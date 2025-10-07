Édition du Nord
International

La folie rugby commence-t-elle à gagner les Etats-Unis ?

Supporters des États-Unis célébrant le cinquième essai de leur équipe lors du match de poule de la Coupe du Monde de Rugby féminine 2025 face à l’Australie, au York Community Stadium, à York, le 30 août 2025. (Photo : George Wood / World Rugby via Getty Images)

Les Américains n’ont peut-être pas le championnat national de rugby le plus compétitif – quatre équipes viennent de jeter l’éponge pour la saison de Major League Rugby à venir ; on comptait 11 équipes cette année, il n’en reste que 7 – mais au moins ils semblent (re)découvrir ce sport et se passionner.

Il n’y a pas une semaine où le rugby ne se fait pas une place importante sur les réseaux sociaux. Il y a deux semaines, en pleine Coupe du Monde de Rugby féminine en Angleterre, Apple prenait l’exemple du rugby féminin pour mettre en avant les qualités de prises de vue (photos et vidéos) du nouvel iPhone 17.

Pourquoi Apple a misé sur le rugby féminin pour le lancement de l'iPhone 17

Apple met le rugby féminin au cœur du lancement de l’iPhone 17 et captive 28 millions de spectateurs.

Lundi 6 octobre, c’est le géant du jouet Mattel qui sortait quatre nouvelles poupées Barbie à l’effigie de joueuses de rugby : la Française Nassira Konde, l’Américaine Ilona Maher, l’Anglaise Ellie Kildunne et la Néo-Zélandaise Portia Woodman-Wickliffe.

La firme affirmait alors, par sa vice-présidente senior Krista Berger : « Chez Barbie, nous croyons que les filles peuvent être et faire tout ce qu’elles veulent. En mettant en lumière les parcours de modèles exceptionnels dont la confiance a été le moteur du succès, nous voulons montrer aux jeunes filles que l’avenir du sport – ou quel que soit le domaine qui les passionne – leur appartient, avec Team Barbie à leurs côtés pour les encourager. »

Quitte à aller complètement à rebours de la tendance masculiniste qui ravage le continent américain.

Nassira Konde : la nouvelle poupée Barbie de Mattel

Barbie célèbre le rugby féminin avec Nassira Konde et trois stars mondiales dans une collection unique de poupées.

Dernier exemple en date, cette vidéo de l’une des stars des “late shows”, ces émissions de TV du soir particulièrement prisées des Américains, Stephen Colbert. Dans une séquence du Colbert Show, il se lance dans un entraînement de rugby avec… DJ Forbes, l’ancien capitaine de l’équipe de rugby à 7 de Nouvelle-Zélande (89 matchs).

La séquence est hilarante pour le présentateur de 61 ans, qui a remisé ses lunettes pour l’occasion et s’essaie à différentes techniques comme le plaquage. En moins de 24h, la vidéo approche les 900 000 vues.

Voir cette publication sur Instagram

 

Une publication partagée par The Late Show (@colbertlateshow)

Il n’y a pas à dire, à moins de trois ans des Jeux olympiques de Los Angeles, à six ans de la Coupe du Monde de Rugby masculine (2031) et à huit ans de la Coupe du Monde de Rugby féminine aux Etats-Unis, nombreux sont celles et ceux qui mouillent le maillot pour faire découvrir ce sport dans un marché devenu prioritaire Pour World Rugby.

La fédération internationale a d’ailleurs annoncé à la mi-juillet investir entre 250 et 270 millions de dollars US au cours des cinq prochaines années pour développer l’écosystème rugby aux Etats-Unis. Dans ce cadre, c’est à Chicago que les All Blacks donneront le coup d’envoi à leur tournée d’automne dans l’hémisphère Nord en jouant l’Irlande au Soldier Field le 1er novembre, là où les Irlandais avaient battu les Néo-Zélandais pour la première fois de leur histoire, le 5 novembre 2016.

Cette rencontre est du reste appelée à se renouveler chaque année aux Etats-Unis. Une telle affiche de gala avait d’ailleurs été proposée au XV de France avant que la FFR ne donne une réponse négative à son homologue néo-zélandaise en raison de la protection de la santé des joueurs.

DJ Forbes, plaqué par Stephen Colbert.

