Ce sera l’heure de découvrir leurs adversaires de poule dans un tournoi qui s’annonce historique : six poules de quatre équipes, un format élargi à 24 nations et, pour la première fois, un huitième de finale.

La route ne s’arrête pas là pour le Canada. Avec la mission « qualification » accomplie, les joueurs se tournent désormais vers Denver, où les attend une demi-finale contre les Fidji le week-end prochain (coup d’envoi 18h35, heure locale). Classés 24e au classement World Rugby, ils savent qu’un défi immense les attend, mais la dynamique est lancée.

