Le All Black Jordie Barrett signe une passe décisive... de la tête

On sait l’importance de Jordie Barrett dans le dispositif offensif de la Nouvelle-Zélande. Très grand et rapide pour sa taille (1,95m), dotée d’un jeu au pied puissant et précis et d’une dextérité ballon en main largement supérieure à la moyenne, le petit frère de Beauden est incontournable au centre du terrain chez les All Blacks.

Ce samedi à Perth, le grand blond a montré un aspect encore méconnu de sa large palette : son jeu de tête. Opposée à l’Australie sous une pluie battante, la Nouvelle-Zélande se devait de gagner pour être encore dans le coup pour le gain du Rugby Championship, avant le dernier match entre l’Argentine et l’Afrique du Sud. Une mission accomplie non sans difficulté (14-28).

Pied – tête – pied

En fin de première période, les deux équipes étaient très proches au score (9-12) et c’est une drôle de fulgurance qui a décanté la situation. Sur un ballon de relance joué à la main par les All Blacks devant leur ligne des 22 mètres, Jordie Barrett a poussé au pied pour lui-même. En couverture, l’ailier australien Harry Potter est arrivé le premier sur le ballon mais l’a cafouillé, l’envoyant malgré lui assez fort sur Barrett. Surpris, ce dernier a eu un réflexe génial : pousser le ballon de la tête plutôt que de subir son impact.

Son partenaire de la paire de centre Quinn Tupaea, pas très loin derrière, a pu conclure le coup grâce à ce que l’on appelait jadis un dribbling, qui lui a permis de s’amener le ballon jusqu’en terre promise. La conclusion d’un essai incroyable mi-foot mi-rugby qui ne manquera pas de faire le tour des réseaux sociaux.