« Ce qu’on essaie de faire, c’est de faire en sorte que des matchs comme Irlande vs. Nouvelle-Zélande à Chicago, et tout le contenu que nous proposons, s’inscrivent dans un calendrier cohérent », a expliqué Alan Gilpin, le patron de World Rugby. « Pour nous, cela vise à développer le rugby et à élargir son audience ici aux États-Unis, en vue de ce que nous savons déjà être deux Coupes du Monde de Rugby spectaculaires. Et créer un véritable héritage au-delà de 2031 et 2033 permettra, espérons-le, au rugby de prospérer aux États-Unis. »

La fédération internationale caresse toujours le rêve d’organiser la finale du futur Nations Championship à New York en 2030, ce qui constituerait une destination de prestige à un an de la Coupe du Monde pour laquelle le pays hôte sera automatiquement qualifié.

Le chemin reste encore long pour ce sport de niche que les Américains se plaisent à découvrir. Certes la joueuse Ilona Maher est une véritable star des réseaux sociaux cumulant plus de 5 millions d’abonnés (sa poupée Barbie sera la seule des quatre à être commercialisée), certes l’équipe nationale féminine a été sortie avant les quarts de finale de la dernière Coupe du Monde et les Eagles sont qualifiés pour la Coupe du Monde de Rugby 2027 en Australie (après avoir manqué France 2023).

Si bien que investir en amont et en faire un nouveau terrain de jeu pour les fédérations membres et les clubs semble être une des priorités des années à venir. Et le public répond présent à cette nouvelle offre de divertissement.

Chabal se raconte : « La barbe ? Je l’ai laissé pousser car je ne parlais pas anglais »

De l’usine au rugby mondial, Sébastien Chabal reste une icône française au parcours aussi fort que singulier.

Nos experts ont classé les meilleurs joueurs de rugby de l’histoire. Retrouvez notre Top 100 et dites-nous ce que vous en pensez !




Comments on RugbyPass

B
Bob Salad II 18 minutes ago
There is no reason why All Blacks can't go unbeaten on tour

From an England perspective, our team should be better than the team that lost to the ABs thrice last year. England have played relatively well this year, some of the positional weaknesses have been improved and England have some very promising strength in depth in a few key positions. There’s also optimism in the back room personnel that have been brought in too.

First 2-years under Borthwick were characterized by dull tactics and a bench that added little and we should see improvement in both these areas in the AIs.



...

9 Go to comments
B
BA 23 minutes ago
Sacha Feinberg-Mngomezulu - the world’s first quadruple-threat fly-half?

It’s quite something that Manie was able to make that backline work in 2023 pre Tony Brown. You just have to watch a game where Pollard was 10 in that era to understand how much of a backline mastermind Manie is.

Regardless of whether Sacha looks good or not his backline is locked out of the game. We saw this in the 2 Argentina tests where you wouldn’t know that Cheslin and Hooker were our wingers. It’s nice when it all comes off but on days it doesn’t the team can’t really do much when he is not giving them space to take charge of the game.



...

47 Go to comments
B
BA 30 minutes ago
Sacha Feinberg-Mngomezulu - the world’s first quadruple-threat fly-half?

Nice article but for me the quadruple threat for a 10 is:

1. Being able to tactically kick well



...

47 Go to comments
Z
ZGF 48 minutes ago
Sacha Feinberg-Mngomezulu - the world’s first quadruple-threat fly-half?

Look i hear you, but when specifically, I happened to watch all his games. Hes very tactical with both. In fact hes probably the most tactical kicker around with regards to how he uses kicks. Flat, high, not just for distances but bounces and his artillery for it is kinda scary. Personally I can see it being too showboaty at times and might not bring in others around him effectively. Yet.

But on the kicks ive seen in all his last games since 2023 Dec, kids probably ahead of anyone.



...

47 Go to comments
f
fl 1 hour ago
Sacha Feinberg-Mngomezulu - the world’s first quadruple-threat fly-half?

SBs loss against Australia also came with Manie at 10.

47 Go to comments
S
SteveD 1 hour ago
RWC 2025 final referee Hollie Davidson to take charge of 2 November Tests

Ooh the truth hurts doesn’t it. Whatever you think you wrote, it was misogynistic in the extreme and it’s thanks to people like you who still haven’t worked out in their extended years that for way too long the other gender have had to suffer twisted logic like yours to justify such ridiculous comments.

