La folie rugby commence-t-elle à gagner les Etats-Unis ?

Les Américains n’ont peut-être pas le championnat national de rugby le plus compétitif – quatre équipes viennent de jeter l’éponge pour la saison de Major League Rugby à venir ; on comptait 11 équipes cette année, il n’en reste que 7 – mais au moins ils semblent (re)découvrir ce sport et se passionner.

Il n’y a pas une semaine où le rugby ne se fait pas une place importante sur les réseaux sociaux. Il y a deux semaines, en pleine Coupe du Monde de Rugby féminine en Angleterre, Apple prenait l’exemple du rugby féminin pour mettre en avant les qualités de prises de vue (photos et vidéos) du nouvel iPhone 17.

Lundi 6 octobre, c’est le géant du jouet Mattel qui sortait quatre nouvelles poupées Barbie à l’effigie de joueuses de rugby : la Française Nassira Konde, l’Américaine Ilona Maher, l’Anglaise Ellie Kildunne et la Néo-Zélandaise Portia Woodman-Wickliffe.

La firme affirmait alors, par sa vice-présidente senior Krista Berger : « Chez Barbie, nous croyons que les filles peuvent être et faire tout ce qu’elles veulent. En mettant en lumière les parcours de modèles exceptionnels dont la confiance a été le moteur du succès, nous voulons montrer aux jeunes filles que l’avenir du sport – ou quel que soit le domaine qui les passionne – leur appartient, avec Team Barbie à leurs côtés pour les encourager. »

Quitte à aller complètement à rebours de la tendance masculiniste qui ravage le continent américain.

Dernier exemple en date, cette vidéo de l’une des stars des “late shows”, ces émissions de TV du soir particulièrement prisées des Américains, Stephen Colbert. Dans une séquence du Colbert Show, il se lance dans un entraînement de rugby avec… DJ Forbes, l’ancien capitaine de l’équipe de rugby à 7 de Nouvelle-Zélande (89 matchs).

La séquence est hilarante pour le présentateur de 61 ans, qui a remisé ses lunettes pour l’occasion et s’essaie à différentes techniques comme le plaquage. En moins de 24h, la vidéo approche les 900 000 vues.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par The Late Show (@colbertlateshow)

Il n'y a pas à dire, à moins de trois ans des Jeux olympiques de Los Angeles, à six ans de la Coupe du Monde de Rugby masculine (2031) et à huit ans de la Coupe du Monde de Rugby féminine aux Etats-Unis, nombreux sont celles et ceux qui mouillent le maillot pour faire découvrir ce sport dans un marché devenu prioritaire Pour World Rugby. La fédération internationale a d'ailleurs annoncé à la mi-juillet investir entre 250 et 270 millions de dollars US au cours des cinq prochaines années pour développer l'écosystème rugby aux Etats-Unis. Dans ce cadre, c'est à Chicago que les All Blacks donneront le coup d'envoi à leur tournée d'automne dans l'hémisphère Nord en jouant l'Irlande au Soldier Field le 1er novembre, là où les Irlandais avaient battu les Néo-Zélandais pour la première fois de leur histoire, le 5 novembre 2016. Cette rencontre est du reste appelée à se renouveler chaque année aux Etats-Unis. Une telle affiche de gala avait d'ailleurs été proposée au XV de France avant que la FFR ne donne une réponse négative à son homologue néo-zélandaise en raison de la protection de la santé des joueurs. DJ Forbes, plaqué par Stephen Colbert. « Ce qu'on essaie de faire, c'est de faire en sorte que des matchs comme Irlande vs. Nouvelle-Zélande à Chicago, et tout le contenu que nous proposons, s'inscrivent dans un calendrier cohérent », a expliqué Alan Gilpin, le patron de World Rugby. « Pour nous, cela vise à développer le rugby et à élargir son audience ici aux États-Unis, en vue de ce que nous savons déjà être deux Coupes du Monde de Rugby spectaculaires. Et créer un véritable héritage au-delà de 2031 et 2033 permettra, espérons-le, au rugby de prospérer aux États-Unis. » La fédération internationale caresse toujours le rêve d'organiser la finale du futur Nations Championship à New York en 2030, ce qui constituerait une destination de prestige à un an de la Coupe du Monde pour laquelle le pays hôte sera automatiquement qualifié. Le chemin reste encore long pour ce sport de niche que les Américains se plaisent à découvrir. Certes la joueuse Ilona Maher est une véritable star des réseaux sociaux cumulant plus de 5 millions d'abonnés (sa poupée Barbie sera la seule des quatre à être commercialisée), certes l'équipe nationale féminine a été sortie avant les quarts de finale de la dernière Coupe du Monde et les Eagles sont qualifiés pour la Coupe du Monde de Rugby 2027 en Australie (après avoir manqué France 2023). Si bien que investir en amont et en faire un nouveau terrain de jeu pour les fédérations membres et les clubs semble être une des priorités des années à venir. Et le public répond présent à cette nouvelle offre de divertissement.