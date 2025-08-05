La tournée des Lions a rapporté plus que prévu à l'Australie

Phil Waugh, le directeur général de la fédération australienne de rugby, a confirmé que la tournée des Lions Britanniques et Irlandais, qui s’est conclue samedi 2 août par une victoire des Wallabies à Melbourne, a rapporté plus que prévu : 50 millions de dollars australiens en plus, soit près de 28 millions d’Euros.

Il a été établi que 450 000 supporters ont suivi les neuf matchs au cours des cinq semaines d’expédition des Nordistes dans l’hémisphère Sud. Et alors qu’il était question que l’Australie soit boycottée au profit de la France, Ben Calveley, le directeur général des Lions, a au contraire certifié qu’ils reviendraient en 2037.

Certes Phil Waugh n’a pas été plus précis sur les retombées financières que cette tournée a rapporté au pays, mais les projections faisaient état de l’ordre de 250 millions de dollars australiens (140 millions d’euros) avec donc un bénéfice de 50 millions qui va permettre à Rugby Australia de redresser ses comptes.

« Ca dépasse toutes nos attentes », a confirmé Phil Waugh sans pour autant détailler dans quelle mesure ce bénéfice allait être ventilé pour relancer le rugby en Australie, à deux ans de la Coupe du Monde.

Selon plusieurs sources, Rugby Australia avait contracté un prêt de 80 millions de dollars (45 millions d’euros) à des taux d’intérêt élevé et n’en a utilisé que 64 (36 millions d’euros). Le bénéfice servira donc déjà à rembourser la dette plus tôt que prévu et éviter de payer des intérêts trop élevés.

« J’ai toujours dit que c’était une très belle opportunité pour nous de remettre les comptes à l’équilibre et on veut être très clairs et transparents sur un point : on dispose d’une ligne de crédit, et l’objectif, c’est évidemment de la rembourser au plus vite, vu ce qu’elle nous coûte à maintenir », explique Phil Waugh.

« On travaille toujours à remettre à plat notre bilan, à sortir de la dette, pour ensuite se projeter pleinement dans le prochain cycle des droits TV et construire un modèle durable sur le plan financier. Dit comme ça, c’est peut-être un peu flou, mais ce que je veux dire, c’est que ça dépasse largement nos attentes. Et dès qu’on aura une situation plus stabilisée, je partagerai les chiffres. »