6 Go to comments
S
SB 1 hour ago
Sacha Feinberg-Mngomezulu - the world’s first quadruple-threat fly-half?

Who said he was?

47 Go to comments
P
PMcD 1 hour ago
England RWC No.10 battle grows clearer as George Ford decides his future

R360 are very good at making suggestions they have signed all the best players but that facts are starting to stack up against them.

Number 10 is the highest paid position in the Premiership and Finn Russell, Fin Smith, George Ford & Marcus Smith have all signed long term contracts and are most likely the exempt player at each of their clubs.



...

1 Go to comments
C
CP 1 hour ago
Sacha Feinberg-Mngomezulu - the world’s first quadruple-threat fly-half?

SBs two biggest wins ever against ABs came with Manie pulling the strings.

47 Go to comments
f
fl 1 hour ago
Sacha Feinberg-Mngomezulu - the world’s first quadruple-threat fly-half?

but the SBs look better when SFM plays

47 Go to comments
D
DP 1 hour ago
Sacha Feinberg-Mngomezulu - the world’s first quadruple-threat fly-half?

He’s not the messiah, he’s a very naughty boy!

47 Go to comments
C
CP 1 hour ago
Sacha Feinberg-Mngomezulu - the world’s first quadruple-threat fly-half?

When Sacha plays well, Sacha looks good. When Manie plays well the Sprinboks look good. SFM not the complete player until he learns that rugby is a teamsport.

47 Go to comments
D
Diarmid Encore 2 hours ago
App comment - https://www.rugbypass.com/news/rob-baxter-delivers-blunt-message-to-chiefs-stars-nearing-end-of-deals/

IMO Henry Slade is one of the best rugby players we’ve ever seen. He’s got the whole tool box and has been plying his trade for a decade now. A massively underrated individual.

1 Go to comments
j
johnz 2 hours ago
Eight capped players named in All Blacks XV squad

I’m not sure SA would agree. Man for man, they have higher muscle mass to body fat ratio than NZ rugby players. And few could dispute they are leading the way in fitness and physicality

I’d counter that it’s “easy” to put on too much bulk. A guy like Pledger is naturally a skinny guy, not unlike myself. I tried my hardest to put on bulk through my late teens and twenties, with enormous amounts of time in the gym. I can assure you it was anything but easy. I doubt Pledger would have the ability to look anything like Schwarzenegger without an awful lot of PED help.



...

38 Go to comments
T
TokoRFC 3 hours ago
All Blacks XV selectors resist the 'hype' with Dylan Pledger omission

Ooph, this is so true.

But I don’t think seeing how he goes in Super first is the worst idea. Erasmus bringing some really young guys into training to see the level required but making it clear they are not in the squad is the best of both worlds



...

8 Go to comments
O
Over the sideline 3 hours ago
How the All Blacks can reintegrate Richie Mo'unga for World Cup quest

No way os Razor anything like doing the right thing by NZ rugby. He is loyal alright. Loyal to Crusaders. You yalk about a 10 going thru to the Liona but it can’t be BB or Mounga and Dmac will be 34.

RAzores is failing to spend a minute on developing a new 10 or two.



...

44 Go to comments
O
Over the sideline 3 hours ago
How the All Blacks can reintegrate Richie Mo'unga for World Cup quest

It always is. Also he only runs sideways apparently.😁😁😁

44 Go to comments
K
KE 3 hours ago
Who is the Gallagher Prem's greatest overseas import?

Gareth Steenson guiding Exeter to the title should have him somewhere near top 10

1 Go to comments
P
PW 4 hours ago
Sacha Feinberg-Mngomezulu - the world’s first quadruple-threat fly-half?

Just wanted to say a quick thank you to everyone who has read my column this month. Cheers, Paul

47 Go to comments
P
PMcD 4 hours ago
England handed mixed news over availability of Curry brothers

The 3x7’s is SB’s favoured game plan to beat the opposition to the breakdown.

If you look at the central contracts he gave them to Curry x2, Earl, Pollock & Willis. There were no contracts for CC-S or Hill which suggests the others go into the squad of 36 ahead of them and they will be more peripheral.



...

11 Go to comments